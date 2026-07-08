Reggeli összefoglaló: A Perzsa-öbölben ismét feszültté válik a helyzet, az olaj újra a figyelem középpontjába kerül

Részvénypiac

A keddi kereskedési nap a Wall Streeten a főbb részvényindexek csökkenésével zárult.

A Dow Jones index több mint 0,2%-kal esett, és a 53 000 pontos szint alá süllyedt.

Az S&P 500 közel 0,5%-ot veszített értékéből, ami a piaci hangulat romlását tükrözi.

A technológiai túlsúlyú Nasdaq szenvedte el a legnagyobb veszteséget, több mint 1,1%-os visszaeséssel, miközben a legnagyobb nyomás a chipgyártó szektort érte.

A legjelentősebb esést az amerikai memóriachip-gyártók, a Micron és a SanDisk részvényei könyvelték el, amelyek rendre körülbelül 5%-ot, illetve 7%-ot veszítettek értékükből.

A többi meghatározó technológiai vállalat közül az Intel közel 10%-ot zuhant, míg az AMD csaknem 7%-ot esett.

A hyperscaler vállalatok – Microsoft, Meta, Amazon és Alphabet – viszonylag jól teljesítettek, és a napot pozitív tartományban zárták.

Negatív hangulat uralkodik az ázsiai piacokon, és a régió legtöbb tőzsdéjén folytatódik az eladási hullám.

A dél-koreai KOSPI teljesít a leggyengébben, több mint 5%-os eséssel reagálva a globális kockázatokra és a mesterséges intelligencia szektorával kapcsolatos romló befektetői hangulatra.

A japán Nikkei mintegy 1%-os mínuszban mozog, követve a régiós csökkenő trendet.

A kínai piacok lényegesen jobban teljesítenek, Hongkong Hang Seng indexe több mint 2,5%-os emelkedést mutat.

Geopolitika és energiaszektor

A befektetői hangulatot tovább rontotta a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültség, amelyet egy iráni támadás váltott ki egy katari LNG-szállítóhajó ellen a Hormuzi-szoros közelében.

További kockázati tényezőt jelentettek az Egyesült Államok vezette légicsapások iráni katonai célpontok ellen, válaszul a korábbi kereskedelmi hajók elleni támadásokra.

A kereskedési nap zárását követően a nyersanyagárak emelkedése felgyorsult, miután az Egyesült Államok visszavonta az iráni olaj értékesítésére vonatkozó engedélyt, és további katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen, ami növelte az újabb szankciók és az ellátási korlátozások kockázatát.

Teherán az olajszankciók újbóli bevezetését a korábbi békemegállapodások megsértésének tekintette, az iráni katonai vezetés pedig „megsemmisítő megtorlást” helyezett kilátásba, azzal vádolva Washingtont, hogy megszegte a hatályos tűzszüneti megállapodásokat.

Meg nem erősített jelentések szerint fennáll annak a lehetősége, hogy az iráni haditengerészet lezárja a Hormuzi-szorost, ami a konfliktus súlyos eszkalációját jelentené.

A világ egyik legfontosabb olaj- és LNG-szállítási útvonalán fellépő fennakadások fokozták a globális energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat, és erősítették a kockázatkerülést a pénzügyi piacokon.

Kína az elmúlt napokban legalább 26 millió hordó olajat vásárolt a Perzsa-öböl országaiból júliusi és augusztusi szállításra.

Peking kihasználta a Szaúd-Arábia által kínált jelentős árengedményeket – amelyek 2020 óta a legnagyobbak –, hogy az alacsony importtal jellemzett időszak után feltöltse stratégiai készleteit.

Nyersanyagok

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései megközelítőleg 3%-kal emelkedtek, hordónként 74 dollárra, reagálva a közel-keleti konfliktus eszkalációjára.

Az amerikai WTI kőolaj közel 3%-os emelkedéssel, hordónként 70 dolláron zárta a napot.

A nemesfémek piacán vegyes hangulat uralkodik, ami a befektetői bizonytalanságot tükrözi.

Az arany mintegy 0,4%-ot veszít értékéből, és a 4 100 dollár/uncia szintet teszteli, enyhe korrekció mellett.

Az ezüst a kiinduló szintje körül mozog, és unciánként körülbelül 61 dolláron kereskedik.

Makrogazdaság és devizák

Az Új-zélandi Jegybank (RBNZ) a széles körű piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 2,50%-ra emelte az irányadó kamatlábat (Official Cash Rate – OCR).

Az RBNZ egyidejűleg jelezte, hogy a tartós inflációs kockázatok további monetáris szigorítást tehetnek szükségessé.

A jegybank közleményének határozott (hawkish) hangvétele támogatta az új-zélandi dollárt (NZD), mivel a befektetők növelték a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat az elkövetkező hónapokra.

Az RBNZ elnöke, Anna Breman úgy értékelte, hogy Új-Zélandon az infláció valószínűleg már tetőzött.

A jegybank ugyanakkor továbbra is óvatos marad a fennálló inflációs bizonytalanságok miatt.

Kiemelték, hogy a jövőbeli kamatdöntések a beérkező makrogazdasági adatoktól függenek, miközben az alapforgatókönyv továbbra is a fokozatos monetáris szigorítás.

Kriptovaluták

A digitális eszközök piacán jelentős hangulatromlás figyelhető meg, mivel a befektetők csökkentették kockázati kitettségüket.

A Bitcoin mintegy 0,8%-ot veszít értékéből, és a 63 000 dolláros szint alá esik.

Az Ethereum több mint 1%-os csökkenést mutat, és az 1 750 dolláros támaszszintet teszteli.