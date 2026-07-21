A Bitcoin ára meghaladta a 66 000 dollárt, miközben az ETF-be áramló tőke újra növekedésnek indult, de a Glassnode a megnövekedett volatilitásra figyelmeztet

A Bitcoin árfolyama ismét 66 000 dollár fölé emelkedett, miközben az azonnali (spot) Bitcoin ETF-ekbe érkező tőkeáramlások arra utalnak, hogy a több héten át tartó szinte folyamatos eladási hullám után fokozatosan visszatér a felhalmozás. Ennél is fontosabb, hogy az árfolyam áttörte a 65 000 dolláros szintet, és ismét a 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50) fölé került, ami javítja a rövid távú technikai képet.

Érdekesség, hogy a vételi aktivitás a nemesfémek piacán is felerősödött, ami arra utalhat, hogy ismét növekszik az érdeklődés azok iránt az eszközök iránt, amelyek történelmileg negatív korrelációt mutatnak az amerikai dollárral, és amelyek az elmúlt hónapokban jelentős eladói nyomás alá kerültek. Technikai szempontból a 64 000–65 000 dolláros tartomány jelenti a Bitcoin első fontos támaszát, ezt követi az 57 000 dolláros zóna, ahol korábban már jelentős vételi érdeklődés jelent meg.

Mit mutatnak a Glassnode adatai?

A Glassnode elemzése szerint a Bitcoin a 58 000 dollár alatti szintekről történt visszapattanást követően konszolidációs szakaszba lépett. Bár a hosszabb távú emelkedő trend továbbra is érvényben van, a lendület fokozatosan lassul, miközben a viszonylag alacsony azonnali piaci forgalom arra utal, hogy a befektetők még mindig erősebb megerősítésre várnak a jelenlegi emelkedés fenntarthatóságával kapcsolatban.

Ezzel párhuzamosan a származtatott piacokon a pozicionáltság kevésbé védekezővé vált. A határidős és opciós piacok nyitott kötésállománya (open interest) tovább emelkedik, az örökös határidős kontraktusok (perpetual futures) kereskedői ismét nettó vételi pozícióba kerültek, miközben a lefelé irányuló árfolyamkockázat elleni fedezeti igény is csökkent. A Glassnode ugyanakkor kiemeli, hogy a tőkeáttétel egyelőre fokozatosan épül vissza, mivel a finanszírozási ráták (funding rate) továbbra is alacsonyak, és még nem utalnak túlfűtött piacra.

Az elemzőház szerint az intézményi eladói nyomás is mérséklődhet. Erre utalnak az amerikai spot Bitcoin ETF-ekbe érkező javuló tőkebeáramlások, valamint az, hogy számos ETF-befektető ismét a nullszaldó közeli szintekre került. A teljes piaci tőkebeáramlás ugyanakkor továbbra is óvatos maradt, amit a havi realizált piaci kapitalizáció (realized capitalization) folyamatos csökkenése is tükröz.

A Glassnode szerint a legnagyobb kockázatot jelenleg a piaci szereplők összetételének változása jelenti. A tőke egyre nagyobb része rövid távú befektetők kezében összpontosul, akik jellemzően érzékenyebben reagálnak az árfolyam-ingadozásokra és a piaci momentum változásaira. Ennek következtében a Bitcoin továbbra is élvezi a hosszú távú befektetők támogatását és a magas befektetői nyereségességet, ugyanakkor a jövőbeni emelkedések és korrekciók lényegesen volatilisabbá válhatnak.

A Glassnode összegzése szerint a piac fundamentálisan továbbra is ellenálló, ugyanakkor egyre érzékenyebbé válik a lendület gyengülésére és az esetleges újabb eladói hullámokra. Az elemzőház arra is rámutat, hogy a hosszú távú befektetők egyre kevésbé hajlandók veszteséggel értékesíteni pozícióikat, ugyanakkor még nincs egyértelmű technikai vagy fundamentális bizonyíték arra, hogy a Bitcoin tartós piaci mélypontot alakított volna ki.

Bitcoin technikai kép (D1)

Amennyiben a 66 000–70 000 dolláros ellenállási zónából újabb bearish impulzus indulna, elméletileg egy harmadik jelentős lejtmenet akár 45 000 dollárig is elnyúlhat.

Érdemes megjegyezni, hogy a téli korrekció során, illetve ismét áprilisban is előfordult, hogy a Bitcoin rövid időre visszakapaszkodott az EMA50 fölé, mielőtt folytatta volna csökkenő trendjét. Ez arra utal, hogy önmagában az 50 napos exponenciális mozgóátlag fölé történő visszatérés még nem elegendő egy tartós trendforduló megerősítéséhez.