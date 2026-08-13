Piaci összefoglaló: Zöld nyitás Európában 🔼 Az Adyen részvényei 10%-kal emelkedtek az eredményközlés után

Az európai indexek csütörtöki kereskedése enyhén magasabban indult, a hangulatot elsősorban a várakozásoknak nagyjából megfelelő amerikai inflációs adatok támogatták. A júliusi CPI 0,1%-kal emelkedett H/H, miközben a maginfláció 2,5%-os É/É értéket mutatott, enyhítve az újabb rövid távú Fed-szigorítással kapcsolatos aggodalmakat. Ennek hatására a határidős piacokon a szeptemberi 25 bázispontos Fed-kamatemelés beárazott valószínűsége a korábbi, egy héttel ezelőtti közel 67%-ról mintegy 40%-ra csökkent. A javuló hangulat a legtöbb jelentős európai indexet támogatta, miközben a brit GDP Q2-ben elért 0,4%-os növekedése további makrogazdasági jelzést adott a brit eszközök számára. A befektetők figyelme most a további európai makrogazdasági adatokra, a vállalati gyorsjelentésekre és az olajárakra irányul, amelyek enyhén csökkennek, de továbbra is 80 dollár felett vannak hordónként.

A Stoxx Europe 600 mintegy 0,2%-kal emelkedik , és ismét történelmi csúcsai felé közelít. Az emelkedés viszonylag széles körű, ami arra utal, hogy a hangulat javulása nem korlátozódik egyetlen szektorra vagy piacra.

, és ismét történelmi csúcsai felé közelít. Az emelkedés viszonylag széles körű, ami arra utal, hogy a hangulat javulása nem korlátozódik egyetlen szektorra vagy piacra. A DAX és a CAC 40 körülbelül 0,3%-kal emelkedik. A német és francia részvények elsősorban az amerikai hitelfelvételi költségek további emelkedésével kapcsolatos aggodalmak mérséklődéséből profitálnak. Az alacsonyabb Fed-kamatokra vonatkozó várakozások támogathatják a részvényértékeltségeket azáltal, hogy csökkentik a kamatkockázati prémiumot.

A német és francia részvények elsősorban az amerikai hitelfelvételi költségek további emelkedésével kapcsolatos aggodalmak mérséklődéséből profitálnak. Az alacsonyabb Fed-kamatokra vonatkozó várakozások támogathatják a részvényértékeltségeket azáltal, hogy csökkentik a kamatkockázati prémiumot. Az FTSE 100 a jobb brit GDP-adatok ellenére csökken. A brit gazdaság 0,4%-kal bővült a második negyedévben, összhangban a konszenzusos várakozásokkal. Az adat mérsékli a gazdasági aktivitás jelentős romlásával kapcsolatos aggodalmakat a továbbra is magas kamatszint ellenére.

A brit gazdaság 0,4%-kal bővült a második negyedévben, összhangban a konszenzusos várakozásokkal. Az adat mérsékli a gazdasági aktivitás jelentős romlásával kapcsolatos aggodalmakat a továbbra is magas kamatszint ellenére. Az amerikai infláció továbbra is a piaci hangulat legfontosabb katalizátora. A júliusi CPI 0,1%-kal emelkedett H/H, miközben a maginfláció 2,5%-on alakult É/É. A korábbi, amerikai munkaerőpiaci gyengeségre utaló jelekkel együtt ezek az adatok csökkentik a Fed nyomását arra, hogy már szeptemberben újabb kamatemelést hajtson végre.

A júliusi CPI 0,1%-kal emelkedett H/H, miközben a maginfláció 2,5%-on alakult É/É. A korábbi, amerikai munkaerőpiaci gyengeségre utaló jelekkel együtt ezek az adatok csökkentik a Fed nyomását arra, hogy már szeptemberben újabb kamatemelést hajtson végre. Az olaj továbbra is geopolitikai kockázati prémiumot hordoz, ami az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségeket, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat tükrözi. Az európai kereskedési szakasz későbbi részében a befektetők Spanyolország végleges CPI-adatára és az eurózóna ipari termelésére figyelnek majd, amelyek további jelzéseket adhatnak a régiós gazdaság állapotáról és az EKB monetáris politikájának kilátásairól.

