A kakaó árfolyamának meredek emelkedése megtorpant 🚩 Újra felmerülnek a nyugat-afrikai termeléssel kapcsolatos aggodalmak

Az ICE kakaó határidős jegyzései ma enyhén csökkennek, miután az előző két kereskedési napon jelentős emelkedést mutattak. A piac jelenleg megpihen a nyugat-afrikai 2026/27-es terméssel kapcsolatos egyre növekvő aggodalmak által hajtott erőteljes rali után. Bár a jelenlegi szezonban a kínálat számottevően javult, a befektetők figyelme már a következő betakarításra irányul, amelyet a kedvezőtlen időjárási körülmények negatívan befolyásolhatnak.

A piac gyengébb termésre és növekvő időjárási kockázatokra áraz

A közelmúltbeli emelkedés fő mozgatórugója a Nyugat-Afrikából származó jövőbeli kakaókínálattal kapcsolatos aggodalmak erősödése. A régió adja a világ kakaótermelésének döntő részét. Az elefántcsontparti termelők szerint az ültetvényeknek több napsütésre lenne szükségük az átlag alatti csapadék és a hűvösebb időjárás után. Amennyiben az időjárási körülmények a következő hetekben nem javulnak, a szeptembertől februárig tartó fő betakarítás jelentősen sérülhet.

Érdekesség, hogy az árak a jelenlegi szezon kedvező kínálati adatai ellenére emelkednek. A becslések szerint az Elefántcsontpart kikötőibe a szezon október 1-jei kezdete óta mintegy 1,99 millió tonna kakaó érkezett, ami 21,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez arra utal, hogy a piac már nem a jelenlegi kínálatra koncentrál, hanem inkább a következő termésszezon esetleges gyengébb termelésének kockázatát árazza.

A kakaó továbbra is az egyik leginkább időjárásérzékeny mezőgazdasági nyersanyag. Már az elefántcsontparti és ghánai időjárási körülmények mérsékelt romlása is gyorsan növelheti a határidős árakba beépülő időjárási kockázati prémiumot. Emiatt a befektetők a következő hetekben kiemelten figyelik majd a csapadékot, a hőmérsékletet és az ültetvények állapotát, mivel ezek a tényezők várhatóan meghatározzák a kakaó árfolyamának alakulását az új szezon előtt.

Commitment of Traders (CoT) elemzés

A július 28-i Commitment of Traders (CoT) jelentés alapján a piaci struktúra továbbra is kedvező a bikák számára.

A kereskedelmi szereplők (termelők és feldolgozók) továbbra is a magasabb árakat használják fel a jövőbeni termelés fedezésére, ami tipikus magatartásnak számít.

A Managed Money kategória továbbra is nettó short pozícióban van, ami arra utal, hogy a spekulatív pozicionáltság még nem érte el a túlzott optimizmus szintjét.

A magas nyitott kötésállomány (open interest) azt jelzi, hogy új tőke áramlik a piacra, vagyis az emelkedést nem kizárólag a short pozíciók zárása hajtja.

Ha az időjárási körülmények Elefántcsontparton és Ghánában tovább romlanak, a fedezeti alapok kénytelenek lehetnek agresszíven zárni short pozícióikat, ami további lendületet adhat az árfolyam emelkedésének.

Mindez az árupiac egyik legérdekesebb helyzetét eredményezi: miközben a fundamentumok egyre inkább bikás képet mutatnak, a spekulatív pozicionáltság ezt még nem tükrözi teljes mértékben.

A kereskedelmi szereplők továbbra is fedezik a termelést a magasabb árakon

A legfrissebb CoT-jelentés szerint a termelők és a feldolgozók továbbra is jelentős nettó short pozíciót tartanak fenn: 55 928 long és 74 361 short kontraktussal rendelkeznek, ami hozzávetőleg 18 400 kontraktusos nettó short pozíciót jelent.

Ez tipikus viselkedés a nyersanyagpiacokon, ahol a termelők a kedvező értékesítési árak rögzítésére törekednek, nem pedig az árfolyam csökkenésére spekulálnak.

Heti összevetésben a kereskedelmi szereplők long pozíciói 1 152 kontraktussal emelkedtek, míg short pozícióik 1 590 kontraktussal csökkentek, ami a fedezeti aktivitás mérsékelt visszafogását jelzi.

A Managed Money pozicionáltsága továbbra is teret hagy az emelkedésnek

A Managed Money szereplői jelenleg körülbelül 8 800 kontraktusos nettó short pozícióval rendelkeznek (20 277 long és 29 050 short kontraktus), ami arra utal, hogy a piac még nem lépett a spekulatív eufória szakaszába.

Amennyiben a nyugat-afrikai termeléssel kapcsolatos aggodalmak tovább erősödnek, a fedezeti alapok kénytelenek lehetnek lezárni short pozícióikat, ami tovább gyorsíthatja az árfolyam emelkedését.

A bikás forgatókönyvet az is támogatja, hogy a teljes nyitott kötésállomány (open interest) továbbra is 201 ezer kontraktus felett marad, ami azt jelzi, hogy új tőke folyamatosan érkezik a piacra.

Forrás: CoT, Commitment of Traders

KAKAÓ chart (D1)

Az elmúlt két kereskedési nap során a kakaó határidős ára közel 10%-kal emelkedett, tonnánként körülbelül 5 000 dollárról majdnem 6 000 dollárra. A meredek emelkedést követően a piac jelenleg enyhe visszahúzódást mutat. A legfontosabb támaszszint továbbra is tonnánként 5 000 dollár közelében van, míg a főbb ellenállási szintek a korábbi árreakciós zónák alapján 6 000 és 6 500 dollár körül helyezkednek el.

Forrás: xStation