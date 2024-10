Solana kereskedés – Hogyan fektethet be a Solana (SOL) kriptovalutába?

Olvasási idő: 11 minute(s)

Nem is olyan régen a Solana egyike volt a több száz kriptopénz-projektnek, és semmi sem jelezte előre, hogy látványos rallyt fut a top10 kriptovaluta közé. A projekt azonban érdekes alkalmazások spektrumával rendelkezik a modern világban.

A Solana-t Anatolij Jakovenko, az amerikai székhelyű Qualcomm (QCOM) korábbi mérnöke hozta létre kollégájával, Greg Fitzgeralddal együtt. A Solana létrehozásának célja kezdettől fogva az volt, hogy versenyre keljen az Ethereummal egy versenyképes blokklánc létrehozásával, amelyre decentralizált alkalmazásokat vagy más kriptopénz-projekteket lehet építeni. Az Ethereum legnagyobb problémái sokáig a hálózaton fizetendő magas tranzakciós díjak, az úgynevezett Gas fees és a proof-of-work modell voltak.

Ezért a Solana versenyképes, skálázható rendszert hozott létre alacsonyabb díjakkal, a proof-of-stake és a proof-of-history innovatív kombinációjával. Az alábbiakban felvázoljuk, hogy mi is valójában a Solana, miért köszönheti eddigi sikerét, és hogyan lehet vele kereskedni.

A Solana rövid története

A Solana egy magánprojekt, és ha nem lett volna meg az alkotók programozási tapasztalata, valószínűleg soha nem jött volna létre.

Anatolij Jakovenke C programozási nyelven megvalósított kódjának köszönhetően a fejlesztők képesek voltak a teljes privát kódbázist átvinni egy másik, „Rust” nevű programozási nyelvre, amire Jakovenko barátja és programozója, Greg Fitzgerald ösztönözte őt.

Fitzgerald ezután nekilátott Yakovenka „fehér könyvének” megvalósításához, bemutatta a projektet a befektetőknek, és első alkalommal demonstrálta a képességeit azzal, hogy 10 000 ellenőrzött tranzakciót hajtott végre közel 0,5 másodperc alatt. Ezt követően Stephen Akridge, Yakovenki másik munkatársa bemutatta, hogy a blokklánc aláírás-ellenőrzésének GPU-kra történő áthelyezésével az átviteli sebesség még tovább növelhető.

Ezekkel a mérföldkövekkel a Solana megalkotója néhány programozó barátjával egy Loom nevű céget alapított, amelyet viszont végül bezártak, mivel a név szerintük túlságosan hasonlított az Ethereumra. Ezért a nevet végül Solana-ra változtatták, amely a SOL tokent működteti.

2018 júniusában a Solana-t skálázták, hogy felhőalapú hálózatokon fusson, és ugyanezen év júliusában a Solana kiadta az engedélyezett nyilvános teszthálózatot, amely következetesen támogatta a masszív 250 000 tranzakciót másodpercenként. 2021 decemberére a Solana-hálózat több mint 40 milliárd tranzakciót dolgozott fel, tranzakciónként átlagosan nagyon alacsony, 0,00025 dolláros költséggel.

A 2021-es árfolyamrally után a Solana a top10 kriptovaluta kapitalizációs rangsorába került, a projekt legnagyobb riválisai a Cardano (ADA) és az Ethereum (ETH). A projekt a Bank of America figyelmét is felkeltette, amely azt közvetítette, hogy a Solana potenciálisan a kriptovaluták „ Visa”-jává válhat. Szóval... vessünk rá egy pillantást!

Solana mint „Ethereum gyilkos”

A Solana tehát egyesíti a biztonságot, a skálázhatóságot és a decentralizációt. A tervezés olyan szoftveralgoritmusokat foglal magában, amelyek a blokklánc megvalósítása érdekében kombinálva lehetővé teszik a tranzakciók teljesítményének a hálózat képességeivel arányos skálázását, így a Solana architektúrája másodpercenként akár 710 000 tranzakciót is képes feldolgozni egy szabványos gigabites hálózaton, és akár 28,4 milliót is egy 40 gigabites hálózaton.

A PoS modell lehetővé teszi, hogy azok, akik jóváhagyják a blokklánc főkönyvéhez hozzáadott tranzakciókat, a birtokukban lévő SOL tokenek száma alapján ellenőrizzenek, míg a PoH modell lehetővé teszi számukra, hogy időtanúsítványokat adjanak hozzá ezekhez a tranzakciókhoz, és még gyorsabban ellenőrizzenek.

