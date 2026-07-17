Reggeli összefoglaló: A Wall Street nyomás alatt. Az AI lendülete alábbhagy, a Netflix csalódást okoz, és a Perzsa-öbölben kitör a konfliktus

Részvénypiacok – Észak-Amerika és Ázsia

A Wall Street-i kereskedés tegnap mérsékelt eséssel zárult: az S&P 500 index 0,5%-ot, míg a Dow Jones 0,2%-ot veszített értékéből. A leggyengébben a technológiai szektor teljesített, a Nasdaq pedig közel 1,5%-os mínuszban fejezte be a napot.

A mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kapcsolódó vállalatok ismét nyomás alá kerültek, annak ellenére, hogy a tajvani chipgyártó TSMC rendkívül erős pénzügyi eredményeket tett közzé. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az AI-vállalatok értékeltsége túlzottan magas, és hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrába irányuló hatalmas tőkebefektetések nem hozzák majd a várt megtérülést. Ez széles körű eladási hullámot indított el a technológiai szektorban.

Jelentős veszteségeket szenvedtek el a memórialapkagyártók is: a Micron részvényei több mint 5,5%-ot estek, míg a SanDisk árfolyama több mint 12%-kal zuhant.

Nyomás alá kerültek a Google részvényei is, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a vállalat zászlóshajó AI-modelljének, a Gemini 3.5 Pro-nak a bevezetése több hónapot csúszik, mert nem teljesítette a belső teljesítménycélokat. A hír tovább erősítette azokat a befektetői aggodalmakat, hogy az Alphabet veszít lendületéből a mesterséges intelligenciáért folytatott versenyben.

Az AI-hoz kapcsolódó technológiai részvények eladási hulláma az ázsiai piacokra is átterjedt, ahol a technológiai és félvezetőipari papírok jelentős nyomás alá kerültek, lefelé húzva a régió vezető indexeit. A legnagyobb veszteséget a japán Nikkei 225 szenvedte el, amely több mint 5,5%-ot esett, míg a kínai Hang Seng mintegy 2,5%-kal került lejjebb. A dél-koreai KOSPI a munkaszüneti nap miatt zárva tartott.

Gyorsjelentési szezon – Netflix

A Netflix részvényei nyomás alá kerültek, miután a vállalat közzétette következő negyedévre vonatkozó előrejelzését, amely elmaradt a Wall Street várakozásaitól.

A társaság 12,86 milliárd dolláros árbevételt és 0,82 dolláros egy részvényre jutó nyereséget (EPS) prognosztizált, szemben az elemzői konszenzusban szereplő 13 milliárd dolláros bevétellel és 0,84 dolláros EPS-sel. A gyengébb kilátások a részvény árfolyamának csökkenését váltották ki a zárás utáni kereskedésben.

A befektetők egyre inkább arra figyelnek, hogy a Netflix üzlete érettebb szakaszba léphet, miközben a növekedés lassul, és a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez az új bevételi forrásokra, például a hirdetésekre, az élő közvetítésekre és a gamingre.

A Netflix azt is bejelentette, hogy ritkábban fogja közzétenni a megtekintett órákra vonatkozó adatokat, ami egyes befektetők körében aggodalmat váltott ki a jövőbeli átláthatósággal és a platform teljesítményének értékelhetőségével kapcsolatban.

A csalódást keltő harmadik negyedéves kilátások ellenére a Netflix fundamentumai továbbra is stabilak. A vállalat folyamatos árbevétel-növekedést mutat, bővíti hirdetési üzletágát, valamint egyre intenzívebben alkalmaz mesterséges intelligenciát a tartalomgyártásban és a személyre szabásban.

A vállalat hangsúlyozta azt is, hogy az összes megtekintett óra már nem a legfontosabb mutató az üzlet értékének megítélésében, mivel a jövedelmezőség és a tényleges bevételtermelő képesség mára jóval fontosabb mérőszámokká váltak.

Geopolitika

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus ismét eszkalálódik, miután az amerikai fegyveres erők immár a hatodik egymást követő éjszaka hajtottak végre légicsapásokat. A támadások célpontjai kibővültek az iráni közlekedési és logisztikai infrastruktúrára, beleértve hidakat, vasútvonalakat és a Bandar Abbas kikötő környékét is. Washington emellett megerősítette az Irán elleni tengeri blokád érvényesítésére irányuló intézkedéseket, amelyek magukban foglalják az iráni kikötők felé tartó hajók feltartóztatását és működésképtelenné tételét, ezzel korlátozva a Hormuzi-szoros forgalmát.

Irán újabb támadásokat hajtott végre amerikai célpontok ellen a térségben, az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) pedig bejelentette, hogy amíg az amerikai légicsapások folytatódnak, sem kőolaj, sem földgáz nem haladhat át a Hormuzi-szoroson. Emellett meg nem erősített hírek érkeztek a Bahreint és Szaúd-Arábiát összekötő King Fahd Causeway elleni támadásról is, ami tovább növelte a Perzsa-öböl térségében kialakuló eszkalációval kapcsolatos félelmeket.

Nyersanyagok

A geopolitikai feszültségek tovább támogatják az olajárak emelkedését, így a nyersolaj árfolyama az április óta legnagyobb heti emelkedése felé tarthat. A befektetők attól tartanak, hogy a Közel-Keletről érkező ellátás akadozhat, miközben a térség a globális olajexport egyik legfontosabb központja.

A nyersolaj határidős jegyzései továbbra is magas szinten mozognak: a Brent hordónként 84 dollár körül, míg a WTI mintegy 78 dollár körül kereskedik.

Nemesfémek

A nemesfémek piacán vegyes a napkezdés: az arany enyhe emelkedést mutat, ugyanakkor továbbra is a 4 000 dollár/uncia szint alatt tartózkodik.

Ezzel szemben az ezüst gyengül, és az 55 dollár/uncia körüli szintet teszteli.

Kriptovaluták

A kriptovaluta-piac továbbra is eladói nyomás alatt áll. A Bitcoin mintegy 1,9%-ot veszít értékéből, és ismét a 63 000 dolláros szint alá került, míg az Ethereum több mint 2,5%-kal gyengül, és az 1 830 dolláros szint alá csúszott.