EU50 és DE40 grafikonok (M30 intervallum)

Az Euro Stoxx 50 futures grafikonját vizsgálva az árfolyam nagyjából az emelkedő trendcsatorna közepén mozog. Az 50 periódusú EMA (narancssárga vonal) továbbra is fontos momentum-alapú támaszt jelent – az előző két bearish impulzus során az átlag alá történő letörést egy erősebb lefelé irányuló mozgás követte.

A legfontosabb ellenállási szint 6 600 pont körül található, amely egybeesik a közelmúlt lokális csúcsaival.

Forrás: xStation5

A DAX határidős ügyletei igyekeznek az 50 periódusú EMA (narancssárga vonal) felett maradni, míg a legfontosabb ellenállási szint 26 600 pont körül helyezkedik el. Az index emellett viszonylag közel kereskedik a 200 periódusú exponenciális mozgóátlaghoz is, amely 26 400 pont körül található.

Forrás: xStation5

Az Adyen messze a legerősebb teljesítményt nyújtja az Euro Stoxx 50-ben, a részvény árfolyama 10,1%-kal emelkedik, jelentősen felülteljesítve az index többi komponensét. Az európai bankok szintén a vezetők között vannak: a BBVA 1,6%-kal, a Santander 1,5%-kal, a Nordea 1,4%-kal emelkedik, miközben az UniCredit, a Deutsche Bank és az Intesa Sanpaolo körülbelül 0,7–0,8%-os pluszban vannak, ami a pénzügyi szektor relatív erejét hangsúlyozza. A Deutsche Telekom és a Rheinmetall szintén jól teljesít, mindkettő mintegy 0,9%-kal emelkedik.

A piac másik oldalán a BASF a leggyengébben teljesítő részvény, mintegy 1,3%-kal esik, miközben a Wolters Kluwer (-0,7%) és a Volkswagen (-0,5%) szintén nyomás alatt van. Néhány mai lemaradó azonban hosszabb időtávon továbbra is rendkívül erős teljesítményt mutat – az Infineon például ma 0,4%-kal csökken, ugyanakkor továbbra is körülbelül 67%-kal magasabban áll az év eleji szintjéhez képest.

A nyertesek és vesztesek eloszlása ezért elsősorban a tőke pénzügyi szektor felé történő rotációjára utal, miközben az alapanyag-, ipari és egyes fogyasztási szektorok viszonylag nagyobb nyomás alatt állnak.

Forrás: XTB Research

Az Euro Stoxx 50 mindössze mintegy 0,3%-kal marad el történelmi csúcsától, és a jelenlegi kereskedési nap enyhén negatív teljesítménye ellenére a tágabb trend továbbra is egyértelműen bullish: az index az elmúlt hónapban 4,0%-kal, év eleje óta pedig 12,8%-kal emelkedett. A piaci szélesség továbbra is konstruktív képet mutat: a komponensek 66%-a a 200 napos mozgóátlag felett, míg 64%-uk az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA50) felett kereskedik, ami arra utal, hogy a ralit nem pusztán néhány nagy súlyú részvény hajtja. A szektorok teljesítménye továbbra is jelentősen eltér egymástól: az ipari és pénzügyi szektorok vezetik az emelkedést, miközben a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztási diszkrecionális szektor jelentik az index fő fékezőerejét. A technológiai szektor különösen figyelemre méltó: év eleje óta mintegy 32%-kal emelkedett, ugyanakkor a körülbelül 47x-es P/E-mutató azt jelzi, hogy az erős árfolyam-momentum már magas értékeltségi szorzókkal párosul. Az Infineon és az ASML a hosszabb távú vezetők között emelkedik ki, míg az ING, a BBVA és az UniCredit erőssége megerősíti, hogy a bankok továbbra is az idei európai részvénypiaci rali egyik legfontosabb pillérét jelentik. Összességében az Euro Stoxx 50 technikailag továbbra is erős, ugyanakkor értékeltségi szempontból egyre magasabbra kerül, így a rekordok közelében elért további emelkedés egyre inkább a vállalati eredményektől, a kamatkörnyezet alakulásától és a szektorok közötti széles körű részvétel fennmaradásától függ.

