BREAKING: Újabb inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból – mi derült ki belőlük?

A júliusi PPI-infláció a vártnál alacsonyabban alakult, bár nem minden mutató esetében. A headline érték éves alapon 4,7%-ra csökkent, míg havi alapon változatlan maradt ( 0,0% H/H ).

csökkent, míg havi alapon változatlan maradt ( ). A maginfláció éves alapon 4,2%-ra mérséklődött, míg havi alapon 0,2%-kal emelkedett. Figure 1: Amerikai CPI & PPI infláció (2018 - 2026) Forrás: XTB Research, 13.08.2026 Áruk (-0,7% H/H): Az áruk árai immár a második egymást követő hónapban csökkentek, amit az energiaárak 3,1%-os , valamint az élelmiszerárak 0,9%-os esése hajtott. Az áruk árának csökkenéséből több mint a felét a benzinárak 5,7%-os visszaesése okozta. A dízel, a repülőgép-üzemanyag, valamint a friss és szárított zöldségek ára szintén jelentősen csökkent. A volatilis élelmiszer- és energiaárakat kiszűrve az áruk árai valójában enyhén, 0,1%-kal emelkedtek .

Az áruk árai immár a második egymást követő hónapban csökkentek, amit az energiaárak , valamint az élelmiszerárak esése hajtott. Szolgáltatások (+0,2% H/H): A szolgáltatások árai tovább emelkedtek, elsősorban a kereskedelmet, szállítást és raktározást nem tartalmazó szolgáltatások 0,6%-os drágulása miatt. Jelentős hajtóerőt jelentett a portfóliókezelési költségek 6,5%-os emelkedése , valamint az autók, élelmiszerek/alkohol és egészségügyi-szépségápolási termékek magasabb kiskereskedelmi árrése.

A szolgáltatások árai tovább emelkedtek, elsősorban a kereskedelmet, szállítást és raktározást nem tartalmazó szolgáltatások drágulása miatt. Építőipar (+2,2% H/H): Az építőipari költségek jelentősen emelkedtek a hónap során, részben ellensúlyozva az áruk árának csökkenését.

Az építőipari költségek jelentősen emelkedtek a hónap során, részben ellensúlyozva az áruk árának csökkenését. Supercore (+0,4% H/H). Figure 2: US PPI Inflation and WTI Oil (2012 - 2026)

Forrás: XTB Research, 13.08.2026 Eközben a kezdeti munkanélküli-segélykérelmek száma 209 ezerre emelkedett, meghaladva a 202 ezres várakozást. Ez nagyjából összhangban van a múlt héten közzétett NFP-adatokkal, ugyanakkor továbbra is a közelmúlt mélypontjai közelében van, és egy viszonylag feszes munkaerőpiaccal konzisztens. Figure 2: Initial Jobless Claims (2022 - 2026) Forrás: XTB Research, 13.08.2026 Az EUR/USD reakciója visszafogott, a devizapár 0,2%-kal emelkedik aznap. A Nasdaq 100 futures árfolyama napi szinten változatlan, míg az S&P 500 0,2%-kal emelkedik.

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