Breaking: A eurozóna fellendülése? A magas olaj- és gázárak árnyékot vetnek a kedvező PMI-adatokra

- Kompozit PMI: 51,9 | Várakozás: 50,2 (előző: 50,0). A mutató március óta először emelkedett ismét a növekedést jelző 50 pontos szint fölé, és öthavi csúcsot ért el – utoljára a közel-keleti konfliktus előtt volt ilyen magas.
- Feldolgozóipar: 52,0 | Várakozás: 51,5 (előző: 51,4).
- Szolgáltatások: 51,6 | Várakozás: 49,8 (előző: 49,4).
A költségnyomás a háború kitörése óta a legalacsonyabb szintre csökkent, ami mérsékeli az EKB-ra nehezedő nyomást a további kamatemelések kapcsán. Ez azonban rövid életű lehet, tekintettel az olajár 100 dollár közelébe, valamint a földgáz árának 60 euró/MWh fölé emelkedésére. A végleges PMI-adatok ugyanakkor még jelentős lefelé történő felülvizsgálaton eshetnek át.
Németország: Váratlan visszatérés a növekedéshez
- Kompozit PMI: 51,2 | Várakozás: 49,7 (előző: 49,5). Három egymást követő havi visszaesés után ismét az 50 pontos semleges szint fölé emelkedett.
- Feldolgozóipar: 52,2 | Várakozás: 50,5 (előző: 50,3). Továbbra is a növekedés fő hajtóereje, a mutató négyhavi csúcsra emelkedett.
- Szolgáltatások: 49,6 | Várakozás: 49,0 (előző: 48,6). Érezhető javulás, de az ágazat továbbra is az 50 pontos szint alatt maradt.
A harmadik negyedév sikeres kezdete ellenére a közel-keleti bizonytalanság és a magas energiaárak továbbra is beárnyékolják a tartós gazdasági fellendülés kilátásait.
Franciaország: A várakozásokat felülmúló adatok a feldolgozóipar gyengélkedése ellenére
- Kompozit PMI: 49,6 | Várakozás: 47,8 (előző: 47,2). Az adat jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat, és február óta a legközelebb került az 50 pontos küszöbhöz.
- Szolgáltatások: 49,8 | Várakozás: 47,5 (előző: 46,8). Erőteljes javulás, a legmagasabb érték december óta.
- Feldolgozóipar: 50,0 (előző: 50,0). Csalódást keltő teljesítmény, az ágazat semleges szintre hűlt.
Az emelkedő üzemanyagárak miatti háztartási költségnyomás, valamint az elnökválasztás előtti politikai bizonytalanság továbbra is törékeny környezetet teremt a vállalatok számára.
Ázsia és az USA kilátásai
Ázsia képe: Az ázsiai adatok vegyes gazdasági képet festenek, bár a régió továbbra is nagyrészt az 50 pontos növekedési küszöb felett maradt. A japán feldolgozóipar továbbra is stabil termelésbővülést mutat, magas szinten maradva annak ellenére, hogy az adatok elmaradtak a várakozásoktól. Ezzel szemben Indiában a magánszektor növekedése lassult az előző hónapokhoz képest, elsősorban a szolgáltatási szektor gyengülése miatt. A nyersanyagköltségekkel és a logisztikával kapcsolatos tartós aggodalmak – amelyeket a globális geopolitikai feszültségek tovább erősítenek – továbbra is jelentős kihívást jelentenek az ázsiai vállalatok számára.
Várakozás a délutáni amerikai adatokra: Az európai adatok közzétételét követően a piac figyelme az Egyesült Államokra irányul, ahol ma teszik közzé a júliusi előzetes PMI-adatokat. Az amerikai gazdaság eddig jelentős ellenálló képességet mutatott, különösen a feldolgozóiparban, ugyanakkor a befektetők azt figyelik majd, hogyan birkóznak meg a vállalatok a magas kamatokkal, a növekvő munkaerőköltségekkel és a vámok jelentette nyomással. A mai adatok eldönthetik, hogy az amerikai gazdaság továbbra is gyorsabb növekedési pályán marad-e, vagy közelebb kerül az európai gazdaság visszafogottabb teljesítményéhez.
EURUSD technikai kilátások
Az EURUSD kitört abból az emelkedő trendcsatornából, amely az április közepe óta tartó csökkenő trend korrekciójaként szolgált. A legközelebbi fontos ellenállási szint az 1,14, valamint a 25 napos mozgóátlag.
Érdemes megjegyezni, hogy a földgáz ára továbbra is jelentősen emelkedik; amennyiben az árfolyam eléri a 100 euró/MWh szintet, az új mélypontok felé nyomhatja az EURUSD-t. Ebben az esetben megnyílhat az út az 1,13, majd akár az 1,1250 alá történő csökkenés előtt. Ugyanakkor, ha az energiaárak ismét csökkenni kezdenek, a devizapár visszatérhet a 25 napos mozgóátlag fölé, és ismét az 1,15-ös szint felé emelkedhet.
Az olaj ára több mint 3%-kal emelkedett 🛢️
A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
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