Forrás: XTB Research

Vállalati hírek Az Adyen egyértelműen vezeti az Euro Stoxx 50-et , a részvény több mint 10%-kal emelkedik, miután a vállalat megemelte a 2026-os bevételnövekedésre vonatkozó előrejelzését. A holland fizetési szolgáltató most 21–23%-os nettó bevételnövekedést vár, szemben a korábbi 20–22%-os előrejelzéssel.

, a részvény több mint 10%-kal emelkedik, miután a vállalat megemelte a 2026-os bevételnövekedésre vonatkozó előrejelzését. A holland fizetési szolgáltató most vár, szemben a korábbi 20–22%-os előrejelzéssel. A Pandora részvényei mintegy 3%-kal emelkednek a gyorsjelentést követően. A dán vállalat felülmúlta a második negyedéves várakozásokat, és megemelte eredmény-előrejelzését is. A piaci reakció arra utal, hogy a befektetők továbbra is jutalmazzák azokat a vállalatokat, amelyek a vártnál jobb eredményeket javuló előrejelzésekkel párosítják.

A dán vállalat felülmúlta a második negyedéves várakozásokat, és megemelte eredmény-előrejelzését is. A piaci reakció arra utal, hogy a befektetők továbbra is jutalmazzák azokat a vállalatokat, amelyek a vártnál jobb eredményeket javuló előrejelzésekkel párosítják. A Thyssenkrupp továbbra is nyomás alatt van, a részvény a kereskedés elején mintegy 1,5%-kal esik. A negatív reakció annak ellenére következik be, hogy a vállalat szűkítette és egyes elemeiben megemelte a 2026-os előrejelzését, ami arra utal, hogy a módosítás önmagában nem volt elegendő a részvényárfolyamba már beárazott várakozásokhoz képest. Az erős Adyen-eredmények támogatják a részvényt Az Adyen erős 2026 első féléves eredményeket jelentett, és megemelte bevételnövekedési előrejelzését, aminek hatására a részvény több mint 10%-kal emelkedett az európai kereskedés során. A nettó bevétel 1,30 milliárd eurót ért el, ami éves alapon 19%-os, konstans devizaárfolyam mellett pedig 21%-os növekedést jelent, és enyhén meghaladta a konszenzusos várakozásokat. A feldolgozott fizetési volumen ennél is gyorsabban, 24%-kal 803,8 milliárd euróra nőtt. A korrigált EBITDA 18%-kal, 641,5 millió euróra emelkedett, miközben a marzs a magasabb költségek, valamint a Talon.One és az Orb felvásárlása miatt 50%-ról 49%-ra csökkent. A jelentés legfontosabb üzenete azonban az, hogy az Adyen 21–23%-ra emelte a 2026-os nettó bevételnövekedési előrejelzését, szemben a korábbi 20–22%-os sávval. Nettó bevétel: 1,303 milliárd euró, +19% É/É és +21% konstans devizaárfolyam mellett, szemben a körülbelül 1,29 milliárd eurós piaci várakozással.

1,303 milliárd euró, +19% É/É és +21% konstans devizaárfolyam mellett, szemben a körülbelül 1,29 milliárd eurós piaci várakozással. Feldolgozott fizetési volumen: 803,8 milliárd euró, +24% É/É a tavalyi 649 milliárd euróról.

803,8 milliárd euró, +24% É/É a tavalyi 649 milliárd euróról. Korrigált EBITDA: 641,5 millió euró, +18% É/É, miközben az EBITDA-marzs 50%-ról 49%-ra csökkent.

641,5 millió euró, +18% É/É, miközben az EBITDA-marzs 50%-ról 49%-ra csökkent. Nettó eredmény: 544,1 millió euró, +13% É/É, miközben a szabad cash flow 17%-kal, 553,4 millió euróra nőtt.

544,1 millió euró, +13% É/É, miközben a szabad cash flow 17%-kal, 553,4 millió euróra nőtt. 2026-os kilátások: 21–23%-os nettó bevételnövekedés konstans devizaárfolyam mellett, szemben a korábbi 20–22%-os sávval.

