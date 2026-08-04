A kakaó árfolyamának meredek emelkedése megtorpant 🚩 Újra felmerülnek a nyugat-afrikai termeléssel kapcsolatos aggodalmak

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Az ICE kakaó határidős jegyzései ismét 6000 dollár/tonna alá csúsztak, ezzel megtorpanva az előző két kereskedési napon látott erőteljes emelkedést.
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A piaci szereplőket aggasztja, hogy az átlag alatti csapadékmennyiség és a hűvösebb időjárás csökkentheti az Elefántcsontparton várható következő fő kakaótermés kilátásait.
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Bár az Elefántcsontpartra érkező kakaómennyiség a jelenlegi szezon kezdete óta 21,8%-kal emelkedett, a befektetők egyre inkább a 2026/27-es termésszezon termelési kockázataira összpontosítanak.
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Az ICE kakaó határidős jegyzései ismét 6000 dollár/tonna alá csúsztak, ezzel megtorpanva az előző két kereskedési napon látott erőteljes emelkedést.
-
A piaci szereplőket aggasztja, hogy az átlag alatti csapadékmennyiség és a hűvösebb időjárás csökkentheti az Elefántcsontparton várható következő fő kakaótermés kilátásait.
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Bár az Elefántcsontpartra érkező kakaómennyiség a jelenlegi szezon kezdete óta 21,8%-kal emelkedett, a befektetők egyre inkább a 2026/27-es termésszezon termelési kockázataira összpontosítanak.
Az ICE kakaó határidős jegyzései ma enyhén csökkennek, miután az előző két kereskedési napon jelentős emelkedést mutattak. A piac jelenleg megpihen a nyugat-afrikai 2026/27-es terméssel kapcsolatos egyre növekvő aggodalmak által hajtott erőteljes rali után. Bár a jelenlegi szezonban a kínálat számottevően javult, a befektetők figyelme már a következő betakarításra irányul, amelyet a kedvezőtlen időjárási körülmények negatívan befolyásolhatnak.
A piac gyengébb termésre és növekvő időjárási kockázatokra áraz
A közelmúltbeli emelkedés fő mozgatórugója a Nyugat-Afrikából származó jövőbeli kakaókínálattal kapcsolatos aggodalmak erősödése. A régió adja a világ kakaótermelésének döntő részét. Az elefántcsontparti termelők szerint az ültetvényeknek több napsütésre lenne szükségük az átlag alatti csapadék és a hűvösebb időjárás után. Amennyiben az időjárási körülmények a következő hetekben nem javulnak, a szeptembertől februárig tartó fő betakarítás jelentősen sérülhet.
Érdekesség, hogy az árak a jelenlegi szezon kedvező kínálati adatai ellenére emelkednek. A becslések szerint az Elefántcsontpart kikötőibe a szezon október 1-jei kezdete óta mintegy 1,99 millió tonna kakaó érkezett, ami 21,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez arra utal, hogy a piac már nem a jelenlegi kínálatra koncentrál, hanem inkább a következő termésszezon esetleges gyengébb termelésének kockázatát árazza.
A kakaó továbbra is az egyik leginkább időjárásérzékeny mezőgazdasági nyersanyag. Már az elefántcsontparti és ghánai időjárási körülmények mérsékelt romlása is gyorsan növelheti a határidős árakba beépülő időjárási kockázati prémiumot. Emiatt a befektetők a következő hetekben kiemelten figyelik majd a csapadékot, a hőmérsékletet és az ültetvények állapotát, mivel ezek a tényezők várhatóan meghatározzák a kakaó árfolyamának alakulását az új szezon előtt.
Commitment of Traders (CoT) elemzés
A július 28-i Commitment of Traders (CoT) jelentés alapján a piaci struktúra továbbra is kedvező a bikák számára.
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A kereskedelmi szereplők (termelők és feldolgozók) továbbra is a magasabb árakat használják fel a jövőbeni termelés fedezésére, ami tipikus magatartásnak számít.
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A Managed Money kategória továbbra is nettó short pozícióban van, ami arra utal, hogy a spekulatív pozicionáltság még nem érte el a túlzott optimizmus szintjét.
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A magas nyitott kötésállomány (open interest) azt jelzi, hogy új tőke áramlik a piacra, vagyis az emelkedést nem kizárólag a short pozíciók zárása hajtja.
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Ha az időjárási körülmények Elefántcsontparton és Ghánában tovább romlanak, a fedezeti alapok kénytelenek lehetnek agresszíven zárni short pozícióikat, ami további lendületet adhat az árfolyam emelkedésének.
Mindez az árupiac egyik legérdekesebb helyzetét eredményezi: miközben a fundamentumok egyre inkább bikás képet mutatnak, a spekulatív pozicionáltság ezt még nem tükrözi teljes mértékben.
A kereskedelmi szereplők továbbra is fedezik a termelést a magasabb árakon
A legfrissebb CoT-jelentés szerint a termelők és a feldolgozók továbbra is jelentős nettó short pozíciót tartanak fenn: 55 928 long és 74 361 short kontraktussal rendelkeznek, ami hozzávetőleg 18 400 kontraktusos nettó short pozíciót jelent.
Ez tipikus viselkedés a nyersanyagpiacokon, ahol a termelők a kedvező értékesítési árak rögzítésére törekednek, nem pedig az árfolyam csökkenésére spekulálnak.
Heti összevetésben a kereskedelmi szereplők long pozíciói 1 152 kontraktussal emelkedtek, míg short pozícióik 1 590 kontraktussal csökkentek, ami a fedezeti aktivitás mérsékelt visszafogását jelzi.
A Managed Money pozicionáltsága továbbra is teret hagy az emelkedésnek
A Managed Money szereplői jelenleg körülbelül 8 800 kontraktusos nettó short pozícióval rendelkeznek (20 277 long és 29 050 short kontraktus), ami arra utal, hogy a piac még nem lépett a spekulatív eufória szakaszába.
Amennyiben a nyugat-afrikai termeléssel kapcsolatos aggodalmak tovább erősödnek, a fedezeti alapok kénytelenek lehetnek lezárni short pozícióikat, ami tovább gyorsíthatja az árfolyam emelkedését.
A bikás forgatókönyvet az is támogatja, hogy a teljes nyitott kötésállomány (open interest) továbbra is 201 ezer kontraktus felett marad, ami azt jelzi, hogy új tőke folyamatosan érkezik a piacra.
Forrás: CoT, Commitment of Traders
KAKAÓ chart (D1)
Az elmúlt két kereskedési nap során a kakaó határidős ára közel 10%-kal emelkedett, tonnánként körülbelül 5 000 dollárról majdnem 6 000 dollárra. A meredek emelkedést követően a piac jelenleg enyhe visszahúzódást mutat. A legfontosabb támaszszint továbbra is tonnánként 5 000 dollár közelében van, míg a főbb ellenállási szintek a korábbi árreakciós zónák alapján 6 000 és 6 500 dollár körül helyezkednek el.
Forrás: xStation
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.