A gyorsan növekvő Solana kriptopénz és egyre nagyobb népszerűsége lehetővé teszi, hogy az Ethereumhoz, a decentralizált alkalmazások (dAppok) legnagyobb blokkláncához hasonlítsák. Mind a Solana, mind az Ethereum képes intelligens szerződések használatára, amelyek a legfontosabbak a decentralizált pénzügyi és oszthatatlan token- és NFT-technológiát igénybe vevő modern alkalmazások futtatásához. Mindkét blokklánc olyan platformokat is kínál, amelyek lehetővé teszik az interakciókat az alternatív vírusos Metaverse világában. A Solana esetében ez a Portals nevű projekt, az Ethereum esetében több nagy projekt is épült erre a blokkláncra, köztük a Decentraland, a Sandbox, az Axie Infinity és az UFO Gaming.

Népszerűsége ellenére az Ethereum egy olyan blokklánc, amely egyelőre a kissé elavult proof-of-work (PoW) modell szerint működik, ahol a bányászok egymás számítási teljesítményével versenyeznek, fejlett rejtvények megoldásával, hogy érvényesítsék a tranzakciókat a blokkláncon. Ez a hálózatot nagyon energiaigényessé és környezetkárosító jellegénél fogva ellentmondásossá teszi, valamint hajlamos eltömődni, amikor a tranzakciók mennyisége nem teszi lehetővé, hogy a rendszer lépést tartson vele. Ráadásul ez a modell nagyon magasra teszi a tranzakciók árát a hálózaton, így az ETH ún. gázdíja (Gas fee) 2021-ben elérte a 70 dolláros tranzakciónkénti csúcsot.

Ezért a Solana által felkeltett figyelem nagy része a környezetbarát tranzakció-jóváhagyási modellek, a feldolgozási sebesség és az alacsony tranzakciós költségek körül összpontosul. A Solana szabványos körülmények között akár 50 000 tranzakciót is feldolgoz másodpercenként, centrésznyi költséggel.

Egyelőre az Ethereumnak van egy első lépcsős előnye más projektekkel szemben, és a fejlesztők és a hálózat felhasználói körében való népszerűségének köszönhetően intézményi támogatásra számíthat.

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy az új projektek gyorsan fejlődnek, és a Solana bármilyen technológiai előnye hosszú távon döntő lehet, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ethereum kiszoruljon a piacról, hasonlóan ahhoz, ami a 2000-es évek elején a dot-com buborékban történt néhány céggel. A Solana számára a legnagyobb fenyegetést az Ethereum sikeres átállása jelenti a tervezett 2.0-s verzióra, valamint a proof-of-stake modell bevezetése, továbbá a Cardano kriptopénz fejlődése, amely szintén számos frissítést hajt végre a blokkláncán.

A Solana viszont, miközben az Ethereummal versenyez, bizonyos platformokon hidakat is nyit a blokkláncok között. Például a Power Ledger platform jelenleg Ethereum tokenen működik, de az üzemeltető platform a Solana blokkláncon alapul. Ha létrejön az Ethereum 2.0, akkor lehetséges, hogy a két kriptovaluta egyesíti erőit, jelentős versenyhelyzetet teremtve.

Solana-ökoszisztéma és felhasználási területek

A Solana gyorsan átalakítja a DeFi-t, a dAppokat és a digitális infrastruktúrát. Az Oracle platform és az okos szerződésekért felelős kriptopénz, a Chainlink stratégiai partnerséget kötött a Solanával, amely a Solana számára hozzáférést biztosít az Oracle megoldásához a DeFi alkalmazások építéséhez.

A szingapúri székhelyű MATH Global korábban bejelentette, hogy befektetési partnerséget kötött a Solanával a Solana-alapú felhasználási esetek, alkalmazások és infrastruktúra fejlesztése érdekében. A MathWallet egy kriptopénz-tárcával foglalkozó vállalat, amely token-tárolást biztosít különböző láncok számára, támogatja a POS-láncok csomópontjait és más kapcsolódó szolgáltatásokat. Egy másik, az amerikai dollár árfolyamán alapuló kriptopénz, a Stablecoin (USDC) is integrálódik a Solanával a skálázhatósága, költséghatékonysága és gyorsasága miatt.

