🚩 A narancslé határidős ára többéves mélypont közelében – Mit mutat a CoT-jelentés?

A ICE tőzsdén jegyzett narancslé-futures (ORANGE) árfolyama többéves mélypontok közelében mozog, miközben a Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ) futures legfrissebb Commitments of Traders jelentése a spekulatív pozicionálás jelentős változására utal. A Managed Money kategóriába tartozó nagy spekulánsok továbbra is nettó short pozícióban vannak, az elmúlt héten azonban egyszerre növelték long pozícióikat és jelentősen csökkentették short kitettségüket, így nettó pozíciójuk 444 kontraktussal bullish irányba tolódott. A mindössze 9 794 kontraktusos teljes nyitott kötésállomány mellett ez a változás már túl jelentős ahhoz, hogy egyszerű statisztikai zajként kezeljük. Ezzel párhuzamosan a termelők és más kereskedelmi szereplők jelentősen növelték short kitettségüket, miközben az Other Reportables továbbra is határozottan long oldalon állnak. A COT-struktúra még nem jelez teljes trendfordulót, de az FCOJ spekulatív pozicionálása érezhetően kevésbé bearish.

A Managed Money továbbra is nettó 1 136 kontraktus shortban van : a befektetési alapok 2 379 long és 3 515 short pozíciót tartanak.

: a befektetési alapok 2 379 long és 3 515 short pozíciót tartanak. A Managed Money heti pozícióváltozása egyértelműen pozitív: az alapok 200 long pozíciót nyitottak és 244 short pozíciót zártak , így nettó pozíciójuk 444 kontraktussal javult.

, így nettó pozíciójuk 444 kontraktussal javult. A Producer/Merchant/Processor/User kategóriába tartozó szereplők növelték short kitettségüket: 528 short pozíciót adtak hozzá, miközben 47 long pozíciót zártak.

kategóriába tartozó szereplők növelték short kitettségüket: 528 short pozíciót adtak hozzá, miközben 47 long pozíciót zártak. Az Other Reportables továbbra is határozottan nettó longban vannak : 2 390 long és mindössze 169 short pozíciójuk összesen +2 221 kontraktusos nettó pozíciót jelent.

: 2 390 long és mindössze 169 short pozíciójuk összesen nettó pozíciót jelent. A nyitott kötésállomány 127 kontraktussal, 9 794 kontraktusra csökkent, miközben a négy legnagyobb kereskedő a gross short pozíciók akár 42%-át kontrollálja.

A narancslépiac érdekes ponthoz érkezett, mivel az árfolyam 139 körüli szintre esett, amelyre több éve nem volt példa, miközben a spekulatív pozicionálás már nem tükröz extrém bearish hangulatot. A spekulánsok nettó pozíciója jelenleg körülbelül +1,1 ezer kontraktus, ami továbbra is elmarad a hosszú távú átlagtól, ugyanakkor jóval magasabb a pesszimizmus csúcsidőszakaiban látott szélsőséges értékeknél.

A pozicionálás összetétele különösen figyelemre méltó, mivel a piac long oldala az utóbbi időszakban újjáépülés jeleit mutatja. Történelmileg a legnagyobb árfolyammozgások jellemzően akkor alakultak ki, amikor az árfolyammozgást a pozicionálás határozott változása is kísérte, ezért a jelenlegi helyzetet inkább a piaci hangulat stabilizálódásának korai szakaszaként, semmint egy trendforduló megerősítéseként érdemes értelmezni.

A futures piac szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy a többéves mélypontok közelében a long pozíciók további növekedése és a shortok csökkenése együtt jár-e majd az árfolyam emelkedésével. Egy ilyen kombináció már sokkal erősebb jelzés lenne arra, hogy az eladói nyomás kezd kifulladni.

