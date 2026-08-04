🚨 A Brent-nyersolaj ára 80 dollár alá esik!

Az olajárak meredeken zuhannak, miután hirtelen hírek érkeztek a Hormuzi-szorosról szóló tárgyalások lehetséges áttöréséről. A Brent-nyersolaj ára július közepe óta először esett 80 dollár alá; ma több mint 4%-kal, a héten pedig körülbelül 10%-kal csökkent. Diplomáciai jelzések: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint akár „ma vagy holnap” megszülethet a megállapodás Iránnal a szállítási útvonalak újbóli megnyitásáról, miközben a katari külügyminisztérium is megerősítette, hogy intenzív közvetítői egyeztetések zajlanak.

Piaci reakció: A Brent olaj ára először esett 80 dollár/hordó alá július közepe óta. Az olajár csökkenésével párhuzamosan a nemesfémek emelkednek, miközben az azonnali S&P 500 index új történelmi csúcsot ért el.

A józan ész hangja: Bár a piacokat jelenleg a megállapodás reménye hajtja, a konfliktus első szakaszában a befektetők már többször is szembesültek egy gyors egyezségre vonatkozó várakozásokkal. Egy hivatalosan aláírt megállapodásig továbbra is jelentős a veszélye annak, hogy a mostani optimizmus téves riasztásnak bizonyul. A Brent-nyersolaj ára 80 dollár alá esett hordónként, és áttörte a 200 periódusos mozgóátlagot is. A kereskedési nap kezdetén az ár a 50 periódusos mozgóátlag alá is süllyedt. Forrás: xStation5



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