A Solana emellett egy egész ökoszisztémával rendelkezik, amely több száz különböző, a Solana blokkláncon működő projektből áll. Ezek a projektek modern technológiákat használnak, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az új felhasználók körében.

Metaverse-projektek

A Portals egy online metaversum platform, amely a Solana rendszerre épül. A fejlesztők egy olyan platformot hoztak létre, ahol a felhasználók Tokiót és New Yorkot utánzó virtuális metropoliszokat látogathatnak meg. A platform nem a virtuális ingatlanok értékesítésével indult, mint a legtöbb más metaverse platform, hanem a játékosok élményeinek megteremtésére összpontosít.

Végső soron persze a Portal lehetővé teszi majd a virtuális ingatlanokkal való kereskedelmet és az okos szerződések technológia használatát. Emellett valószínűleg minden játékosnak lesz saját avatárja, azaz digitális megfelelője a játékban. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance, saját irodát fog építeni a Portals metaverzumában.

Staking

A SOL a Solana fő kriptovalutája, amely az Ethereum ERC-20 tokenjeihez hasonlóan működik. Fő felhasználási területe a decentralizált pénzügyi alkalmazások. A Solana ökoszisztéma felhasználóinak SOL tokenekre van szükségük ahhoz, hogy tranzakciós díjakat fizessenek a tranzakciók végrehajtásához vagy az okosszerződésekkel való interakcióhoz.

Egyéb felhasználási területei közé tartozik a hálózat biztosítása és a Solana-hálózat támogatása olyan eszközökkel, mint az ún. staking, amely lehetővé teszi a tranzakciók zökkenőmentes áramlását a Solana blokkláncon keresztül. A stake gyűjtéséért a validátorokat a tranzakciós díjak egy részével jutalmazzák. Még a kis SOL stake-ekkel rendelkező kis felhasználók is elküldhetik kriptopénzüket a nagy validátorok nagyobb tárcáiba, növelve annak esélyét, hogy több blokkot fogadjanak el a blokkláncon. Így a kis Solana befektetők nagyobb barátaikkal együtt nyerhetnek.

A SOL tokenek, például a Cardano vagy a Bitcoin kriptovaluta kínálata korlátozott, és jelenleg 488,6 millió darabot tesz ki, amelynek több mint 60 százaléka már forgalomban van.

Play-to-earn modell és NFT

Jelenleg a blokklánc-alapú játékok igazi reneszánszukat élik, köszönhetően a play-to-earn modellnek, amelynek segítségével a játékosok fejlesztik karaktereiket és pénzt keresnek a virtuális világban. A Star Atlas egy olyan játék a Solana ökoszisztémában, amelyben a játékosok az űrben lévő területekért versenyeznek, és küldetéseket vagy csatákat szerveznek benne. A játék innovatív gazdaságának köszönhetően a játék lehetővé teszi a játékosok számára, hogy virtuális karriert fejlesszenek, és nem átruházható NFT tokeneket cseréljenek, amelyek lehetővé teszik számukra új járművek, erőforrások, fegyverek és felszerelések vásárlását.

DEX és DAO

A decentralizált Mango alkalmazás célja, hogy a hagyományos pénzügyi világ likviditását és hasznosságát a DeFi nevű, decentralizált pénzügyekben való felhasználásra használja. Továbbá, a Mango egy decentralizált autonóm szervezet DAO), amelyben a közösség dönt a módosításairól, és a decentralizált Serum DEX tőzsdét használja, ahol számos eszközzel való kereskedést kínálnak minimális díjakkal.

A Mango emellett kamatot kínál a betétek után, valamint hiteleket. A Mango protokollmechanizmusa lehetővé teszi, hogy szükség esetén bármikor visszavonhassa a kölcsönzött tőkét, minimalizálva a hitelek kockázatát.

Blockchain közösségi platformok

A blokklánc technológia forradalmasítja a pénzügyeket, és racionalizálja a központosított közösségi médiaplatformokat. A Solana blokkláncon futó Media Network egy másik kiváló példa erre.

A felhasználók közötti peer-to-peer tartalomszolgáltató hálózatként a Media Network lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy KYC-eljárások nélkül, teljes anonimitással bármilyen tartalmat létrehozzanak és elérjenek. A Media Network projekt a Solana ökoszisztémán belüli alkalmazások körét szélesíti modern szoftver- és fejlesztési lehetőségeivel.