Forrás: XTB Research

Forrás: CFTC

Managed Money: Továbbra is bearish, de változik a pozícióáramlás iránya A Managed Money továbbra is a spekulatív hangulat megítélésének legfontosabb kategóriája. Az alapok jelenleg 2 379 long, 3 515 short és 251 spread pozíciót tartanak, így nettó short pozíciójuk 1 136 kontraktus. A short pozíciók a teljes nyitott kötésállomány 35,9%-át teszik ki, szemben a longok 24,3%-os arányával. A heti változás azonban jóval érdekesebb, mint a pozicionálás abszolút szintje. A Managed Money 200 kontraktussal növelte long pozícióit, miközben 244 short pozíciót zárt, így nettó pozíciója 444 kontraktussal javult, hozzávetőleg -1 580-ról -1 136 kontraktusra. Az alapok egyszerre csökkentik bearish kitettségüket és növelik a potenciális emelkedésre irányuló pozícióikat. Ez erősebb jelzés annál, mint amikor a javulás kizárólag short pozíciók zárásából ered. Ez azonban még nem jelent teljes hangulatfordulatot, mivel a Managed Money továbbra is egyértelműen nettó shortban van. A kereskedelmi szereplők növelik a short oldali fedezeti pozíciókat A Producer/Merchant/Processor/User kategória – amely termelőket, kereskedőket és a fizikai piacon közvetlenül részt vevő egyéb szereplőket foglal magában – 1 656 long és 3 267 short pozícióval rendelkezik, így nettó short pozíciója körülbelül 1 611 kontraktus. A hét során a long pozíciók 47 kontraktussal csökkentek, miközben a shortok jelentősen, 528 kontraktussal emelkedtek. Ezt a mozgást nem szabad ugyanúgy értelmezni, mint a spekulatív alapok short pozícióinak növekedését. A termelők, feldolgozók és a fizikai nyersanyagot felhasználó szereplők számára a futures elsősorban az árkockázat kezelésének eszköze. A kereskedelmi szereplők short pozícióinak növekedése ezért inkább fokozott fedezeti aktivitást tükrözhet, mintsem azt a közvetlen várakozást, hogy az FCOJ ára csökkenni fog. Ez a különbségtétel kulcsfontosságú a nyersanyagpiaci COT-pozicionálás értelmezésekor. Az Other Reportables továbbra is határozottan bullish A jelenlegi leginkább egyoldalú pozicionálás az Other Reportables kategóriában látható. Ez a csoport 2 390 long pozíciót tart mindössze 169 shorttal szemben, ami jelentős, +2 221 kontraktusos nettó long pozíciót eredményez. Az elmúlt héten a long pozíciók további 64 kontraktussal nőttek, miközben a shortok száma 303-mal csökkent. A csoport long pozíciói jelenleg a teljes nyitott kötésállomány 24,4%-át teszik ki, szemben a short pozíciók mindössze 1,7%-os arányával. Az Other Reportables jelenleg egyértelmű ellensúlyt képez a Managed Money bearish pozicionálásával szemben. Ezt a kategóriát azonban nem szabad a hedge fundokkal azonos módon kezelni, mivel olyan jelentős, jelentésköteles kereskedőket is magában foglal, akik nem tartoznak a CFTC többi fő kategóriájába. Az alacsony nyitott kötésállomány felerősíti a pozícióváltozások jelentőségét A teljes nyitott kötésállomány 9 794 kontraktus, ami 127 kontraktussal alacsonyabb az előző héthez képest. Az FCOJ továbbra is viszonylag kis futures piac, ezért több száz kontraktusnyi tőkeáramlás lényegesen nagyobb jelentőséggel bírhat, mint a leglikvidebb nyersanyagpiacokon. A Managed Money nettó pozíciójának 444 kontraktusos heti javulása önmagában a teljes nyitott kötésállomány körülbelül 4,5%-ának felel meg. Ráadásul a négy legnagyobb kereskedő a gross short pozíciók 42,0%-át, míg a nyolc legnagyobb szereplő akár 56,7%-át kontrollálja. A short pozíciók magas koncentrációja növeli a piac kitettségét egy potenciálisan dinamikus short covering mozgással szemben. Ha több nagy szereplő egyszerre kezdené csökkenteni short kitettségét, az FCOJ piacának viszonylag korlátozott likviditása felerősíthetné az ebből eredő árfolyammozgást. Mit üzen a COT-jelentés a narancslé piacáról? A jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzője a spekulatív pozicionálás abszolút szintje és annak momentuma közötti eltérés. A Managed Money továbbra is jelentős nettó short pozíciót tart, ugyanakkor egyetlen hét alatt 444 kontraktussal javította pozícióját, részben longok nyitásával, részben shortok zárásával. Ezért a következő COT-jelentések különösen fontosak lesznek. Ha az alapok tovább növelik long kitettségüket, miközben csökkentik short pozícióikat, az a spekulatív pozicionálás fokozatos fordulatát jelezheti, nem pedig egy egyszeri short covering epizódot. Még erősebb jelzés lenne, ha a Managed Money nettó pozíciója a semleges szint felé mozdulna, miközben a nyitott kötésállomány is emelkedik. Az FCOJ pozicionálása abszolút értelemben továbbra is bearish, a spekulatív tőkeáramlás azonban egyértelműen kevésbé bearish irányba változik. Ez még nem erősíti meg egy tartós trendforduló kialakulását, de a short pozíciók csökkentésének üteme miatt az alapok pozicionálása az egyik legfontosabb tényező, amelyet érdemes figyelni a következő COT-jelentésekben. ORANGE grafikon (D1 intervallum) A 2024 és 2025 fordulója körül kezdődött meredek esést követően a narancslépiac nem tudott tartósan talpra állni, és hosszú hónapok óta csökkenő trendben mozog. A többszöri visszapattanási kísérleteket a piac „legkisebb ellenállásának vonala” állította meg, amely jelenleg 150 körül húzódik. A kontraktus most a közelmúlt mélypontjaihoz közel, olyan árszinteken kereskedik, amelyeket legutóbb 2022 elején láthattunk. Technikai szempontból az alacsonyabb árszintek tartóssága azt jelenti, hogy a szélesebb trend továbbra is nyomás alatt van a spekulatív pozicionálás közelmúltbeli javulása ellenére. Fontos, hogy a mai ORANGE futures kereskedési szakasz 14:05-kor nyílik.

Forrás: xStation5