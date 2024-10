Litecoin kereskedés – hogyan kezdjük?

Olvasási idő: 7 minute(s)

A kriptopénzek piaca az elmúlt évtizedben megváltozott, de a Litecoinhoz hasonló kriptovaluták még mindig teljesítettek. Az LTC továbbra is harcban áll a sokkal fiatalabb versenytársakkal szemben.

A Litecoin egy kriptopénz, amelyet 2011-ben a Google egykori programozója, Charlie Lee hozott létre. A token kezdettől fogva egyfajta válasz volt az akkori újonc Bitcoinra. A Litecoin forradalmasítani és kiszorítani hivatott a Bitcoint. A kriptopénz különösen a kriptopénzpiac növekedésének első ciklusaiban vált népszerűvé, és a kriptopénzek rangsorában a 3. helyet is elérte. A befektetők által „digitális ezüstként” emlegetett Litecoin számos módosító funkciót tartalmazott a Bitcoin kódjához képest.

A kriptopénz azonban nem tudta kivédeni az új kriptopéz-projektek növekvő versenyét, és az elmúlt években nem tudott lépést tartani velük. A magas kereskedési likviditás és a hálózat folyamatos fejlesztése továbbra is kifejezetten az LTC-hez vonzza a befektetőket. A következő cikkben megtudhatja, hogy mi is az a Litecoin, milyen feladatai és felhasználási területei vannak, és hogyan kezdhet el Litecoinnal kereskedni.

Mi az a Litecoin?

A Litecoin az egyik első és legnépszerűbb kriptovaluta, úgynevezett altcoin, amely egy globális, decentralizált fizetési hálózatot hoz létre. A kriptopénz egy módosított Bitcoin-kód alapján jött létre. A Litecoin a Bitcoinhoz hasonlóan egy összetett folyamat, az úgynevezett „kriptovaluta-bányászat” révén jön létre, és a tranzakciók érvényesítésére a proof-of-work nevű módszert használja. Ez a technológia továbbra is vitát vált ki a környezetvédők körében, és azzal vádolják, hogy energiaigényes. A Litecoin alkotói azonban gondoltak erre, és egy olyan szkriptet vezettek be, amely csökkenti a hálózat energiafogyasztását és növeli a biztonságot.

A Litecoint elsősorban a felhasználók közötti, közvetítők nélküli fizetésekre használják. A kriptovaluta évek óta számos befektető befektetési portfóliójának része a digitális eszközök piacán. Az LTC-t megalkotója, Charles Lee, egy speciális szkript segítségével biztosította, ami megnehezíti a hackerek támadását, ellentétben az SHA - 256-tal titkosított Bitcoin hálózattal.

A Litecoin jellemzői

A Litecoin, annak ellenére, hogy több mint 10 évvel ezelőtt jött létre, még mindig érdekes tulajdonságokkal és alkalmazásokkal rendelkezik. Ezek közül néhányat az alábbiakban ismertetünk:

az LTC tokenek maximális számát (kínálatát) az alkotók 84 millióban határozták meg, és az utolsó LTC-t várhatóan 2124-ben bányásszák ki;

a Litecoin végső kínálata négyszerese a Bitcoinénak, és az LTC hálózaton egy blokk létrehozásának ideje is négyszer rövidebb;

a bányászok 12,5 LTC jutalmat kapnak, a jutalom a bányászokat tranzakciók érvényesítésére ösztönzi;

a Litecoin-hálózatban történő bányászat több számítási teljesítményt igényel, mint a BTC;

a felezés, ún. halving felére csökkenti a blokk jutalmát, és az LTC hálózaton 840 millió LTC bányászása után történik (négyszer több, mint a Bitcoiné);

az utolsó felezés (a bányászok számára a kínálat és a bányászok bányászblokkonkénti jutalmának csökkentése) 2019-ben történt,

a hálózat a proof-of-work modell alapján hitelesíti a tranzakciókat;

a Litecoin blokklánc négyszer gyorsabb, mint a Bitcoin, mivel 2,5 percenként validálja az egymást követő blokkokat;

az LTC-t tesztkörnyezetként használták a Bitcoin blokkláncán később végrehajtott fejlesztésekhez.

A Litecoin fejlődése

A Litecoin számos módosítást hajtott végre a blokklánc javítása érdekében:

SegWit

A Segregated Witness nevű változtatást 2015-ben mutatták be a Bitcoin blokklánc módosításaként. A Bitcoin skálázhatóságát volt hivatott segíteni. A javaslat kezdettől fogva vitát váltott ki a Bitcoin-rajongók közösségében.

