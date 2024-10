Kriptovaluta kereskedés kezdőknek

Olvasási idő: 23 minute(s)

A kriptovaluta-iparnak sok köze van a fejlett technológiához, sok kezdő befektető viszont nincs tisztában az alapjaival. Ezt az útmutatót azért hoztuk létre, hogy jobban megismertessük olvasóinkkal a kriptovaluták világát és annak működését.

A kriptovaluták iparága rendkívül népszerű a befektetők körében, elsősorban a befektetések erőteljes megtérülése és a gyors piaci mozgások miatt. Tisztában vagyunk azzal, hogy a piac ezen ágazata olyan fejlett technológiákhoz kapcsolódik, mint a blokklánc, és tudjuk, hogy a kriptovaluták kezdőknek nehézséget okozhatnak a mögöttük álló technológia megértésében.

A világ folyamatosan és a technológia megállás nélkül változik, néha még a mély érdeklődéssel rendelkezőknek is nehéz lépést tartaniuk vele. Ezt megértve az alábbi, kezdő befektetőknek szóló cikkben felvázoltuk a kriptopénzek piacának alapjait, miközben elmagyarázunk néhány fontos kifejezést, amelyekkel bármely kezdő befektető találkozhat. A későbbiekben bemutatjuk azt is, hogy pontosan hogyan néz ki a kereskedési folyamat az xStation platformunkon.

Kripto információk kezdőknek

A digitális valuták egyre inkább előtérbe kerülnek számos lakossági és intézményi befektető portfóliójában. Ugyanakkor az elemzők továbbra is figyelmeztetik a befektetőket e pénzügyi eszközök volatilis jellegére és kiszámíthatatlanságára. Mielőtt befektetne a Bitcoinba és belépne a kriptopénzek piacára, fontos, hogy megismerkedjen annak működésével.

Mint minden más befektetésnél, itt is fontos, hogy ismereteket szerezzen, mielőtt befektetné a pénzét. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a dolgokat, amiket tudnia kell. Mint kezdő kripto befektető, szánjon időt arra, hogy megismerje az általunk kínált kriptovalutákat, mint például a Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano vagy Uniswap, és értse meg a blokklánc technológiát is, amelynek alapjai igazán könnyen érthetőek. A befektetési tudatosság az egyik legfontosabb dolog, és amikor pénzt fektet be, tudnia kell, hogy miért teszi ezt, és milyen lehetőségeket lát a Bitcoinban és más projektekben.

Talán a legalapvetőbb kérdés, amit a kriptovalutákba való befektetés előtt fel kell tennie magának, hogy miért teszi ezt. Jelenleg számtalan befektetési instrumentum áll rendelkezésre.

Időzítés

Alapos kutatás után valószínűleg már van elképzelése a kriptopénzek iparágáról, és talán már kiválasztott egy vagy több projektet, amelybe szeretne befektetni. A következő lépés a befektetés időzítésének meghatározása.

A digitális valuták világa gyorsan mozog, és közismerten rendkívül változékony. Ha valahol lehetőséget lát, ne féljen kihasználni, de ne feledje a kockázatkezelés alapjait.

A kriptovaluták hajlamosak bizonyos ármintákat követni, a piac ciklikusan és néha kiszámíthatóan viselkedik.

A Bitcoin gyakran jár az élen a digitális valuták között, amelyek hajlamosak követni a pályáját. Amikor a Bitcoin nagy árfolyammozgásokat produkál, akkor beszélünk az úgynevezett Bitcoin-dominanciáról. Ilyenkor általában a legnagyobb emelkedéseket könyveli el, és sok befektető vált át az altcoinokról a Bitcoinra, hogy részt vegyen a „rallyban”.

Az altcoinok általában akkor emelkednek jelentősen, amikor a Bitcoin magas árszinteken van, és konszolidációban mozog, „oldalazva”, várva a nagy mozdulatra. Ekkor a Bitcoin árfolyamának alacsony volatilitása arra készteti a befektetőket, hogy kockázatosabb és kisebb projektekbe ugorjanak.

Amikor a Bitcoin esik, az altcoinok többnyire szintén esnek, általában nagyobb mértékben, mint a Bitcoin. Vannak azonban spekulatív projektek, amelyek néha látványosan emelkednek, amikor a Bitcoin esik, ami arra ösztönzi a befektetőket, hogy a csökkenő Bitcoin helyett ezeket az instrumentumokat válasszák, hogy „pótolják veszteségeiket”.

Egy tőzsdei hackelésről, átverésről vagy ármanipulációról szóló hír nyilvánvalóan felrázhatja a kriptopénz szférát, ezért fontos, hogy kövessük figyelemmel a piacot és olvassuk a piaci híreket. Jelenleg (2022 májusában) egy újabb SEC (US Securities and Exchange Commission) vizsgálat folyik a világ legnépszerűbb stabilcoinja, a Tether ellen, amely az amerikai dollárt tükrözi a kriptopénz tőzsdéken. Minden kriptopénzpiaci befektető szeme erre irányul.

A kriptopénzpiacon való befektetés magas kockázatvállalást jelent, és a legrosszabb esetben a teljes kudarc lehetőségével kell számolni. Kockázatkezelési módszerek alkalmazásával és a pszichológiánkon való munkával azonban elkerülhetjül a jelentős veszteségeket, és több tanulságot vonhatunk le a piacról. A tudás a siker lehetősége.

Mik azok a kriptovaluták?

A kriptovaluták olyan digitális eszközök, amelyeket hatalmas árfolyam-ingadozásuk miatt befektetésre, valamint online vásárlásokra használhatunk. Ezeket kriptográfia segítségével biztosítják, ami lehetetlenné teszi a hamisítást vagy a kettős költést.

A kriptopénzek fizikailag nem léteznek, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nem vehetünk fel egy Bitcoint, és nem tarthatjuk a kezünkben.

