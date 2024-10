Moonbeam kereskedés – Hogyan fektessünk be a Moonbeambe?

Olvasási idő: 6 minute(s)

A Moonbeam egy érdekes high-tech projekt, amely képes egyesíteni az Ethereum és a Polkadot blokkláncok képességeit. Érdemes olvasni cikkünket, amely a Moonbeam funkcióiról szól.

Mi a Moonbeam?

A Moonbeam lehetőséget kínál a fejlesztőknek, hogy olyan megoldásokat nyújtsanak, amelyek segítenek az Ethereum-hálózat képességeinek bővítésében. A Moonbeam hálózat ezt egy olyan EVM implementáció és API segítségével éri el, amely kompatibilis a Web 3.0 technológiával, és hidat képez az Ethereum ökoszisztéma meglévő projektjeihez.

Ezekkel a megoldásokkal a Moonbeam hálózaton dolgozó fejlesztők kis módosítással telepíthetik a meglévő, Solidity kódban írt Ethereum „okosszerződéseket” és decentralizált alkalmazásokat a Moonbeamre. Ez valóban elég bonyolult, hiszen a projektet 2021-ben alapították, és nagy ambíciókkal rendelkezik. A Moonbeam végül a Polkadot-hálózattal is kompatibilis lesz azáltal, hogy a Kusama kriptopénzhez hasonlóan ott is létrehoz egy külön ún. „parachain”-t. Ez lehetővé teszi majd azt is, hogy a hálózat a Polkadot biztonságos láncát használja, és integrálódjon az erre a blokkláncra épülő alkalmazásokkal.

Érdemes megemlíteni, hogy az Ethereum és a Polkadot a világ legnagyobb kriptovalutái közé tartoznak, és a fejlesztők (e rendszerek alkotói) és felhasználóik aktivitása folyamatosan növekszik. Ez lehetővé teszi a Moonbeam kriptopénz további értéknövekedését az Ethereum és a Polkadot projektek fejlődésével. A Moonbeam környezetet biztosít a decentralizált alkalmazások építéséhez és az „okos szerződések” feldolgozásához, amelyek a forradalmi blokklánc-technológiák között szerepelnek. Amíg a meglévő intelligens szerződéses platformokat úgy tervezték, hogy egy adott lánc felhasználóit és eszközeit támogassák, ez a projekt képes kombinálni a felhasználók által egynél több blokkláncban tartott eszközöket. A cross-chain támogatással a Moonbeam lehetővé teszi az alkalmazás hatókörének kiterjesztését.

Az ökoszisztéma felhasználása és jellemzői

A blokklánciparnak köszönhetően a pénzügyi világ nagy átalakuláson mehet keresztül a növekvő digitalizáció korában. Éppen ezért az olyan kriptovaluták, mint például a Moonbeam is, amelyek számos érdekes alkalmazást tartalmaznak, követik ezeket a változásokat. A cross-chain technológia összetettsége ellenére úgy döntöttünk, hogy bemutatunk néhányat a Moonbeam hálózat funkcióiból és lehetőségeiből. A Moonbeam kriptopénz-technológia az Ethereum és végső soron a Polkadot ökoszisztéma számára is elkötelezett. A projekt tartalma:

Cross-Blockchain megoldások, amelyek lehetővé teszik a független rendszerek közötti kommunikációt (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilitás és decentralizáció (nincs cenzúra vagy külső szabályozó);

a hálózat „demokratikus” irányítása a fejlesztők által a hálózaton belüli változásokról való szavazáson keresztül egy On-Chain Governance nevű rendszerben;

a passzív jövedelmet kínáló GLM tokenekkel történő staking lehetősége a Moonbeam hálózatban;

EVM-ek használata, hogy az „intelligens szerződések” migrálhassanak a blokkláncok között;

új instrumentumtípusok és felhasználók támogatása két vagy több blokkláncban;

az „intelligens szerződések” feldolgozása egynél több blokkláncban;

bővítés, kommunikáció és integráció az ún. paraláncok, azaz a „blokklánc” tesztkörnyezetek között;

lehetőségek a fejlesztők számára a kibővített ún. Substrate Ecosystem révén;

fejlett pénzügyi műveletek feldolgozása.

A Polkadot blokkláncra „okosszerződéseket” építő fejlesztők a Moonbeam segítségével:

kiterjeszthetik az épülő teszt „paraláncok” hatókörét;

kihasználhatják a Polkadot ökoszisztéma nem elérhető vagy korlátozott funkcióit;

kihasználhatják az Ethereum kiterjedt és kifinomult fejlesztői rendszerének előnyeit.