A Litecoin 2017-ben vezette be a módosítást. Az LTC hálózatot a Bitcoin tesztkörnyezeteként kezelték a két kriptovaluta közötti nagyfokú hasonlóság miatt. A SegWit változtatást az LTC-ben elért sikere miatt a Bitcoinban is bevezették. A BTC egyes bányászai és tulajdonosai nem fogadták el, és létrehoztak egy alternatív kriptopénzt, a BitcoinCash-t, amely egyelőre nagyobb blokkmérettel rendelkezik a blokkláncban, mivel nem esett át a SegWit módosításon.

Lightning network

A Lightning Network lett a kriptovaluták királyának következő tesztkörnyezete. A rendszer úgynevezett mikrofizetési csatornákat használ, hogy növelje a blokklánchálózat kapacitását a tranzakciók feldolgozására. A Litecoin a módosítás sikeres bevezetésével ismét bebizonyította, hogy a Bitcoin-hálózat is skálázható és fejleszthető. A Lighting Network akkor is használható, ha a BTC blokklánc túlterhelté válik a nagyszámú tranzakció feldolgozásával.

MimbleWimble

A MimbleWimble egy olyan protokoll, amelyet az adatvédelem céljából terveztek. Olyan információk elrejtésével teszi lehetővé a bizalmas tranzakciókat, mint a számok, összegek és azok eredete. A Mimble emellett képes a blokklánc racionalizálására és az átviteli teljesítmény javítására. A Litecoin már két éve dolgozik ezen a megoldáson. Ez is mutatja a Litecoin fejlesztőinek aktivitását és a Litecoin alkotóinak ambícióját.

Az árfolyamváltozás lehetséges jövőbeli kiváltó okai

A Litecoin-hálózat fejlődése a jövőbeni gyakorlati felhasználásától és a kriptopénz iránti kereslettől függ. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a kriptopénz árfolyamát.

A kriptovaluták elfogadása

Az egyik legfontosabb tényező, amely meghatározhatja a Litecoin jövőbeli árfolyamát, a kriptovaluták mint fizetőeszközök növekvő népszerűsége. A Litecoin peer-to-peer, ami azt jelenti, hogy a digitális címek között gond nélkül átvihető. A kriptovaluták elterjedtsége jelentősen megnőtt az elmúlt években, és olyan nagy befektetési bankok, mint a Wells Fargo, a kriptovaluta-technológiát az internet kezdeti időszakához hasonlítják.

A Bitcoin ára

A Bitcoin továbbra is a legnagyobb kriptopénz, és árfolyama a kriptopiac általános egészségi állapotát jelzi. Ha a Bitcoin árfolyama hosszú távon tovább emelkedik, a Litecoin árfolyama is profitálhat belőle. A Bitcoin azonban továbbra is volatilis instrumentum, a befektetői hangulat pedig változékony lehet. Ha a Bitcoin árfolyama esik, az egész kriptopénzpiac még nagyobbat veszít. A múltban a Bicoin árfolyamának több mint 80%-át is elvesztette. A jövőben ez az ármozgás még mindig lehetséges, mivel a Bitcoin egy spekulatív instrumentum, és ezek a mozgások teljesen normálisak és ciklikusak a kriptovaluták piacán.

A szabályozó hatóságok álláspontja

A monetáris politikára befolyással bíró nagy állami pénzintézetek, mint például a Fed, évek óta hangot adnak a kriptopénzek piacának. A blokklánc-technológia teljes blokádja nem lehetséges, azonban a kriptopénzfizetések szigorú büntetése minden bizonnyal hátráltatná a növekvő piacot. Ugyanakkor azonban más intézmények, köztük az amerikai jegybank is, pozitívan állnak a kriptovaluták innovatív technológiájához, és eddig nem hangoztatták, hogy be akarnák tiltani azokat. Ugyanakkor azonban a kriptopénzek árai nagyon érzékenyek a politikai döntésekre, amire jó példa Kína, amely a Bitcoin-bányászat 2021-es betiltásával hozzájárult a dinamikus áreséshez.

Gazdasági helyzet

A gazdaságot és a gazdasági jólétet számos tényező befolyásolja, nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai szempontból is. Az olyan kockázatos instrumentumok, mint a kriptovaluták, nehezen tudják fenntartani a magas értékelést a gazdasági visszaesés és a befektetők félelmeinek időszakában. Az értékelések csökkenését befolyásoló tényezők lehetnek olyan események, mint például: katonai konfliktusok, stagfláció vagy a globális piacok visszaesése.

Index-árak

A kriptopénzek piaca korrelál a hagyományos részvénypiaccal, amelyet a nagy befektetési alapok és intézmények beáramlása határoz meg, amelyek bitcoint és más digitális eszközöket vásárolnak. A Bitcoin növekvő korrelációjára az amerikai indexekkel többek között Vitalik Buterlin, az Ethereum megalkotója is rámutatott. Különösen fontosak itt a technológiai vállalatok NASDAQ indexének mozgásai, amely a piaci innovációk értékelését tükrözi.