Okos szerződések és a legolcsóbb DeFi platform

A Serum DEX projekt elsődleges funkciója egy decentralizált tőzsdei platform. Ez az egyik legszélesebb körben használt alkalmazás a Solana-nál. A Serum DEX lehetővé teszi a kereskedést különböző blokkláncokról, beleértve a valódi valuták árát utánzó stablecoinokat is. A Solana blokklánc nyílt forráskódú projektje folyamatosan fejlődik lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy saját pénzügyi projektjeiken dolgozzanak.

A Serum DEX a Solana blokklánc szinte azonnali elszámolási idejét tükrözi. A tranzakciós költség 0,00001 dollár, így a Serum DEX a legolcsóbb decentralizált tőzsde a DeFi decentralizált pénzügyek platformja között. Ugyanakkor a platform a legmodernebb pénzügyi technológiát, az úgynevezett okos szerződéseket használja, amelyek teljesen automatizálják a kereskedési folyamatokat.

Jövedelmezőségi protokoll

A Raydium automatizált árjegyzői (AMM) platformot kínál. Mint egy másik népszerű Solana alkalmazás és decentralizált tőzsde. A Raydium a Serum DEX tagok számára további funkciókkal együtt közvetíti a létesítményeket. Ezek közé tartoznak a hozamtermelő protokollok és a fejlett eszközök a tapasztalt felhasználók számára, akik professzionális pénzügyi szolgáltatásokat keresnek.

A Raydiumban a felhasználók tulajdonjoggal rendelkeznek és hozzáférnek a privát kulcsaikhoz, a platform pedig mentes a központi platformokon előforduló összeomlásoktól vagy cenzúrától. A Radium egy teljesen átlátható, nyílt forráskódú alkalmazás a Solana rendszeren, és azonnali token kereskedést kínál a legmodernebb kereskedési eszközökkel, az átlagos kereskedési díjak pedig egy cent alatt vannak!

One-stop-shop

A Coin98 egy decentralizált egyablakos alkalmazás, amely DeFi termékek széles skáláját kínálja a felhasználóknak és a fejlesztőknek, beleértve az olyan pénzügyi szolgáltatásokat, mint a hitelezési protokollok és a kölcsönök. A Coin98 Finance ökoszisztéma központi eleme azonban egy likviditás-aggregátor és decentralizált tőzsde.

A Coin98 a hálózaton belüli alacsony díjak mellett oktatási anyagokat és elemzési eszközöket biztosít az ökoszisztémán belül. A Coin98 egy fizetős platform információs csomópontja is, amely releváns kutatásokat és híreket mutat be a Solana blokklánc-fejlesztési iparágban.

A Solana jövőbeni árindító tényezői

Mi okozhatja a Solana további áremelkedését? A lehetéges okok a következők:

A Solana rendszer fejlesztése

A Solana fő célja, hogy áthidalja a digitális valuták és a fiat valuták közötti szakadékot. Ehhez a SOL olyan futurisztikus technológiákat használ, mint például:

elosztott személyazonossági rendszerek,

elosztott adatcsere,

proof-of-stake és proof-of-history protokollok,

elosztási eljárások és intelligens szerződések.

Az átfogó ökoszisztéma teret ad az új lehetőségeknek az egyes piaci iparágak számára, amelyek nagy érdeklődést mutatnak az ilyen technológia iránt. Emellett a Solana közösségét kiemelkedő fejlesztők, intézményi token-tulajdonosok, validátorok és más, a teljes rendszert támogató egyéni tagok alkotják. Ezáltal a hálózat fejlődése valószínűleg még több embert és intézményt vonz majd a Solanához.

Az okos szerződések fejlődése

Ma már számos kriptopénz platform rendelkezik olyan technológiával, amely a Bitcoin vagy akár az Ethereum fölé helyezi őket. Az okos szerződések és a Solana rendszerének népszerűsödésével a kriptopénzek ára jelentősen emelkedhet. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pénzt költsenek és adatokat osszanak meg a SOL-on. A Solana ökoszisztémában az intelligens szerződések alacsony költségűvé teszik a tranzakciókat, függetlenül az érintett összegtől, kiküszöbölve az emberi hibákat vagy bármely más kockázati tényezőt a pénzeszközök elfogásával, csalással vagy más lehetségesen előforduló problémával kapcsolatban.