A Moonbeam kriptopénz számos funkciót tartalmaz a decentralizált alkalmazások fejlesztői számára is:

a Polkadot blokklánc parachain fejlesztett funkciók alkalmazása és a felhasználók és projektek elérése egy másik blokkláncból;

egy „intelligens szerződéseket” feldolgozó platform építésének megkönnyítése (a Polkadot vagy az Ethereum blokkláncok valamelyikében történő összeállítása a Moonbeam és a Substrate nyelv integrátorként történő használatával).

a Moonbeam egyszerű, bevált és gyors intelligens szerződésekre vonatkozó megoldásokat kombinál az Ethereumban. Ugyanakkor a Polkadoton alapuló hálózati hatásokból is profitálhat, ami szinergikus hatást hoz létre.

Az árfolyamváltozás lehetséges okai

A Moonbeam egy technológiailag fejlett kriptoprojekt, és profitálhat a blokklánc-technológia népszerűségének most tapasztalható emelkedéséből. Ha a fejlődése hasonlóan folytatódik, mint az internet fejlődése az 1990-es években, akkor sejthetjük, hogy még csak az út elején járunk.

Emellett a Moonbeam népszerűsége és ára tovább nőhet, mindez az Ethereum és a Polkadot ökoszisztémában együttesen több száz decentralizált alkalmazás fejlesztésének köszönhetően. Az okos szerződések fejlődése és a kriptopénzpiac legújabb trendjei segíthetnek a Moonbeam előrehaladzában és a kriptopénz árfolyamának emelkedésében.

A kriptopénzek piaca általában rendkívül változékony, mert mint minden új technológia, ez is sok spekulánst és kereskedőt vonz, akik a rövid távú nagy piaci mozgásokból szeretnének profitálni.

Nagyon fontos tényező, amely kulcsfontosságú hatással lehet a Moonbeam árfolyamára, az Ethereum kriptopénz növekedése és az azon belül épülő projektek száma. Az Ethereum a Bitcoin mellett a pénzintézetek által leginkább vásárolt kriptovaluta. A 2022-es év elején a globális számvevő óriás, a KPMG is csatlakozott a vásárlók csoportjához. Egy másik hatalmas blokklánc platform, a Polkadot szintén jól ismert kriptopénz, amely okos szerződések lefolytatásának lehetőségeivel rendelkezik.

Figyelembe véve a hálózaton belüli tranzakciók mennyiségének növekedését, a hálózatba épített alkalmazások számát, a funkciók széles skáláját és a nagy tőkebefektetéseket, feltételezhetjük, hogy mind az Ethereumnak, mind a Polkadotnak van esélye a jövőbeni sikerre. A Moonbeam egy hidat képet e két hatalmas blokklánc között, a kereskedése jelenleg (2022-ben) ígéretesnek tűnik.

A kriptovalutát viszont továbbra is fenyegeti az Ethereum és a Polkadot növekedésének esetleges lassulása, valamint az, hogy más, fejlett technológiákat használó és egyre népszerűbbé váló új projektek előzik meg.

Kockázatok

A Moonbeam kereskedésének kockázata elsősorban a kriptopénzpiac kiszámíthatatlanságában és volatilitásában rejlik, ahol a több tíz százalékos árfolyamingadozás teljesen normális.

További kockázat rejtőzik a Bitcoin árfolyamában, amelyet számos különböző mikro- és makrogazdasági tényező befolyásol, mint például:

a szabályozó hatóságok és kormányok kriptovalutákkal kapcsolatos döntései,

gazdasági jólét,

általános befektetői hangulat,

bikapiaci ciklusok,

a nagy Bitcoin-tulajdonosok (ún. bálnák) mozgásai,

a NASDAQ technológiai index árfolyammozgásai.

A Moonbeam fő platformjainak – az Ethereum és a Polkadot ökoszisztéma – viselkedése szintén fontos stratégiai kockázatot jelent. Bár az Ethereum az elmúlt években látványos sikereket ért el a decentralizált alkalmazásokat építő befektetői és fejlesztői közössége kiépítésében, nagyon nehéz megjósolni, hogy ennek köszönhetően hosszú távon meg tudja-e tartani pozícióját a hatalmas konkurencia mellett. A blokkláncok népszerűségének csökkenését befolyásolhatják:

a hálózatok eltömődése és magasabb tranzakciós költségek;

szabályozói döntések;

növekvő high-tech versenytársak;

a népszerűség csökkenése és a fejlesztők beáramlása.

