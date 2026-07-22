A Brent nyersolaj megközelíti a 95 dollárt

Az erőteljes árfolyam-emelkedés hátterében elsősorban a globális olajellátás biztonságával kapcsolatos növekvő aggodalmak állnak, amelyek a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségekkel párhuzamosan erősödtek fel. A piac egyre inkább beárazza annak kockázatát, hogy a konfliktus további eszkalációja korlátozhatja a nyersolaj kínálatát, valamint fennakadásokat okozhat a világpiaci szállításokban.
Az olajárak havi változása
Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB
Az árfolyam-emelkedés fő oka, hogy elhalasztották az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges béketárgyalásokat. Irán egyértelműen megerősítette, hogy jelenleg nem zajlanak béketárgyalások, annak ellenére, hogy tegnap pakisztáni közvetítők részvételével egyeztetésekre került volna sor.
Emellett Donald Trump jelezte, hogy az amerikai légicsapások tovább fokozódhatnak, amennyiben a húszi lázadók támadásokat hajtanak végre a Báb-el-Mandeb-szorosban közlekedő hajók ellen. Ez a térség nemcsak az Európa és Ázsia közötti egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonal, hanem a szaúdi kőolaj ázsiai exportjának kulcsfontosságú útvonala is.
Már önmagában annak a kockázata is elegendő ahhoz, hogy a hajóforgalom korlátozottá váljon ezen a stratégiai útvonalon, hogy a befektetők jelentős geopolitikai kockázati prémiumot építsenek be az olaj árába. Ennek következtében egyes szállítmányozó vállalatok alternatív útvonalakat választanak, ami meghosszabbítja a szállítási időt és növeli a teljes logisztikai lánc költségeit. Ugyanakkor a szaúdi olaj teljes körbehajózása a szoros elkerülésével gazdaságilag rendkívül kedvezőtlen lenne, és nagyrészt ellehetetlenítené a jelenlegi szállítási útvonalak előnyeit.
A jelenlegi piaci környezetben a geopolitikai tényezők jóval nagyobb hatással vannak az olajárak alakulására, mint a rövid távú keresleti és kínálati fundamentumok. Bár az Egyesült Államokból érkező adatok a készletek stabilizálódását jelzik, és több olajtermelő ország is növelte kitermelését, a piac figyelme továbbra is elsősorban a közel-keleti ellátási kockázatokra összpontosul.
A befektetők attól tartanak, hogy már kisebb fennakadások is a világ egyik legfontosabb olajtermelő régiójában gyorsan újabb jelentős árfolyam-emelkedést idézhetnek elő.
Brent nyersolaj technikai elemzése (D1)
A Brent nyersolaj tovább folytatja erőteljes emelkedését, és ma nemcsak a 95 dollár/hordós szintet teszteli, hanem áttörte az előző csökkenő hullám 50%-os Fibonacci-visszahúzódási szintjét, valamint a 100 napos mozgóátlagot is.
A következő jelentős technikai ellenállási zóna 98–100 dollár/hordó között húzódik.
Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy hamarosan sor kerül a határidős olajkontraktusok görgetésére (futures rollover), amely várhatóan 90 dollár/hordó körüli szintre mérsékelheti a Brent jegyzését.
Amennyiben azonban továbbra sem mutatkozik érdemi előrelépés a béketárgyalások terén, a befektetők várhatóan a rollover után ismét felfelé hajtják majd az olaj árfolyamát, így az emelkedő trend gyorsan újraindulhat.
Forrás: xStation5
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