Minden kriptopénz egy megkülönböztető programból vagy kódból áll. Ezt nem lehet lemásolni, de nyomon követhető (kivételek az anonimitáson alapuló kriptovaluták, mint a Monero vagy a ZCash).

Hogyan működnek?

A kriptovaluták számítógépek láncolatán, közvetítő nélkül, egyenrangú hálózatban működnek.

A kriptovaluták decentralizáltak, vagyis nincs kormány vagy bank, amelyik irányítaná, hogyan jönnek létre, mi az értékük (a kereslet generálja az árfolyamértéket), vagy hogyan történik a cseréjük. Minden kriptopénz tranzakciót kriptográfia segítségével biztosítanak.

A kriptopénz egy blokklánc?

A blokklánc az a technológia, amely lehetővé teszi a kriptopénzek létezését. A blokklánc a tranzakciók digitális főkönyve, az információk az elosztott hálózatok csomópontjain működő számítógépekre vannak letöltve.

Ez egy olyan rendszer, amely valós időben rögzíti egy adott kriptopénz történetét, s amely megakadályozza a hackertámadásokat. A blokklánc minden egyes blokkja több tranzakciót tartalmaz, és minden egyes alkalommal, amikor egy új tranzakció történik a blokkláncon, azt a hálózatban résztvevő összes számítógépen futó szoftver ellenőrzi, majd frissíti az adatbázisát.

Egy blokklánc adatbázis, amelyet egyszerre több felhasználó is használhat és hozzáférhet, nagy mennyiségű információt képes tárolni.

Hogyan tárolhatja kriptopénzét?

A kriptopénzünkhöz egy úgynevezett „tárca” által lehet hozzájutni, amely a „privát kulcsokat” – egy szuperbiztonságos jelszó megfelelője – tárolja, melynek segítségével hozzáférhetünk a kiptovalutáinkhoz. Ha a kódot elfelejtik vagy elveszítik, nem lehet újra bejutni a tárcába.

A kriptopénztárca tárolja a privát kulcsokat, amelyek hozzáférést biztosítanak a felhasználóknak a kriptopénzükhöz – lehetővé téve számukra, hogy kriptopénzeket, például Bitcoint vagy Ethereumot küldjenek és fogadjanak. Fontos megjegyezni, hogy az érmék a blokkláncon vannak tárolva, és a privát kulcsra van szükség ahhoz, hogy engedélyezni lehessen az érmék átutalását egy másik személy tárcájába.

A kriptovaluták fizikai főkönyvben történő tárolása ki van téve a lopás és az elvesztés visszaállíthatatlan kockázatának.

A kriptovaluták kriptovaluta tőzsdén történő tárolása növeli a hackertámadás és a kriptovaluták elsikkasztásának kockázatát.

A szabályozott brókernél nyitott pozíciók nem járnak a fenti kockázatok bármelyikének valószínűségével. Az XTB-nél kínált instrumentumok a kriptovaluták árfolyamán alapuló származtatott ügyletek és nem közvetlen kriptovaluták, ezért hackerek nem tudják ellopni őket. A számláról történő kiutalás csak az általunk előzetesen ellenőrzött és az Ügyfélhez tartozó bankszámlára lehetséges.

Milyen más típusú kriptovaluták léteznek?

A legnépszerűbb kriptopénz, amelyet mindenki ismer a Bitcoin.

Vannak más kriptovaluták is, mint a Litecoin, Polkadot, Chainlink, Kusama, Dogecoin, Stellar, Moonbeam, Polygon és még sok-sok más. Több ezer más kriptovaluta – altcoin – létezik, különböző piaci kapitalizációval és felhasználással.

A Bitcoin a legstabilabb árfolyam a stablecoinokon kívül, valamint ez a legrégebbi kriptopénz, de más projektek, mint például az Ethereum, a Solana és a Cardano a jövőben akár meg is előzhetik őt.

Hogyan lehet Bitcoin és altcoinokat vásárolni?

A tőzsdéhez hasonlóan a kriptopénzpiacnak is megvannak a saját tőzsdéi és brókerei, ahol a befektetők megvásárolhatják és eladhatják a kriptovalutákat.

A kriptovaluta CFD-k kereskedésének megkezdéséhez az XTB segítségével csak egy befektetési számlát szükséges nyitnia, valamint sikeresen alszolválnia az ellenőrzési folyamatot. A pénzeszközök befizetése után megkezdheti a kereskedést.

A honlapunkon egy ún. Tőzsde Tudástárat is talál, valamint több órányi oktatóanyagot, amely elérhető kereskedési platformunkról is, hogy segítsünk megérteni a kripto CFD kereskedés működését, lehetőségeit és a tőkeáttétel kockázatait.

Lehetséges ingyen Bitcoinhoz jutni?

Lényegében igen. Nem kell megvásárolnia a Bitcoint ahhoz, hogy birtokolja. Bitcoinhoz úgy is hozzájuthat, hogy számítógépek segítségével megoldja a kriptográfiai egyenleteket a Bitcoin-bányászat nevű folyamat során.

Ez a folyamat magában foglalja a tranzakciók érvényesítését és a tranzakciók blokkokba rendezését. Ehhez a folyamathoz azonban nagy teljesítményű számítástechnikai eszközre lesz szükség annak érdekében, hogy egy ilyen „bányászgépet” kapjunk eredményül, mely segítségével Bitcoint bányászhatunk.

Mit lehet vásárolni Bitcoin segítségével?

A Bitcoin CFD-be történő befektetés során az xStation platformunkon nem használhatja azt a blokklánc tranzakciók lebonyolítására.

Amíg nem zárja le pozícióját, a pozíció eredményessége úgy változik, ahogy a digitális instrumentum ára mozog. A pozíció lezárásakor, ha az nyereséges, a pénzeszközök visszakerülnek az egyenlegére, amelyet kivehet, és élvezheti a megkeresett pénzt.