A közösség és a Metaverse trend vonzása

A kriptoszférában számos rendszer profitált a közösségi platformokból és a token-tulajdonosok bevonásából. A kriptopiaci résztvevők emlékeznek a Dogecoin árfolyam-ralira, amelyet egy Reddit-trend okozott, és amely a meme-coint a top 10 kriptó közé repítette. A Solana is olyan követői közösséget alakít ki, amely hozzájárulhat a növekedéshez az elkövetkező években. A Solana portál a népszerűségével és a rendszer növekedésével valószínűleg befektetőket és felhasználókat is vonzani fog, többek közt a realitást a Metaverse nevű virtuális térré alakító trend miatt is.

A Solana kriptovaluta kereskedése

Lehetősége van a Solana CFD kereskedésre az xStation platformunkon.

A Solana kereskedése során csak az ármozgások relevánsak. A Solana kriptovaluta kereskedését a Solana CFD (contract for differences) ügyletek megkötésével és a pénzügyi tőkeáttétel használatával kezdheti meg. Ez a fajta szerződés egy olyan pénzügyi szerződés, amely a nyitott és a lezárt ügyletek közötti elszámolási árkülönbségeket fizeti ki a kereskedett instrumentumok fizikai szállítása nélkül.

A Solana kereskedés a kockázattudatos kereskedőknek szól, még inkább, mint bármely más CFD instrumentum, mivel az árak ingadozása a kriptopénz piacon még tőkeáttétel nélkül is hatalmas. A pénzügyi tőkeáttétel kockázatos, mivel esélyt ad a kereskedőknek, de nagyobb veszteségeket is okozhat.

A kriptovaluta CFD-k előnyei az xStation platformon: alacsony díjak és nulla végrehajtási jutalék, alacsony spread és a pénzügyi tőkeáttétel használatának lehetősége. A kereskedés költségét a swap-pontok teszik ki, amelyeket a megnyitott pozícióhoz számolunk hozzá napi szinten éjjel 00:00 óra után.

A tőkeáttételnek köszönhetően a Solana kereskedéséhez a teljes pozíció méretének csak egy bizonyos százalékára van szükség. Például az 1:2 tőkeáttétel használata lehetőséget ad Önnek arra, hogy 10 000 USD értékű szerződést nyisson mindössze 5000 USD felhasználásával.

A Solana CFD kitettséget biztosít a második legnagyobb kriptovaluta aktuális piaci árfolyamának. Mindezt anélkül, hogy külön számlát kellene létrehoznia a kriptovaluta piacon, valamint hogy bonyolult módszereket kellene alkalmaznia a pénzeszközök befizetésére.

A Solana CFD kereskedése lehetőséget ad rövid pozíciók nyitására is, amikor a kereskedők az árcsökkenésekből profitálhatnak. Ez még több stratégia alkalmazását teszi lehetővé a kriptovaluta árától függően. A kereskedési platformunkon sok különböző mutatót is biztosítunk, mint például az RSI, azaz Relatív erősség index, vagy a Fibonacci-szintek és még sok-sok más. Ezek mindegyike még hatékonyabbá teheti a kereskedését.

A Solana kereskedésének hagyományos módja a kriptopénz megvásárlása a kriptotőzsdéken, de a szervezett hackertámadások és a kifizetésekkel kapcsolatos problémák növekvő gyakorisága nem ösztönzi az új befektetőket arra, hogy ott nyissanak számlát.

A Solana árfolyama

A kriptopénzek piaca nagyon változékony, és még a legjobb projektek árai is könnyen több tíz százalékkal változhatnak, ezért különösen fontos az árfolyam nyomon követése. xStation platformunkon valós idejű jegyzéseket biztosítunk a Solana kriptovalutáról, lehetővé téve az aktív kereskedést a nap bármely szakában.

Kereskedési órák

Mi a helyzet az elérhető kereskedési órákkal? Ez az információ különösen fontos a napon belüli kereskedők számára. A kereskedés a hét 7 napján, napi 24 órában elérhető, egy pénteki technikai szünettel, amely péntekről szombatra virradó éjjel CET 22:0-től 04:00-ig tart. A spot ár statikus, amikor a piac zárva van. Minden más időpontban az ár folyamatosan ingadozik.

Természetesen a legjobb időszak a Solana kriptovaluta kereskedésre a nagyon magas likviditású időszakokban van, amikor a piaci volatilitás nagyobb. Ne feledje azonban, hogy a nagyobb volatilitás magasabb befektetési kockázattal jár.