A Moonbeam kriptovaluta kereskedése

Moonbeam CFD kereskedésre az xStation platformunkon van lehetősége.

A Moonbeam kereskedése spekulatív, csak az árfolyammozgások relevánsak. A kriptovaluta kereskedését a Moonbeam CFD (contract for differences) ügyletek megkötésével és a pénzügyi tőkeáttétel teljes potenciáljának kihasználásával kezdheti el. Ez a fajta szerződés egy olyan pénzügyi szerződés, amely a nyitott és a zárt pozíciók közötti elszámolási árkülönbségeket fizeti ki a kereskedett instrumentumok fizikai szállítása nélkül.

A Moonbeam a kockázattudatos kereskedőknek való, még inkább, mint bármely más CFD instrumentum, mivel az árak ingadozása a kriptopénz piacon még tőkeáttétel nélkül is hatalmas. A pénzügyi tőkeáttétel kecsegtető esélyt kínálhat a befektetőknek, de nem szabad megfeledkeznünk a lehetséges nagyobb veszteségekről sem.

A kriptovaluta CFD-k előnyei az xStation platformon: nulla végrehajtási jutalék és alacsony díjak, alacsony spread és a pénzügyi tőkeáttétel használatának lehetősége. A kereskedés költségét a swap-pontok teszik ki, amelyeket a megnyitott pozícióhoz számolunk hozzá napi szinten éjjel 00:00 óra után.

A tőkeáttételnek köszönhetően a Moonbeam-en való kereskedéshez a teljes pozíció méretének csak egy bizonyos százalékára van szükség. Például az 1:2 tőkeáttétel használata lehetőséget ad Önnek arra, hogy 10 000 USD értékű szerződést nyisson mindössze 5000 USD felhasználásával.

A Moonbeam CFD kitettséget biztosít a legnagyobb kriptovaluta aktuális piaci árfolyamának. Mindezt anélkül, hogy külön számlát kellene létrehoznia a kriptovaluta piacon, valamint hogy bonyolult módszereket kellene alkalmaznia a pénzeszközök befizetésére.

A Moonbeam CFD kereskedése lehetőséget ad rövid pozíciók nyitására is, amikor a kereskedők az árcsökkenésekből profitálhatnak. Ez még több stratégia alkalmazását teszi lehetővé a Moonbeam árától függően. A kereskedési platformunkon sok különböző mutatót is biztosítunk, mint például az RSI, azaz Relatív erősség index, vagy a Fibonacci-szintek és még sok-sok más. Ezek mindegyike még hatékonyabbá teheti a kereskedését.

A Moonbeam kereskedésének hagyományos módja a kriptopénz megvásárlása a kriptotőzsdéken, de a szervezett hackertámadások és a kifizetésekkel kapcsolatos problémák növekvő gyakorisága nem ösztönzi az új befektetőket arra, hogy ott nyissanak számlát.

A Moonbeam ára

A kriptopénzek piaca nagyon változékony, és még a legjobb projektek árai is könnyen több tíz százalékkal változhatnak, ezért különösen fontos az árfolyam nyomon követése. xStation platformunkon valós idejű jegyzéseket biztosítunk a Moonbeam kriptovalutáról, lehetővé téve az aktív kereskedést a nap bármely szakában.

Moonbeam kereskedési órák

Mi a helyzet az elérhető Moonbeam kereskedési órákkal? Ez az információ különösen fontos a napon belüli kereskedők számára. A kereskedés a hét 7 napján, napi 24 órában elérhető, egy pénteki technikai szünettel, amely péntekről szombatra virradó éjjel CET 22:0-től 04:00-ig tart. A spot ár statikus, amikor a piac zárva van. Minden más időpontban az ár folyamatosan ingadozik.

Természetesen a legjobb időszak a Moonbeam kriptovaluta kereskedésre a nagyon magas likviditású időszakokban van, amikor a piaci volatilitás nagyobb. Ne feledje azonban, hogy a nagyobb volatilitás magasabb befektetési kockázattal jár.

Ha a piacon nagy a forgalom és a kereskedési volumen emelkedik, a volatilitás is vele növekszik. Ezt befolyásolhatják a kriptopénzzel kapcsolatos fontos hírek, szabályozások, a sajtóból származó információk vagy akár a Bitcoin árfolyamának esése vagy szárnyalása.