A búza ára 2024 májusa óta nem látott magasságba emelkedett 🚜 A fekete-tengeri exporttal kapcsolatos kockázatok hajtják az emelkedést

A CBOT búza határidős jegyzései hónapok óta először emelkedtek 700 cent/bushel fölé, mivel a befektetők egyre inkább beárazzák a globális gabonaellátást fenyegető növekvő kockázatokat. Az árfolyam-emelkedést a Fekete-tengeri exportot érintő zavarok, az amerikai tavaszi búzatermésre vonatkozó gyengébb kilátások, valamint a legutóbbi USDA-jelentések nyomán szigorodó globális kínálati várakozások hajtják.
Főbb tények
- A CBOT búza határidős jegyzései 700 cent/bushel fölé emelkedtek, folytatva a júliusi ralit, miközben fokozódnak az aggodalmak a globális búzaellátással kapcsolatban.
- Oroszország a hírek szerint felfüggesztette az éjszakai gabonaszállításokat a Novorosszijszk kikötőből az ukrán dróntámadásokat követően, ami aggodalmat keltett a világ egyik legnagyobb gabonakikötőjéből induló exporttal kapcsolatban.
- Az USDA nemrég a legalacsonyabb, 1970 óta mért szintre csökkentette az amerikai búzával bevetett területre vonatkozó becslését, miközben az amerikai tavaszi búza hozamkilátásai is romlanak.
A Fekete-tengeri exportzavarok fokozzák a globális búzaellátással kapcsolatos aggodalmakat
Az árfolyam-emelkedés legújabb hullámát a Fekete-tenger térségében ismét kiéleződő feszültségek váltották ki.
Piaci értesülések szerint Oroszország ideiglenesen felfüggesztette az éjszakai gabonaexportot a Novorosszijszk kikötőből, miután ukrán drónok több támadást hajtottak végre. A befektetők attól tartanak, hogy a további fennakadások negatívan érinthetik a világ legnagyobb búzaexportőrének kivitelét.
Az aggodalmak nem csupán egyetlen kikötőre korlátozódnak. Oroszország és Ukrajna együttesen a globális búzaexport mintegy egyharmadát adják, így bármilyen logisztikai fennakadás azonnal növeli a gabonaárakba beépülő kockázati prémiumot.
Emelkedtek a térségen keresztüli tengeri szállítás biztosítási költségei is, miközben az elemzők azt figyelik, hogy Oroszország kénytelen lesz-e a gabonaexport nagyobb részét vasúton vagy alternatív útvonalakon lebonyolítani, ami tovább növelné a szállítási költségeket.
Az USDA-jelentések és a gyengébb amerikai terméskilátások tovább erősítik a pozitív képet
A kínálati aggodalmak nem korlátozódnak a Fekete-tenger térségére.
Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) június végén meglepte a piacot, amikor az amerikai búzával bevetett területet 42,74 millió acre-re csökkentette, ami mintegy 6%-kal alacsonyabb az előző évinél, és 1970 óta a legalacsonyabb szintet jelenti.
A júliusi WASDE-jelentés tovább erősítette a szűkülő amerikai kínálattal kapcsolatos várakozásokat, miután lefelé módosította a termelési és a zárókészletekre vonatkozó becsléseket.
Ezzel párhuzamosan az éves North Dakota Crop Tour szerint a tavaszi búza átlagos hozama 45,9 bushel/acre lett, ami közel 4 bushellel alacsonyabb a tavalyinál.
Mivel Észak-Dakota az Egyesült Államok legnagyobb magas fehérjetartalmú tavaszi búzatermelője, a gyengébb hozamok az év későbbi szakaszában tovább szűkíthetik a prémium minőségű búza kínálatát.
Az európai hőhullám tovább növeli a nyomást
Az időjárási körülmények szintén hozzájárulnak az árfolyam-emelkedéshez.
Nyugat-Európát a szemképződés szempontjából kritikus időszakban elhúzódó hőhullám sújtotta, ami csökkentette a terméshozamokat és rontotta a termés minőségét.
A francia mezőgazdasági minisztérium becslése szerint Franciaország 2026-os lágybúza-termelése körülbelül 32 millió tonna lesz, ami mintegy 4%-kal alacsonyabb a tavalyinál, és az ötéves átlag alatt marad.
A szűkülő európai kínálatot jól mutatja, hogy Franciaországban és Romániában az exportbúza ára az elmúlt héten 16–19 dollár/tonnával emelkedett.
Technikai elemzés: a búza áttörte a 700 cent/bushel szintet
A CBOT búza határidős jegyzései áttörték a pszichológiailag fontos 700 cent/bushel szintet, folytatva a július elején megkezdett emelkedést.
A piac ebben a hónapban már közel 10%-ot erősödött, így a búza július egyik legjobban teljesítő mezőgazdasági nyersanyagává vált.
A következő fontos katalizátor az USDA heti exportértékesítési jelentése lehet.
A Reuters becslése szerint az amerikai búza exportértékesítése 200 000 és 550 000 tonna között alakulhat.
Az erős exportkereslet, a Fekete-tengeren fennmaradó exportzavarok és az időjárás okozta termelési kockázatok együttesen a következő hetekben is további támaszt nyújthatnak a búza árfolyamának.
Forrás: xStation5
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