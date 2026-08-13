Az ICE-n 5%-kal esik a kávé ára 📉 Az alacsony arabica-készletek ellenére is nyereségrealizálás tapasztalható a piacon

Arabica kávéfutures az ICE-en ma körülbelül 5%-ot esnek, élesen korrigálva a júniusi mélypontokról indult erős visszapattanást követően. Az árfolyamra nyomást helyeznek a nagy brazil termésre vonatkozó várakozások, valamint annak lehetősége, hogy az időjárási körülmények javulásával felgyorsulhat a betakarítás. A mai eladási hullám ugyanakkor éles kontrasztban áll a továbbra is feszes fizikai piaccal, ahol az ICE által tanúsított készletek továbbra is körülbelül két és fél éve nem látott alacsony szintek közelében vannak. Eközben a piac továbbra is árazza az El Niñohoz kapcsolódó kockázatokat, amelyek a következő szezonban egyre fontosabbá válhatnak a brazil termelés szempontjából. Az árfolyam körülbelül 5%-os esése ezért elsősorban a rövid távon bőséges kínálatra irányuló figyelem újbóli felerősödését tükrözi, miközben a magas minőségű Arabica elérhetőségével kapcsolatos kockázatok továbbra is jelentősek.

Az ICE Arabica-futures ma körülbelül 5%-ot esnek , annak ellenére, hogy a piac még a múlt héten is profitált az alacsony készletekből és az időjárási prémiumból.

, annak ellenére, hogy a piac még a múlt héten is profitált az alacsony készletekből és az időjárási prémiumból. A legfontosabb bearish tényező továbbra is a kínálati kilátás: az USDA a 2026/27-es szezonra rekord, 189,7 millió zsákos globális kávétermelést vár, ami éves szinten 6%-os növekedést jelent.

vár, ami éves szinten 6%-os növekedést jelent. Az USDA szerint Brazília körülbelül 71,9 millió zsák kávét takaríthat be, ami 14%-kal több az előző évinél, és fundamentális ellensúlyt jelent az alacsony tőzsdei készletekkel szemben.

takaríthat be, ami 14%-kal több az előző évinél, és fundamentális ellensúlyt jelent az alacsony tőzsdei készletekkel szemben. Eközben az ICE által tanúsított Arabica-készletek nemrég körülbelül 244 000 zsákra estek, ami hozzávetőleg két és fél éve a legalacsonyabb szint.

estek, ami hozzávetőleg két és fél éve a legalacsonyabb szint. A brazil betakarítás lassabban haladt, mint egy évvel korábban, de a szárazabb időjárás lehetővé teheti a mezőgazdasági munkák felgyorsítását, ami növelheti a kínálati nyomást a piacon.

A brazil új Arabica-termés egy részének minősége továbbra is aggodalomra ad okot: egyes jelentések gyengébb csészeminőségre és kisebb szemméretre utalnak, ami korlátozhatja az ICE-készletek feltöltésének ütemét.

Az El Niño a szezon hátralévő részében továbbra is kulcsfontosságú kockázat. A csapadék és a hőmérséklet esetleges változásai befolyásolhatják a virágzási körülményeket és a jövőbeli termések kilátásait.

Rekordtermések kerülnek ismét a középpontba

A 2026/27-es szezonban várható rendkívül magas kínálat továbbra is a legfontosabb fundamentális érv az eladók oldalán. Az USDA szerint a globális kávétermelés 6%-kal, rekord 189,7 millió zsákra emelkedhet, miközben az Arabica-termelés éves szinten körülbelül 12%-kal nőhet. A globális zárókészletek szintén várhatóan 1,9 millió zsákkal, 26,3 millióra emelkednek.

Brazília kulcsfontosságú ebben a kilátásban. Az USDA 71,9 millió zsákos termelést vár, ami körülbelül 14%-os éves növekedést jelentene. Emellett a szárazabb időjárás most felgyorsíthatja a betakarítást, miután a korábbi esőzések késleltették a munkálatokat.

A brazil kávé gyorsabb ütemű piacra kerülésének lehetősége jelenleg a legerősebb kínálati érv. A korábbi erőteljes árfolyam-emelkedést követően ezért a befektetők ismét a jelenlegi termés méretére és elérhetőségére helyezhetik a hangsúlyt a jövőbeli időjárási kockázatok helyett.

