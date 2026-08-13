Az olajár a készletek nyomása alatt csökken

Az olajárak a csütörtöki kereskedési nap során egyértelműen csökkennek, folytatva a tegnapi tendenciát, olyan tényezők hatására, mint az amerikai készletek jelentős növekedése, a Hormuzi-szorosra vonatkozó béketárgyalások elméleti előrelépése, valamint a globális kereslet lassulásával kapcsolatos félelmek. A geopolitikai kockázati felár csökkenése, a határidős szerződések hosszú pozícióinak visszaesése és az erős dollár együttesen a Brent olaj árát hordónként 88 dollár alá, a WTI nyersolajét pedig hordónként 82 dollár alá nyomta.
A DOE készletjelentésén kívül az elmúlt időszakban több fontos, az olajpiaccal kapcsolatos intézményi publikáció is napvilágot látott.
Olajtermelés az OPEC-ben és az OPEC+-ban
A kartell júliusi jelentése a közel-keleti termelés részleges helyreállását mutatja, ahogy a regionális feszültségek enyhülnek:
- OPEC+ eredmények: A megállapodásban részt vevő országok júliusban 1,37 millió hordó/nap mértékben növelték a kitermelést, így az elérte a 28,92 millió hordó/napot. A növekedés ellenére a csoport továbbra is 6,91 millió hordó/nap mértékben marad el a kijelölt kvótáktól. A teljes DoC-csoportban, amelybe az OPEC jelentése továbbra is beleszámítja az Egyesült Arab Emírségeket, a termelés 37,655 millió hordó/napra emelkedett, ami 1,42 millió hordó/napos növekedést jelent.
- Főbb termelők: A növekedést elsősorban Szaúd-Arábia (+590 ezer hordó/nap, 7,35 millió hordó/napra), Irak (+665 ezer hordó/nap, 2,62 millió hordó/napra) és Kuvait (+393 ezer hordó/nap, 1,85 millió hordó/napra) hajtotta.
- Irán helyzete: Irán júliusban 2,478 millió hordó/napot termelt (+26 ezer hordó/nap H/H). Bár ez már a második egymást követő hónap növekedése, a termelés továbbra is mintegy 700 ezer hordó/nap értékkel marad el a háború előtti, körülbelül 3,2 millió hordó/napos szinttől. Miközben a termelés stabil maradt, a júliusi adatok egyértelmű exportnövekedést mutatnak, amely közel 1 millió hordó/napra emelkedett.
- Egyesült Arab Emírségek: A májusi kilépést követően az Egyesült Arab Emírségek 3,78–3,8 millió hordó/nap körüli szinten tartotta a termelést, ami körülbelül 400 ezer hordó/nappal magasabb a konfliktus kezdetén regisztrált szintnél.
A 2025-ös év utolsó negyedévéhez viszonyítva a jelenlegi kitermelés mintegy 5–6 millió hordó/nap értékkel alacsonyabb, ami a már 3 millió hordó/napot meghaladó keresletcsökkenéssel együtt azt jelenti, hogy a globális deficit továbbra is alacsony. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a hiány mértékét jelentősen mérsékli a készletek és tartalékok összehangolt piacra bocsátása. Forrás: OPEC
Havi IEA- és EIA-jelentések
Az energiaügynökségek eltérő képet vázolnak fel a következő negyedévek keresleti és kínálati egyensúlyáról:
- Nemzetközi Energiaügynökség (IEA): Az ügynökség a magas üzemanyagárak és a logisztikai fennakadások miatt tovább csökkentette a globális olajkereslet 2026-os növekedésére vonatkozó becslését, 1,6 millió hordó/napra a korábbi 1,0 millió hordó/napról. Ennek ellenére az IEA a harmadik negyedévre 1,8 millió hordó/napos piaci deficitet vár a Hormuzi-szoros blokádja miatt. A jelentés 2027-re erőteljes visszapattanást prognosztizál: a kereslet várhatóan 2,4 millió hordó/nappal, míg a kínálat 8,3 millió hordó/nappal növekedhet.