Általában azonban a kriptovaluták fizikai árukkal való kereskedésre és vásárlására használhatók.

Az Egyesült Államokban az olyan kiskereskedők, mint a Whole Foods, a Nordstrom, az Etsy, az Expedia és a PayPal is lehetővé teszik a kriptovalutákkal való fizetést.

Mennyire stabilak a kriptovaluták?

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: XTB Research

A kriptovaluták nem stabilak, a piaci volatilitás hatalmas, és ez a befektetők szemszögétől függően egyszerre hátrány és előny. Sok új befektető a kriptovalutákban keres befektetési lehetőségeket, a kriptovaluták pedig ilyen instrumentumoknak tűnnek.

Mindezt azonban felívelő időszakok és súlyos pánikok szakítják meg, amelyek során a legtöbb befektető eladja a kriptovalutákat. Példaként tekintük meg a Bitcoin árfolyamát a 2020/2021-es időszakban.

2020 márciusában egy bitcoint 4000 dollárért lehetett vásárolni, míg 2021 januárjában a Bitcoin ára megtízszereződött és 40 000 dolláros szintre emelkedett.

Folytatva a bikapiacot, 2021. április végén elérte a 65 000 dolláros rekordot. Májusban aztán az árfolyam esett, és a Bitcoin több hónapig 35 000 dollár körül konszolidálódott.

Októberben azonban a Bitcoin árfolyama ismét látványosan emelkedett, és novemberben 69 000 dolláron sikerült elérnie új történelmi csúcsát. A Bitcoin 2021 decemberében ismét e szint alá került, elérve a 40 000 dollárt.

Mint kezdő kripto-befektetőnek tudnia kell, hogy a kisebb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták méginkább volatilisek voltak ebben az időszakban.

Tehát egy rendkívül ingadozó piaccal van dolgunk, ami lehetőséget teremt a hosszú távú befektetők és a rövid távú kereskedők számára egyaránt. Ne feledjük, hogy mindez azonban természetesen nagyobb befektetési kockázattal jár.

Hogyan lehet kriptovalutákba befektetni?

Mint kezdő kripto befektető, adott a választás lehetősége, mely úton szerezne kitettséget a kriptovaluta szektorhoz kapcsolódó technológiai iparágban: választhatja a digitális átalakuláshoz kapcsolódó részvényekbe való befektetést vagy kriptovalutákkal való kereskedést. E módszerek között számos különbség van. Természetesen mindkét módszert egyszerre is használhatja, és megpróbálhat vagyont termelni a kriptóból és a részvényekből együttesen.

Befektetés

A befektetés blokklánc- és metaverzumhoz kapcsolódó cégek részvényeinek vagy ETF-ek vásárlásával lehetséges, valamint kevésbé kockázatosnak is tekinthető. Ugyanakkor természetesen az ilyen befektetésből származó potenciális nyereség kisebb lehet, mint a CFD-kereskedésből származó potenciális nyereség, mivel a hagyományos piacon nincs tőkeáttétel és a kriptopénz-iparhoz képest alacsonyabb a volatilitás.

A blokklánc-transzformáció és a metaverzummal kapcsolatos részvények továbbra is jó lehetőségeket és kilátásokat kínálnak azoknak a befektetőknek, akiknek nem okoz gondot a magas piaci volatilitás. Ugyanakkor a digitális átalakulással kapcsolatos hosszú távú trend valóban hatalmasnak tűnik.

Az XTB Csoport (jelenleg nem alkalmazható az XTB Limitedre) az xStation platformja számos, a blokkláncokhoz kapcsolódó részvényt kínál, mint például: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK).

Befektethet a Metaverse trendbe a digitális átalakulás szektorához tartozó, tőzsdén kereskedett vállalatok részvényeinek vásárlásával is, mint például a Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US).

Kereskedés

xStation platformunk lehetőséget kínál a Bitcoin, vagy más népszerű kriptovaluta kereskedésére egyaránt.

Sok kezdő befektető érdeklődik a kriptovalutákkal való kereskedés iránt. Ez spekulatív jellegű, csak a kriptovaluta árfolyamának mozgása releváns ennél a befektetési módszernél. A kezdő befektetők úgy kereskedhetnek kriptovalutákkal, hogy kripto CFD (contract for differences) ügyleteket kötnek az xStation platformunkon, és kihasználják a pénzügyi tőkeáttétel teljes potenciálját. Ez a fajta instrumentum egy olyan pénzügyi szerződés, amely a kontraktus nyitó- és záróárának különbözetét fizeti ki. Természetesen vegyük figyelembe, hogy a kereskedett intrumentumot nem vásároljuk meg fizikai formájában.

A kriptovalutákkal való kereskedés a kockázattudatos kereskedőknek vagy spekulánsoknak szól, még inkább, mint bármely más CFD instrumentum, mivel az árak ingadozása a kriptovaluták piacán még tőkeáttétel nélkül is hatalmas. A pénzügyi tőkeáttétel esélyt ad a kezdő kriptovaluta befektetőknek, de nagyobb veszteségeket is okozhat, így az instrumentumok méginkább kockázatosak.

A kriptovaluta CFD-k kereskedése az XTB Csoport xStation platformján a következő előnyökkel jár: alacsony díjak, alacsony spreadek és 0 végrehajtási jutalékok, valamint lehetőség a pénzügyi tőkeáttétel használatára. Költséget jelenthet a swap-pont (napontúli tartásdíj), amelyet a megnyitott pozícióra számolunk fel minden éjjel 00:00 óra után.

A tőkeáttételnek köszönhetően a kriptovalutákkal való kereskedéshez a megnyitni kívánt pozíció értékének csak egy bizonyos százalékára van szükség. Például az 1:2 tőkeáttétel használata lehetőséget ad Önnek arra, hogy 10 000 USD értékű pozíciót nyisson mindössze 5000 USD margin felhasználásával.