A Litecoin hálózat fejlesztése

Fontos tényező, amely meghatározhatja, hogy a Litecoin hogyan fog megbirkózni a növekvő piaci versennyel, a fejlesztők munkája és a hálózat módosításának képessége. Igaz, a Litecoin hálózata nem dolgozza fel a modern ún. „okos szerződéseket”, de még mindig vannak olyan megoldások, amelyek képesek a blokklánc fejlesztésére. A Bitcoin hálózatának módosításai közvetve a Litecoin árfolyamát is felhajthatják, mivel a fejlesztők tesztpályaként próbálják frissíteni a kriptovaluták királya mögött álló technológiát.

A Litecoin kriptovaluta kereskedése

Lehetősége van a Litecoin CFD kereskedésre az xStation platformunkon.

A Litecoin kereskedése során csak az ármozgások relevánsak. A Litecoin kriptovaluta kereskedését a Litecoin CFD (contract for differences) ügyletek megkötésével és a pénzügyi tőkeáttétel használatával kezdheti meg. Ez a fajta szerződés egy olyan pénzügyi szerződés, amely a nyitott és a lezárt ügyletek közötti elszámolási árkülönbségeket fizeti ki a kereskedett instrumentumok fizikai szállítása nélkül.

A Litecoin kereskedés a kockázattudatos kereskedőknek szól, még inkább, mint bármely más CFD instrumentum, mivel az árak ingadozása a kriptopénz piacon még tőkeáttétel nélkül is hatalmas. A pénzügyi tőkeáttétel kockázatos, mivel esélyt ad a kereskedőknek, de nagyobb veszteségeket is okozhat.

A kriptovaluta CFD-k előnyei az xStation platformon: alacsony díjak és nulla végrehajtási jutalék, alacsony spread és a pénzügyi tőkeáttétel használatának lehetősége. A kereskedés költségét a swap-pontok teszik ki, amelyeket a megnyitott pozícióhoz számolunk hozzá napi szinten éjjel 00:00 óra után.

A tőkeáttételnek köszönhetően a Litecoin kereskedéséhez a teljes pozíció méretének csak egy bizonyos százalékára van szükség. Például az 1:2 tőkeáttétel használata lehetőséget ad Önnek arra, hogy 10 000 USD értékű szerződést nyisson mindössze 5000 USD felhasználásával.

A Litecoin CFD kitettséget biztosít a második legnagyobb kriptovaluta aktuális piaci árfolyamának. Mindezt anélkül, hogy külön számlát kellene létrehoznia a kriptovaluta piacon, valamint hogy bonyolult módszereket kellene alkalmaznia a pénzeszközök befizetésére.

A Litecoin CFD kereskedése lehetőséget ad rövid pozíciók nyitására is, amikor a kereskedők az árcsökkenésekből profitálhatnak. Ez még több stratégia alkalmazását teszi lehetővé a kriptovaluta árától függően. A kereskedési platformunkon sok különböző mutatót is biztosítunk, mint például az RSI, azaz Relatív erősség index, vagy a Fibonacci-szintek és még sok-sok más. Ezek mindegyike még hatékonyabbá teheti a kereskedését.

A Litecoin kereskedésének hagyományos módja a kriptopénz megvásárlása a kriptotőzsdéken, de a szervezett hackertámadások és a kifizetésekkel kapcsolatos problémák növekvő gyakorisága nem ösztönzi az új befektetőket arra, hogy ott nyissanak számlát.

A Litecoin árfolyama

A kriptopénzek piaca nagyon változékony, és még a legjobb projektek árai is könnyen több tíz százalékkal változhatnak, ezért különösen fontos az árfolyam nyomon követése. xStation platformunkon valós idejű jegyzéseket biztosítunk a Litecoin kriptovalutáról, lehetővé téve az aktív kereskedést a nap bármely szakában.



Kereskedési órák

Mi a helyzet az elérhető kereskedési órákkal? Ez az információ különösen fontos a napon belüli kereskedők számára. A kereskedés a hét 7 napján, napi 24 órában elérhető, egy pénteki technikai szünettel, amely péntekről szombatra virradó éjjel CET 22:0-től 04:00-ig tart. A spot ár statikus, amikor a piac zárva van. Minden más időpontban az ár folyamatosan ingadozik.

Természetesen a legjobb időszak a Litecoin kriptovaluta kereskedésre a nagyon magas likviditású időszakokban van, amikor a piaci volatilitás nagyobb. Ne feledje azonban, hogy a nagyobb volatilitás magasabb befektetési kockázattal jár.

Ha a piacon nagy a forgalom és a kereskedési volumen emelkedik, a volatilitás is vele növekszik. Ezt befolyásolhatják a kriptopénzzel kapcsolatos fontos hírek, szabályozások, a sajtóból származó információk vagy akár a Bitcoin árfolyamának esése vagy szárnyalása.