- EIA előrejelzések (STEO jelentés): Az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) 2026-ra átlagosan 87 dolláros Brent-olajárral számol hordónként, szemben a 2025-re és 2027-re várt 69 dolláros szinttel. Az amerikai olajkitermelés eközben várhatóan stabilan 13,8 millió hordó/nap körül alakul.
Az idei átlagos Brent-nyersolajár várhatóan eléri a hordónkénti 87 dollárt, ami nagyjából a jelenlegi szintnek felel meg. Jövőre jelentős csökkenés várható. Forrás: EIA
Az EIA arra számít, hogy az olajpiaci deficit a negyedik negyedévben is fennmarad, ez azonban természetesen legalább a Hormuzi-szoros részleges újranyitását feltételezi. Forrás: EIA
DOE készletjelentés: Hatalmas megugrás az amerikai készletekben
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának (DOE) heti adatai szerint a kereskedelmi célú nyersolajkészletek 2023 januárja óta a legnagyobb mértékben emelkedtek, ami a jelenlegi piaci környezetben jelentős meglepetést okozhat. A növekedés elsősorban az import és export közötti egyensúlytalansággal magyarázható:
- Kereskedelmi nyersolajkészletek: 17,42 millió hordóval emelkedtek, jelentősen elmaradva a piac mintegy 1,4 millió hordós csökkenésre vonatkozó várakozásától.
- Megugró import és csökkenő export: Az amerikai olajimport több mint 1 millió hordó/nap mértékben nőtt, ami 2024 novembere óta a legmagasabb szint. Ebben szerepet játszott a szaúdi olaj visszatérése, a kanadai szállítások növekedése, valamint a Venezuelából érkező import, amely 9 éves csúcsra emelkedett. Ezzel párhuzamosan az amerikai nyersolajexport jelentősen visszaesett.
- Finomított termékek készletei: A benzinkészletek 0,97 millió hordóval csökkentek, ami elmaradt a várt 1,6 millió hordós visszaeséstől. A desztillátumkészletek mindössze 10 ezer hordóval mérséklődtek.
- Koncentráció a partvidéken: A teljes készletnövekedésből 14,7 millió hordó a Mexikói-öböl térségére esett.
- Stratégiai Kőolajtartalék (SPR): További 6,1 millió hordót szabadítottak fel a tartalékokból, így az amerikai stratégiai tartalékok szintje 1980-as évek óta először 300 millió hordó alá csökkent.
Az amerikai kereskedelmi készletek jelentősen emelkedtek, és elérték az ötéves átlagot. Ha ez a helyzet a következő hetekben is fennmarad, a készletszintekkel kapcsolatos aggodalmak egyértelműen csökkenni fognak. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB
A stratégiai tartalékok összehangolt globális piacra bocsátása következtében az amerikai tartalékok az 1980-as évek óta először 300 millió hordó alá csökkentek. Elméletileg a tartalékok szintje körülbelül 240 millió hordóra eshet. A jelenlegi csökkenési ütem mellett ez az Egyesült Államokban további 10–12 hétre biztosíthatja az olajpiac stabilizálását. Az IEA jelezte, hogy kész további globális készletfelszabadításra is. Forrás: Bloomberg Finance LP
Árfolyamhelyzet
Az árfolyam folytatja a tegnapi esést, bár a mozgások már kevésbé dinamikusak. A 90 dollár/hordó körüli szint továbbra is nagyon erős ellenállás, valamivel a 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szint felett.
A globális helyzet eszkalációjának elmaradása 85 dollár/hordó teszteléséhez vezethet. Ezzel szemben a csökkenő trendvonal fölé történő kitörés először a 92–95 dolláros zóna, majd a 98–100 dolláros szint teszteléséhez nyithat utat.
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