A CFD-kereskedés kitettséget biztosít a legnagyobb kriptopénzek aktuális piaci árfolyamának. Mindezt anélkül, hogy külön számlát kelljen létrehoznia a kriptopénzpiacon, és anélkül, hogy bonyolult pénzbefizetési módszereket kellene alkalmaznia.

Lehetősége van short pozíciók nyitására is, amelyek által akkor is nyereséget érhet el, amikor a kriptovaluták árai esnek. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedés során a Bitcoin árfolyamától függően számos különböző stratégiát hajtson végre. A kereskedési platformunkon sok különböző mutatót is biztosítunk, mint például az RSI (relatív erősség index) vagy a Fibonacci-szintek és még sok-sok más. Ezek mindegyike hatékonyabbá teheti a kereskedést aban az esteben is, ha Ön nagyon kezdő befektető.

Az xStation platformunkon kezdő befektetőként számos népszerű kriptovalutával kereskedhet, mint például: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash, Solana és Dogecoin.

Kripto kereskedés online

Manapság a kereskedési platformokon keresztül történő kereskedés és befektetés igazán népszerű.

Ezért tesszük elérhetővé a kereskedést mind az asztali, mind a mobil xStation platformunkon. Használatával még a kezdő kripto kereskedők is reagálhatnak a piaci mozgásokra és kereskedhetnek kriptovalutákkal bármikor, a világ bármely pontjáról vagy épp otthonuk kényelméből. Kiemelt célunk volt, hogy biztonságos, gyors és intuitív platformokat biztosítsunk, amelyeket a kezdők és a tapasztalt kereskedők egyaránt használhatnak.

Fejlesztőink mindkét platformot a kereskedők igényeinek megfelelően építették fel.

Mi befolyásolja a kriptovaluták árát?

A kriptovaluták veszélyes befektetésnek tűnnek a kezdők számára, azonban befolyásolják a képzeletet, és az a vízió, hogy néhány száz dollárért kriptovalutát vásárolva milliomossá válhatunk, mohóságot ébreszt. Mielőtt azonban belépnénk a piacra, érdemes megkérdezni magunktól, hogy mi befolyásolja valójában a kriptovaluták árát, és milyen időszakokban érdemes megkezdeni befektetésünket?

Kínálat és kereslet

A részvényekhez vagy más eszközökhöz hasonlóan a kriptovaluták árfolyamát befolyásoló elsődleges tényező a vevők, eladók száma és az a tendencia, hogy nem adják el kriptovaluta-állományukat. Az alacsony kínálat és a nagy kereslet az ár emelkedését, a nagy kínálat és az alacsony kereslet pedig az ár csökkenését eredményezi.

A hagyományos fiat valutákkal, például a dollárral vagy az euróval ellentétben egyes kriptovaluták kínálata korlátozott. Az is előfordul, hogy idővel fokozatosan lelassul. Ez viszont azt jelenti, hogy amikor nagy a kereslet, az árfolyam hajlamos meredeken emelkedni – különösen akkor, ha kevesen akarnak eladni, és sok új befektető szánta el magát a vásárlásra.

Más tényezők is fontosak, például az adott kriptovalutával kapcsolatos események és mérföldkövek, amelyeken a kriptovaluta keresztülmegy. Az ilyen események időszakos, dinamikus árfolyam-emelkedést vagy -csökkenést okozhatnak, és hasonló esemény lehet például a Cardano 2021 nyarának/őszének árfolyam-rallyja, amikor a piac az innovatív „okos szerződések” Cardano hálózatba tervezett bevezetése alatt emelkedett.

A bányászat költségei

A kriptovalutákat természetesen nem a semmiből hozzák létre, hanem egy bányászatnak nevezett folyamat során bányásszák ki őket. A kriptovaluta-bányászok kifinomult, nagy teljesítményű számítástechnikai berendezésekkel, úgynevezett bányászgépekkel bányásszák a kriptovalutákat. Amikor ez a folyamat drágábbá válik a bányászok számára, az a kriptopénzek árfolyamára is kihathat.

Kormányzati szabályozás

A kriptovaluták árfolyamát gyakorlatilag a megjelenésük óta befolyásoló egyik fő tényező a szabályozó hatóságok hozzáállása. Egyes esetekben a szabályozásokkal kapcsolatos hírek pozitívan befolyásolhatják az árfolyamot, más esetekben nem feltétlenül.

Ha a szabályozások korlátozóvá válnak a digitális eszközökre nézve, az nyomást gyakorol az eladókra, és negatív hangulatot hoz a kriptopénzek piacán. Másrészt, ha a nagy bankok vagy az egyes országok kormányai pozitívan nyilatkoznak erről az instrumentumosztályról, az katalizátora lehet az árfolyam emelkedésének.

Sajtóvisszhang

A negyedik hatalomként emlegetett média erőteljes eszköz, amely képes befolyásolni a befektetői keresletet és hangulatot. Az, hogy a média hogyan ír a kriptovalutákról, mindig befolyásolja az árakat és a vevők általános tendenciáit. Amikor a média a befektetéstől óva int, és a kriptovalutákat buboréknak nevezi, a befektetők hajlamosak eladni a bitrokukban levő instrumentumokat. Ez nagyon gyakran igaz az új befektetőkre, akik érzelmi alapon reagálnak az ilyen típusú hírekre. A negatív médianarratíva pánik uralta időszakokhoz vezethet, amit a nagybefektetők használnak ki, mégpedig úgy, hogy ennek megfelelően halmozzák fel vagy adják el kriptovalutáikat.

Másrészt a kriptovaluták jelenléte a médiában megismerteti az emberekkel az új technológiát, és érdeklődést kelt az új pénzügyi termékek iránt, ami az egész szektor kapitalizációjának növekedési potenciálját eredményezi.

