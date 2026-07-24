Breaking: A eurozóna fellendülése? A magas olaj- és gázárak árnyékot vetnek a kedvező PMI-adatokra

Eurózóna: Meglepő emelkedés öthavi csúcsra

A költségnyomás a háború kitörése óta a legalacsonyabb szintre csökkent, ami mérsékeli az EKB-ra nehezedő nyomást a további kamatemelések kapcsán. Ez azonban rövid életű lehet, tekintettel az olajár 100 dollár közelébe, valamint a földgáz árának 60 euró/MWh fölé emelkedésére. A végleges PMI-adatok ugyanakkor még jelentős lefelé történő felülvizsgálaton eshetnek át.

Ázsia és az USA kilátásai

Ázsia képe: Az ázsiai adatok vegyes gazdasági képet festenek, bár a régió továbbra is nagyrészt az 50 pontos növekedési küszöb felett maradt. A japán feldolgozóipar továbbra is stabil termelésbővülést mutat, magas szinten maradva annak ellenére, hogy az adatok elmaradtak a várakozásoktól. Ezzel szemben Indiában a magánszektor növekedése lassult az előző hónapokhoz képest, elsősorban a szolgáltatási szektor gyengülése miatt. A nyersanyagköltségekkel és a logisztikával kapcsolatos tartós aggodalmak – amelyeket a globális geopolitikai feszültségek tovább erősítenek – továbbra is jelentős kihívást jelentenek az ázsiai vállalatok számára.

Várakozás a délutáni amerikai adatokra: Az európai adatok közzétételét követően a piac figyelme az Egyesült Államokra irányul, ahol ma teszik közzé a júliusi előzetes PMI-adatokat. Az amerikai gazdaság eddig jelentős ellenálló képességet mutatott, különösen a feldolgozóiparban, ugyanakkor a befektetők azt figyelik majd, hogyan birkóznak meg a vállalatok a magas kamatokkal, a növekvő munkaerőköltségekkel és a vámok jelentette nyomással. A mai adatok eldönthetik, hogy az amerikai gazdaság továbbra is gyorsabb növekedési pályán marad-e, vagy közelebb kerül az európai gazdaság visszafogottabb teljesítményéhez.

EURUSD technikai kilátások

Az EURUSD kitört abból az emelkedő trendcsatornából, amely az április közepe óta tartó csökkenő trend korrekciójaként szolgált. A legközelebbi fontos ellenállási szint az 1,14, valamint a 25 napos mozgóátlag.

Érdemes megjegyezni, hogy a földgáz ára továbbra is jelentősen emelkedik; amennyiben az árfolyam eléri a 100 euró/MWh szintet, az új mélypontok felé nyomhatja az EURUSD-t. Ebben az esetben megnyílhat az út az 1,13, majd akár az 1,1250 alá történő csökkenés előtt. Ugyanakkor, ha az energiaárak ismét csökkenni kezdenek, a devizapár visszatérhet a 25 napos mozgóátlag fölé, és ismét az 1,15-ös szint felé emelkedhet.