21–23%-os nettó bevételnövekedés konstans devizaárfolyam mellett, szemben a korábbi 20–22%-os sávval. Felvásárlások: Az Adyen lezárta a Talon.One 750 millió eurós , valamint az Orb 335 millió dolláros felvásárlását. A tranzakciók várhatóan körülbelül 1 százalékponttal növelik a 2026-os bevételnövekedést, miközben hasonló mértékben csökkentik az EBITDA-marzsot.

Az Adyen lezárta a Talon.One , valamint az Orb felvásárlását. A tranzakciók várhatóan körülbelül 1 százalékponttal növelik a 2026-os bevételnövekedést, miközben hasonló mértékben csökkentik az EBITDA-marzsot. Leggyorsabban növekvő szegmens: A Platforms bevétele 37%-kal, 165,5 millió euróra nőtt, miközben a feldolgozott volumen 42%-kal, 135 milliárd euróra emelkedett. A fizetési volumen gyorsabban nő, mint az Adyen bevétele Az Adyen eredményeinek legerősebb működési jelzése a feldolgozott fizetési volumen 24%-os növekedése 803,8 milliárd euróra. Ez meghaladta a nettó bevétel nominális, 19%-os, 1,303 milliárd euróra történő növekedését. Konstans devizaárfolyam mellett a nettó bevétel 21%-kal emelkedett. A növekedés összetétele továbbra is fontos erőssége az Adyen üzleti modelljének. A növekedés mintegy 70%-a meglévő ügyfelektől származott, ami azt jelzi, hogy az Adyen a kereskedőivel együtt képes skálázni üzletét, és nem kizárólag új ügyfelek megszerzésére támaszkodik. Ugyanakkor 300 kereskedő adta a teljes növekedés mintegy 60%-át, szemben a három évvel ezelőtti több mint 70%-kal, ami a növekedési bázis fokozatos diverzifikációjára utal. A Platforms szegmens mutatta a legerősebb momentumot: a bevétel 37%-kal, 165,5 millió euróra nőtt, míg a feldolgozott volumen 42%-kal, 135 milliárd euróra emelkedett. A Digital továbbra is a legnagyobb üzletág, 719,7 millió eurós bevétellel, ami 13%-os éves növekedést jelent, miközben a Unified Commerce bevétele 25%-kal, 417,7 millió euróra nőtt. A magasabb költségek és a felvásárlások nyomást gyakorolnak az EBITDA-marzsra A gyors üzleti növekedést költségnyomás is kíséri, ami az EBITDA-marzsot 50%-ról 49%-ra csökkentette éves összevetésben. A korrigált EBITDA ennek ellenére 18%-kal, 641,5 millió euróra emelkedett, ugyanakkor enyhén elmaradt az elemzői várakozásoktól. A mintegy 6 millió eurós egyszeri, felvásárlásokhoz kapcsolódó költségeket kiszűrve a marzs 50% maradt volna. A működési költségek 21%-kal, 738 millió euróra emelkedtek. Az Adyen az első félévben 249 új munkavállalót vett fel, így a teljes létszám 5 020 főre nőtt, miközben a munkavállalói juttatások költsége 15%-kal, 431,1 millió euróra emelkedett. A vállalat az infrastruktúrába történő beruházásokat is felgyorsítja, és idén a nettó bevétel körülbelül 7%-át kitevő tőkekiadással számol, részben azért, mert előrehozza egy eredetileg 2027-re tervezett adatközpont kiadásait. A magasabb beruházások ellenére a készpénztermelés továbbra is erős. A nettó eredmény 13%-kal, 544,1 millió euróra nőtt, míg a szabad cash flow 17%-kal, 553,4 millió euróra emelkedett, ami az EBITDA körülbelül 86%-ának felel meg. Június végén az Adyen 12,4 milliárd euró készpénzzel rendelkezett, míg a kereskedőkhöz kapcsolódó egyenlegeket és a rövid lejáratú követeléseket kiszűrve a működési készpénzállomány körülbelül 4,6 milliárd eurót tett ki. Az Adyen megemeli előrejelzését és a hagyományos fizetési szolgáltatásokon túl terjeszkedik A jelentés legfontosabb eleme, hogy az Adyen 21–23%-ra emelte a 2026-os nettó bevételnövekedési előrejelzését konstans devizaárfolyam mellett, a korábbi 20–22%-os sávból. Az új előrejelzés már tartalmazza a Talon.One és az Orb hozzájárulását, amelyek az Adyen történetének első felvásárlásai. A menedzsment emellett az új és meglévő ügyfelek aktivitásának növekedésére is felhívta a figyelmet. Az Adyen 750 millió euróért vásárolta meg a Talon.One lojalitási megoldásokat kínáló vállalatot, valamint 335 millió dollárért az Orb vállalati számlázási szolgáltatót. A tranzakciók várhatóan körülbelül 1 százalékponttal növelik az idei bevételnövekedést, miközben a teljes éves EBITDA-marzsot hozzávetőleg 1 százalékponttal csökkentik, a tranzakciós költségeket is figyelembe véve. Stratégiai szempontból a felvásárlások az Adyen tevékenységét a fizetésfeldolgozáson túl a hűségprogramok, számlázási megoldások és pénzmozgási szolgáltatások irányába bővítik. Befektetői szempontból a jelentés tehát egyértelműen pozitív növekedési üzenetet hordoz, miközben rövid távon kompromisszumot jelent a terjeszkedés és a jövedelmezőség között. Az Adyen konstans devizaárfolyam mellett továbbra is 20% feletti ütemben növekszik, a feldolgozott fizetési volumen ennél is gyorsabban bővül, és a menedzsment a beruházások és felvásárlások által okozott átmeneti marzsnyomás ellenére megemelte előrejelzését. A vállalat ugyanakkor fenntartotta azt a célkitűzését, hogy 2028-ra 55% feletti EBITDA-marzsot érjen el, így a befektetők számára az egyik legfontosabb mutató az lesz, hogy a következő negyedévekben milyen ütemben tud visszatérni a marzs ehhez a szinthez. Adyen részvényárfolyam (ADYEN.NL, D1 intervallum) Az Adyen részvénye ma több mint 10%-kal emelkedik, és közeledik a 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA200, piros vonal) teszteléséhez, amely fontos technikai ellenállási szintként szolgálhat.