Pénzügyi válságok

A gazdasági visszaesés különösen negatívan hat a legkockázatosabb instrumentumok árfolyamára. A válság kezdetekor a legnagyobb befektetők igyekeznek megvédeni tőkéjüket, és elhagyják a rendkívül bizonytalan befektetési termékeket, ami tovább szítja a pánikot.

Persze általában a válságok végül vásárlási lehetőségnek bizonyulnak, mert a piac évtizedek óta azt mutatja, hogy végül az indexek vagy részvények árai úgyis emelkednek. Ez persze nem érvényes minden instrumentumra, hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek csődbe mennek, és a korábbi ciklusokban megfigyelhettük már a nagy kriptovaluták összeomlását is, amelyek ennek következtében eltűntek.

Hogyan lehet kriptóval kereskedni az XTB-nél?

A kriptovalutákat még a kezdők számára is könnyű megtalálni az xStation platformon és kereskedni velük. Erre a célra készült egy speciális fül, amely lehetővé teszi az instrumentum megtalálását, információkat jelenít meg az árfolyamokról, valamint egy árdiagramot mutat be több eszközzel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation 5

A Piac Figyelő fülön lehetséges megtalálni a kívánt kriptovalutákat. Itt megadhatjuk a kriptopénz közvetlen nevét. Használhatjuk szintén a CRT fület, ahol megtalálhatják az összes kínálatban levő kriptovalutát és kiválaszthatjuk a megfelelőt.

A Piac Figyelő fülön használhatjuk az „Eszköz információ” (i betű egy karikában a kriptovaluta neve mellett miután rákattintottunk arra), a „Grafikon nyitása” vagy a „Hozzáadás a kedvencekhez” funkciókat is, amelyek egyszerűbbé teszik a platform használatát.

A SELL (eladás) és a BUY (vásárlás) gombok által két árat láthatunk egy adott kriptovaluta mellett, és természetesen megvásárolhatjuk vagy eladhatjuk azt. A vételi árat ASK árnak, az eladási árat pedig BID árnak nevezzük. A kriptovalutákra vonatkozó hosszú pozíciókat természetesen a BUY gombra kattintva és a tranzakció volumenének kiválasztásával nyithatja meg. A short pozíciókat, melyek által akkor is nyereséget érhet el, ha az instrumentum árfolyama csökken, természetesen a SELL gombra kattintva és a tranzakció volumenének kiválasztásával nyithatja meg.

Ha megtalálta a megfelelő kriptót, használhatja a professzionális megbízás ablakot, amely kiszámítja a tranzakció értékét és megmutatja az aktuális árfolyamot. Ehhez menjen a Tick chart nyitása' menüpontra (ikonja egy négyzetben levő + jel az instrumentum neve melletti sorban). Ez egy beépített kalkulátor, amely a vásárlással kapcsolatos számítások elvégzésével segít a befektetési döntések meghozatalában.

Ezzel a számológéppel méretre tudja szabni az azonnali és függő megbízásokat. A függő megbízásokat a kalkulátorban (a Tick chart ablakban) a "Függő megbízások" fülön találja, az azonnaliakat pedig a Gyros végrehajtés fülön. Pontosan meghatározhatja a piacra lépés pillanatát azáltal, hogy beállítja azt az árat, amelyen be akar lépni a piacra. Hosszú pozíciók esetén, mikor áremelkedésre számít, a Buy Stop és Buy Limit, rövid pozíciók esetén pedig, amikor áresésre számít, a Sell Stop, Sell Limit lehet segítségére.

Az xStation platformon védekező Stop Loss és Take profit megbízásokat is nyithat. Az ilyen megbízások lehetővé teszik a védelmi stratégiák végrehajtását a hirtelen, kiszámíthatatlan piaci mozgások idején azzal, hogy minimalizálják a veszteségeket vagy potenciális nyereséggel zárják le a pozíciót.

Kínálunk egy Trailing Stop megbízást is. Ez egy olyan defenzív megbízás, amely a kriptopénz árfolyamával együtt mozog az Ön által meghatározott távolságon belül, lehetővé téve a pozíciók automatikus „vezetését”.

Ezeket a megbízásokat még a nagyon kezdő befektetők is könnyen elhelyezhetik akár közvetlenül a charton, a Nyitott pozíciók fülrön, vagy a Piaci Figyelő által megnyitható Tick chart ablakban elhelyezkedő kalkulátor segítségével.

GYIK kezdőknek

A technológia olyan terület, amelynek megfelelő megértéséhez ismeretekre van szükség. Kezdő befektetőként kriptovalutákról szóló információkat keresve olyan kifejezésekkel találkozhat, amelyek idegenül hangzanak az Ön számára, és amelyeket lehethogy nem is tud megmagyarázni. Természetesen a „bányászati” folyamat nem csak a Bitcoinra, de más kriptovalutákra is vonatkozik, mint például az Ethereum és a Cardano, amelyeket „altcoinoknak” neveznek.

A „felezés” kifejezés csak azokra a kriptovalutákra vonatkozik, amelyeknek előre meghatározott maximális készlete van, mint pl. a Cardano vagy a Bitcoin. Az alábbiakban a Bitcoin mint a legnépszerűbb kriptopénz esetére összpontosítunk, amellyel kapcsolatban leggyakrabban hallani fog ezekről a kifejezésekről.

Mi az a bitcoin bányászat és felezés (halving)?

A bányászat szó a definíció szerint a nyersanyagok földből történő kitermelésére utal, de ebben az esetben a Blockchain tranzakciók feldolgozását jelenti – komplex láncszámítások elvégzését. Ez energia-, hardver- és szoftverköltségekkel jár. A rendszerben a tranzakciók egyenrangúak.