Az alacsony ICE-készletek korlátozzák a bearish forgatókönyvet

A probléma az, hogy a nagy termés nem feltétlenül jelent ugyanilyen mértékű, az ICE-kontraktusok teljesítésére alkalmas kávékínálatot. A tanúsított Arabica-készletek nemrég körülbelül 244 000 zsákra estek, ami hozzávetőleg két és fél éve a legalacsonyabb szint, és jelentősen elmarad az egy évvel korábbi értékektől.

A brazil termés minőségével kapcsolatban is vannak aggályok. A Vesper által egy Sucafina-jelentésre hivatkozva idézett információk szerint az új termés egy része mind a csészeminőség, mind a szemméret szempontjából csalódást okozott. Ez azt jelenti, hogy még egy nagy termés sem feltétlenül oldja meg gyorsan az olyan kávé hiányát, amely megfelel a tőzsdei szállítási követelményeknek.

A piac tehát a termelési előrejelzések alapján bőséges kávékínálattal rendelkezik, ugyanakkor továbbra is csak korlátozott mennyiségű, az ICE szállítási mechanizmusán keresztül azonnal elérhető kávéval rendelkezik. Ez az eltérés segít megmagyarázni, hogy az Arabica miért marad rendkívül volatilis, és miért válthatnak ki az időjárással kapcsolatos fejlemények éles árfolyammozgásokat.

Az El Niño továbbra is kockázatot jelent a következő szezonra

Egy másik tényező, amely megakadályozza a mai esés egyértelműen bearish értelmezését, az El Niño. Az elmúlt hetekben a piac ismét elkezdte beárazni az időjárási prémiumot, és az Arabica erőteljesen visszapattant a június eleji mélypontokról. Brazília szempontjából a kulcsfontosságú időszak a szeptember és november közötti virágzás lesz. A magasabb hőmérséklet és a rendszertelen csapadék növelheti a növények stresszét, és ronthatja a jövőbeli terméspotenciált.

Az El Niño ezért elsősorban a jövőbeli kínálatot veszélyezteti, miközben a nagy brazil termés már most hatással van a piacra. Ez a különbségtétel kulcsfontosságú: a mai eladási hullám azt jelezheti, hogy rövid távon ismét a kínálati narratíva dominál, de az egyensúly gyorsan megváltozhat, amikor elkezdődik a virágzási időszak.

A mai mozgást a korábbi visszapattanás kontextusában is érdemes értékelni. Augusztus elején az Arabica még körülbelül 30%-kal a júniusi mélypont felett kereskedett, miközben a befektetők az El Niño kockázatait és a rendkívül alacsony ICE-készleteket árazták. A piac így két, egymástól nagyon eltérő narratíva között mozog.

Az egyik oldalon a rekord globális termelés, a nagy brazil termés és a gyorsuló betakarítás lehetősége alacsonyabb árak mellett szól. A másik oldalon a rendkívül alacsony tanúsított készletek, a brazil Arabica-termés egy részének minőségével kapcsolatos aggályok és az El Niño kockázata továbbra is szűkös fizikai piacot eredményeznek.

Az esés erősíti a rövid távú kínálati nyomást, de nem oldja meg a magas minőségű kávé szűkös elérhetőségét. A brazil betakarítás és a termelői értékesítés üteme, az ICE-készletek alakulása, valamint szeptember közeledtével a döntő fontosságú virágzási időszak időjárási körülményei különösen fontosak lesznek az Arabica következő irányváltása szempontjából.

Coffee Chart (D1 intervallum)

A 340–350-es zónában kialakult eladási hullámot követően a kontraktus visszahúzódott a legutóbbi eső mozgás 38,2%-os Fibonacci-visszatérési szintje felé, amely körülbelül 317-nél található. Ez technikai szempontból is fontos terület, mivel a 200 és 50 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA200 és EMA50) is ennek közelében találkoznak.

Ha az árfolyam tartósan áttöri ezt a zónát lefelé, az utat nyithat a 290-es szint felé, amely a 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintnek felel meg. Ezzel szemben, ha a jelenlegi szintről visszapattanás alakul ki, az árfolyam ismét a 360-as szint felé veheti az irányt, ahol a 61,8%-os Fibonacci-visszatérési szint egybeesik az év elején megfigyelt jelentős árfolyamreakciókkal.