Forrás: xStation5

Az Adyen fundamentumai jelentős árfolyamgyengülés ellenére is erős hosszú távú növekedést mutatnak: a részvény év eleje óta 26,6%-kal, az elmúlt egy évben pedig 29,7%-kal esett, miközben az elmúlt hónapban 15,7%-os visszapattanást produkált. A bevétel négyéves, évesített növekedési üteme (CAGR) 11,1%, miközben az EBIT ennél jóval gyorsabban, 18,0%-kal bővült, ami a vállalat fizetési platformjának skálázhatóságát és működési tőkeáttételét hangsúlyozza.

A jövedelmezőség továbbra is különösen erős: az EBIT-marzs 43,6%, a ROE 23,4%, miközben a vállalat gyakorlatilag nem rendelkezik pénzügyi tőkeáttétellel, amit a 0,0-s adósság/saját tőke arány is tükröz. A legutóbbi féléves időszakban a bevétel körülbelül 1,4 milliárd eurót, a nettó eredmény pedig 581,6 millió eurót tett ki, ami 41,2%-os nettó eredménymarzsot jelent. A ROIC eközben 17,9%-on áll.

Értékeltségi szempontból az Adyen 27,0x-os trailing P/E és 23,6x-os forward P/E mellett forog, míg az EV/EBITDA mutató 14,7x, ami azt jelenti, hogy a befektetők továbbra is prémiumot fizetnek a vállalat növekedési és jövedelmezőségi profiljáért.

Összességében a grafikon figyelemre méltó eltérést mutat a javuló vállalati fundamentumok és a gyenge középtávú részvényárfolyam-teljesítmény között. Emiatt a kétszámjegyű bevételnövekedés és a magas marzsok fenntarthatósága különösen fontos lesz a részvény jövőbeli értékeltsége szempontjából.

Forrás: xStation5