A bányászott Bitcoint a bányászok kapják, akik egy blokkban tranzakciókat dolgoztak fel, munkájuk (gépük munkája) jutalmaként.

A Bitcoin bányászatáért járó jutalom értékének felére csökkentése (ún. halving) óriási hatással van a bányászok jutalmára. Ez a jutalom a blokkonkénti 25 Bitcoinról először 12,5-re csökkent, most pedig 6,25-re esett vissza.

A felezés már háromszor történt meg, először 2012 novemberében, másodszor 2016 júliusában, utoljára pedig 2020 májusában. A következő felezés valószínűleg 2024-ben fog bekövetkezni.

A Bitcoin nem egy hagyományos, központi bank által szabályozott és kibocsátott valuta – mint például az amerikai Federal Reserve, amely az Egyesült Államokban a pénzkínálatot ellenőrzi.

Ha több fiat pénz kerül a piacra, az leértékeli a valutát. Ha azonban a pénzmennyiség növekedése meghaladja a gazdasági növekedést, az inflációt okoz. Ez azt jelenti, hogy a pénz ekkor egyre kevesebbet ér. Ugyanannyi termék megvásárlásához több pénzre van szükség, mint korábban.

A Bitcoin nem egy központi bank által ellenőrzött valuta, és sok Bitcoin van forgalomban. A nagy kereslet és a Bitcoinok korlátozott száma, valamint a bányászatukért járó csökkenő jutalmak pozitívan befolyásolhatják a kriptopénz árfolyamát.

A bányászok számára megítélt új Bitcoinok áradata 21 000 000 blokkonként, vagyis körülbelül 4 évenként feleződik, ha ezt a Satoshi Nakamoto által meghatározott időkeretben mérjük.

Deflációs jellege miatt a Bitcoin ma már értékmegőrzőnek számít, és egy olyan lehetőséget jelenthet, amely a pénz értékét tárolja a fiat valutákat érintő infláció idején.

Mi a felezés következménye?

Nyilvánvaló, hogy ha a Bitcoinok nem kerülnek fel a tőzsdére és nem kerülnek eladásra, akkor az értékük növekedhet. Eddig a Bitcoin árára gyakorolt közvetlen hatás a bányászok által kapott jutalom felére csökkenése volt. Mivel a jutalmak csökkennek, a bányászat költségei pedig változatlanok maradnak, sőt az energia árának jelentős emelkedése miatt még nőnek is, a ROI csökken. Ez a helyzet elriaszthatja a kisebb bányászokat a Bitcoin bányászat folytatásától, mivel az olcsóbb csatornákkal és nagy teljesítményű energiával rendelkezők nagy előnyt élveznek a versenytársakkal szemben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.

Forrás: XTB Research

Az on-chain adatok azt mutatják, hogy a bányászok nem adják el Bitcoinjaikat a jelenlegi szinteken, ami nagyon fontos jelzés lehet a bikák és a piac iránt érdeklődő újonnan érkezők számára.

Az árfolyamgrafikonok azt is mutatják, hogy a felezés utánni hónapokban a Bitcoin ára jelentős emelkedésre hajlamos. Nehéz azonban megmondani, hogy a helyzet megismétlődik-e 2024-ben, de az biztos, hogy a felezés és a kriptopénz bányászok a Bitcoint deflációs tokenné teszik, és befolyásolják az ezzel a kriptopénzzel kapcsolatos eseményeket.

Mi az a kriptovaluta fork?

A Bitcoin egy decentralizált fizetési hálózat és kriptopénz, amely egy egyenrangú hálózaton alapul. A hálózat egy speciális, számítási kódokból álló protokoll alapján működik. Ezeket előre meghatározott szabályokként használják az egész hálózat számára. A Bitcoin-hálózat nyílt forráskódú szoftverrel rendelkezik. Ennek köszönhető, hogy a benne található kódokhoz való hozzáférés ingyenes és széles körben elérhető bárki számára, aki böngészni és használni szeretné.

Ennek alapja a blokklánc – egy elosztott főkönyv, amely egy folyamatosan növekvő, blokkokból álló láncot alkot. Mivel a Bitcoin egy decentralizált hálózat, így minden résztvevője közösen állít fel szabályokat a tranzakciók érvényesítésére, hogy konszenzusra jussanak. Ennek alapján egyetlen, megosztott lánc jön létre az ellenőrzött adatokból, amellyel mindenki egyetért, és amelyek mindig helyesek. Ha ez a lánc megváltozik – elágazik (bizonyos paraméterei megváltoztatva elágaznak az eredeti változattól) vagy kettéválik, akkor forkkal állunk szemben. Az elágazás lehet véletlen vagy szándékos.

Általános felosztás és a protokollszabályok változása

A blokklánc elágazásról általában kollektívan állapodnak meg minden egyes alkalommal, amikor szoftverfrissítést végeznek a blokkláncon, amely a számítógépek decentralizált csoportjaitól függ, amelyek egy hálózatot alkotva egy közös cél érdekében dolgoznak. A hálózat minden egyes számítógépe futtatja a blokklánc nyilvános főkönyvének ellenőrzéséhez és a hálózat biztonságának fenntartásához szükséges szoftvert. Minél több számítógép van egyidejűleg a hálózaton, és minél több szoftver fut rajta, annál biztonságosabb a hálózat.

A legfontosabb, hogy minden csomópontnak ugyanazt a szoftvert kell futtatnia, hogy hozzáférhessen ugyanahhoz a közös főkönyvhöz. Más szóval, minden teljes csomópont (hálózati tag, ún, full node), amely a Bitcoin alapszoftvert (azaz a Bitcoin Core-t) futtatja, hozzáfér a Bitcoin block ledgerhez, és így ellenőrizheti a Bitcoin-tranzakciókat, és hozzáférhet a teljes tranzakciótörténethez. A forkoknak két oka van:

Automatizált fork

Mivel a Bitcoin egy elosztott és decentralizált hálózat, a probléma akkor merül fel, amikor a bányászok egyszerre fedeznek fel egy blokkot, ami két különálló láncot eredményez. Ez azonban egy ideiglenes elágazás – az a lánc, amelyik először találja meg a következő blokkot, lesz a leghosszabb lánc, és így automatikusan igazzá válik. Ezért a rövidebb láncot a hálózat eldobja.

