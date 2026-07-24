A DE40 emelkedik az SAP eredményei után

Legfontosabb tudnivalók A DE40 (a német DAX index határidős kontraktusa) emelkedik, és teszteli a 25 000 pontos szintet.

Az SAP részvényei több mint 6%-kal emelkedtek a vállalat negyedéves eredményeinek közzétételét követően.

A német PMI-adatok jelentősen meghaladták a piaci várakozásokat.

A DAX pozitívan kezdte a pénteki kereskedést, elsősorban a SAP részvényeinek erőteljes emelkedésének köszönhetően. A német technológiai óriás körüli javuló befektetői hangulat ellensúlyozta az amerikai vámintézkedésekkel kapcsolatos aggodalmakat, így a vezető német részvényindex ismét a 25 000 pontos szint felé közelített. A SAP részvényei közel 7%-ot emelkedtek , miután a vállalat közzétette második negyedéves eredményeit. A befektetők pozitívan fogadták a felhőüzletág erőteljes növekedését, amely továbbra is a cég legfontosabb növekedési motorja. A SAP jelentős DAX-súlya miatt az emelkedés ellensúlyozta az új amerikai vámintézkedések okozta nyomást.

, miután a vállalat közzétette második negyedéves eredményeit. A befektetők pozitívan fogadták a felhőüzletág erőteljes növekedését, amely továbbra is a cég legfontosabb növekedési motorja. A SAP jelentős DAX-súlya miatt az emelkedés ellensúlyozta az új amerikai vámintézkedések okozta nyomást. Az Egyesült Államok 10%-os és 12,5%-os vámot vezetett be 60 kereskedelmi partner – köztük az Európai Unió – importtermékeire. Az intézkedések péntek reggel léptek hatályba német idő szerint, egy időben az ideiglenes 10%-os globális vámtarifa lejártával.

60 kereskedelmi partner – köztük az Európai Unió – importtermékeire. Az intézkedések péntek reggel léptek hatályba német idő szerint, egy időben az ideiglenes 10%-os globális vámtarifa lejártával. A piacok viszonylag visszafogottan reagáltak az új vámokra, mivel azok nem jelentenek további terhet a korábbi vámszabályozáshoz képest.

az új vámokra, mivel azok nem jelentenek további terhet a korábbi vámszabályozáshoz képest. A nap egyik gyengébben teljesítő részvénye a Volkswagen , amely annak ellenére figyelmeztette befektetőit a vártnál gyengébb árbevételre, hogy továbbra is erős a kereslet a kisebb elektromos autók iránt. A részvény árfolyama közel 2,5%-kal csökkent .

, amely annak ellenére figyelmeztette befektetőit a vártnál gyengébb árbevételre, hogy továbbra is erős a kereslet a kisebb elektromos autók iránt. A részvény árfolyama közel . Ennek következtében a Volkswagen a DAX egyik leggyengébben teljesítő papírja , miközben az SDAX indexben az Atoss Software került a figyelem középpontjába: részvényei közel 7%-kal emelkedtek , miután a vállalat erős első féléves árbevétel- és profitnövekedésről számolt be.

, miközben az került a figyelem középpontjába: részvényei közel , miután a vállalat erős első féléves árbevétel- és profitnövekedésről számolt be. Németország összetett PMI mutatója 51,2 pontra emelkedett, jóval meghaladva a 49,7 pontos várakozást és az előző havi 49,5 pontot. A szolgáltatási PMI 49,6 ponton maradt, ami felülmúlta a 49,0 pontos konszenzust és javult az előző 48,6 ponthoz képest. A feldolgozóipari PMI pedig 52,2 pontra emelkedett, meghaladva az 50,5 pontos várakozást és az előző 50,3 pontos értéket. DE40 technikai elemzés (D1) A DAX határidős kontraktusa jelenleg az emelkedő árfolyamcsatorna alsó határát teszteli. A 25 100 pontos szint – ahol az 50 periódusos EMA (narancssárga vonal) található – fölé történő visszatérés újra bikás lendületet jelezhet. Fontos támasz 24 500 pontnál húzódik. Ennek letörése megnyithatja az utat a 23 800 pontos szint felé, ahol idén áprilisban és májusban a hosszú alsó kanócokkal kialakuló fordulatok jelentős vételi érdeklődést jeleztek. Forrás: xStation5

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