A szülői protokoll szabályainak módosítása

Ez a fajta hálózati partícionálás a fejlesztők által szándékosan végrehajtott kódváltoztatás, ez pedig állandó jellegű. Miért lehet szükség ilyen változtatásokra? Például a hálózati funkciók bővítését szolgáló új funkciók hozzáadása céljából, vagy egy alapszabály módosítása miatt, mint például a blokkméret növelése.

A forkok típusai

A forkok típusai nagyon fontosak. Ha a Bitcoin Core fejlesztői frissítik a Bitcoin kódját, hogy új funkciókat telepítsenek vagy fontos paramétereket változtassanak meg, előfordulhat, hogy a frissített szoftver már nem kompatibilis a régebbi verzióval.

Hard Fork

Egy ilyen frissítés után a szoftver már nem kompatibilis a régebbi verziókkal. Ez általában olyan jelentős változás, amely során a konszenzus szabályai olyan módon módosulnak, hogy lehetetlenné válik a kompatibilitás fenntartása ugyanannak a szoftvernek a korábbi verzióival.

Az ilyen típusú forkra példa a Casper az Ethereum kriptopénzhálózaton. Jelentős protokollszabály-módosítást hajt végre a Proof of Work modellről a Proof of Stake modellre. Azok a teljes csomópontok (full node), amelyek egy frissítés során határozatlanok maradnak, automatikusan nem kompatibilisek a frissített Casper csomópontokkal, és elvetésre kerülnek.

Szerencsére az Ethereum hard forkjai általában nem ellentmondásosak, és a legtöbb hálózat beleegyezik a frissítésbe. Ellenkező esetben a frissített Casper szoftvert futtató teljes csomópont (full node) nem férne hozzá ugyanahhoz a főkönyvhöz, mint egy régebbi verziót futtató teljes csomópont. Mivel minden csomópont más konszenzusszabályokkal rendelkezne, lényegében külön blokkláncot futtatna.

Minden résztvevőnek frissítenie kell az új szoftverre ahhoz, hogy továbbra is részt vehessen a hálózatban és továbbra is ellenőrizhesse az új tranzakciókat. Azokat a tagokat, akik elmulasztják a frissítéseket, eltávolítják a hálózatból. Ez a szétválasztás a blokklánc permanens divergenciát okoz. Amíg támogatják a kisebb láncot – a láncban részt vevő bányászok formájában –, addig mindkét lánc egyszerre fog létezni.

Tervezett hard fork

Ha a kriptopénz projekttervben bármilyen protokollváltás szerepel, akkor beszélhetünk tervezett hard forkról. Egy ilyen helyzetben nem fér kétség a hálózatfelosztás jogosságához. Ugyanis egy olyan frissítéssel van dolgunk, amelynek célja a blokklánc képességeinek és funkcionalitásának javítása.

Az egész közösség, élükön a fejlesztőkkel, átáll az új láncra, mivel a frissítés a mögöttes kódbázis megváltoztatását igényli. Ez a régi lánc megszűnését fogja eredményezni, mivel ösztönzők hiányában senkinek sem éri meg támogatni azt. Ilyen forkra példa lehet a 2019. február 28-i Byzantium fork az Ethereum blokkláncban, ez a fork a bányászjutalom 3 ETH-ról 2 ETH-ra való csökkenését eredményezte. Egy ilyen fork általában a kriptopénz inflációjának csökkenésével, és így általában az árfolyamának jelentős emelkedésével jár.

Egy másik példa lehet a London nevű Ethereum hard fork is, amely 2021 augusztusában következett be. Az Ethereum London nevű, augusztus eleji frissítésének részeként bevezetett égető mechanizmus már több mint egymillió ethert semmisített meg.

A London hard fork részeként augusztus elején vezették be az EIP-1559-et, a tranzakciós díjak egy részének elégetésére szolgáló mechanizmust. Azóta 1 008 431 ETH égett el a 2021. november 25-éig, a mai napig pedig kb. 2 millió. Ez a fork az Ethereum blokklánc deflációs Proof of Stake modellre való átállásának következő szintjét jelenti.

Vitatott hard fork

A vitatott hard fork általában a közösségen belüli félreértések és nézeteltérések eredménye. Ezeknek a nézeteltéréseknek az eredménye az, hogy egyes csomópontok új láncot hoznak létre, amely jelentős változtatásokat eszközöl a kódban, beleértve egy külön kriptopénz létrehozásának lehetőségét. A legtöbb ismert hard fork ebbe a kategóriába tartozik.

Erre példa az Ethereum Classic létrehozása. Az Ethereum DAO hack (amikor 55 millió dollár értékű ETH-t loptak el) heves vitát váltott ki a közösségben, amely ellenezte a hack visszafordítását, végül kettészakadt és létrehozta az Ethereum Classic nevű új blokkláncot.

Fontos, hogy az eredeti kriptopénz tulajdonosai gyakran arányos mennyiséget kapnak a hard fork során létrehozott új kriptopénzből. Az Ethereum Classic fork után minden ETH-tulajdonos a birtokában lévő ETH mennyiségének arányában kapott ETC-t.

Egy másik példa a Bitcoin Cash. Ezt a hard forkot a közösség egy része szervezte meg, akik azt szerették volna, hogy a Bitcoin sokkal jobban skálázódjon azáltal, hogy a blokkméretét 8-szorosára, 8 MB-ra növelte. Ennek célja az volt, hogy több tranzakciót lehessen feldolgozni, így csökkentve a felhasználók által fizetett díjakat. A hard fork eredményeképpen létrejött egy új valuta, a Bitcoin Cash. A Bitcoin történetében rengeteg elágazás történt, melyeket a következő képen tekinthet meg.

Soft fork

A hard forkokkal ellentétben vannak olyan hálózati elágazások is, amelyek kompatibilisek a szoftverek régebbi verzióival. A soft forkok olyan szoftverfrissítések, amelyek még a régebbi verziókkal is működnek.

Ilyen például a Bitcoin híres SegWitje. Általánosságban elmondható, hogy ez egy gazdag továbbfejlesztés, amelynek célja többek között az volt, hogy növelje a Bitcoin maximális átviteli sebességét.

A forkok a kriptopénzek világában zajló változások állandó elemei, gyakran a technológiai fejlődés jelei, és a kriptopénzek funkcionalitását és jövőjét érintő közelgő változások hírvivői.

Mi a metaverzum?

A metaverzum egyre népszerűbb téma a befektetők körében, a kriptovaluták pedig valószínűleg a „második világnak” is nevezett új virtuális világok fő pénznemei lesznek. A metaverzum a virtuális valóságot építi majd fel, a közösségi médiával és a blokklánc technológiával kiegészítve, hogy olyan helyeket hozzon létre, ahol a játékosok szívesen töltenének el időt. A virtuális világok jelenleg virtuális gazdaságokkal és ingatlanpiacokkal épülnek, bár nagy részük még csak most kezd kialakulni. Már nem egy virtuális telket vásároltak több millió dolláros összegért.

A metaverzum virtuális világokból áll, amelyekben az emberek sok olyan dolgot tehetnek meg, amit a való életben is. A VR-technológia fejlődése nagymértékben kibővítheti a metaverzum okozta élményt, és egyre több játékost vonzhat a virtuális valóságba.

A metaverzumban valószínűleg a kriptovaluták lesznek a fő fizetőeszköz.

A metaverzum – a virtuális világ – tagjai dolgozhatnak, játszhatnak, vásárolhatnak, sportolhatnak és szocializálódhatnak. Saját vállalkozást indíthatnak, földet vásárolhatnak, művészkedhetnek és koncertekre járhatnak – mindezt egy virtuális környezetben.

A kriptovaluták valószínűleg a metaverzum fő fizetőeszközei lesznek. A kriptovaluták virtuális készpénzként működnek a virtuális világokban. A tranzakciók szinte azonnaliak, és a mögöttük álló blokklánc-technológia célja a bizalom kiépítése és a biztonság megteremtése. A kriptovaluták elfogadása a virtuális valóságban pozitívan befolyásolhatja a teljes kriptovalutapiac értékelését, beleértve a bitcoint is, amelyet a blokklánc-technológia iránt érdeklődők értéktárolónak tekintenek.

Miután a Facebook úgy döntött, hogy átnevezi magát Metára, a kriptopénzek piaca erős emelkedéssel reagált. A metaverzumra való átállás folyamatában régóta vesz részt nemcsak a Facebook, hanem olyan vállalatok is, mint a Disney és a Microsoft.

A Metaverzum és a Solana Blockchain Portals nevezetű platformja a népszerű NFT tokenek kereskedésének helyszínei is.

Ez a piac lehetőséget kínál a play-to-earn modellre épülő tokenek népszerűségének növekedésére is. A statisztikák azt mutatják, hogy a 2010 után született, ún. Alpha generáció naponta több mint 8 órán keresztül használ technológiai eszközöket, a játékok pedig rendkívül népszerűek a körükben.

Egyes befektetők a kriptopénzpiac ezen szektorának fejlődésében látnak lehetőségeket, valamint esélyt a decentralizált pénzügyek tömeges elterjedésére s ezzel együtt az egész piac jogi helyzetének normalizálására is. Hogyan

Kriptovaluta kereskedési órák

Mi a helyzet az elérhető kriptovaluták kereskedési óráival? Ez az információ különösen fontos a napon belüli kereskedők számára. A kriptovaluta kereskedés a hét minden napjának 24 órájában elérhető, egyetlen technikai szünettel, amely CET 22:00-tól CET 04:00-ig tart péntekről szombatra virradó éjszaka. A kriptovaluta spot árfolyama statikus, amikor a szünet bekövetkezik. Minden más időpontban az árak folyamatosan ingadoznak.Természetesen a legjobb időszak a kriptovalutákkal való kereskedésre a nagyon magas likviditás idején van, amikor a piaci volatilitás nagyobb.

Amikor a piacon nagy a forgalom és a kereskedési volumen megnő, a volatilitás is növekszik. Ezt befolyásolhatják az egyes kriptovalutákkal kapcsolatos fontos hírek, szabályozások, a sajtóból származó információk vagy akár a Bitcoin árfolyamának esése vagy szárnyalása. A befektetőknek tudniuk kell, hogy a kriptopénzek piaca néha korrelál az amerikai technológiai részvények US100 indexével, a piaci hangulat pedig befolyásolja a kriptopénzek szektorát.

Ha hosszú távú befektető, nem kell követnie az átmeneti piaci volatilitást. A mi platformunkon lehetősége van blokklánc részvény CFD-ket vásárolni, mint a Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) vagy a digitális szektor más, nagy és elismert részvényeit, mint a Meta Platforms (FB.US) vagy az Adobe (ADBE.US). Ebben az esetben kezdő befektetőként nem kell figyelnie a kriptovaluták ingadozó árfolyamaira, mivel hosszú távon fektet be a blokklánc technológiába vagy a digitális átalakulás szektorába CFD-k által. A kereskedés a tőzsdék nyitvatarási ideje alatt árhető el, például az amerikai részvények esetében a nyitvatartási idő CET 15:45 – 22:00.