A nap chartja: Az USDJPY árfolyam 160 alá esett, de a jenre nehezedő nyomás továbbra is fennáll

Az USDJPY továbbra is a devizapiac egyik legfontosabb témája, miután a japán hatóságok a jen jelentős gyengülésére reagálva beavatkoztak a devizapiacon. A devizapár ismét eladói nyomás alá került, és a 158-as szint közelébe süllyedt, miután letört a 160-as szint alá, amelyet a japán kormányzati tisztviselők többször is olyan árfolyamként említettek, amely különös figyelmet igényel.

A devizapiaci intervenció rövid távon eredményesnek bizonyult. A jen jelentősen erősödött, az USDJPY pedig eltávolodott a pszichológiai jelentőségű 160-as szinttől. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy ez a mozgás tartós maradhat-e. A történelem azt mutatja, hogy a devizapiaci intervenciók hatékonyan képesek mérsékelni a hirtelen árfolyammozgásokat, azonban ha a deviza gyengülése mögött álló fundamentális tényezők nem változnak, akkor ezek hatása gyakran csak átmeneti.

Rövid távon az USDJPY további csökkenése sem zárható ki, és az árfolyam akár a 157-es szint felé is elmozdulhat. Technikai szempontból a piac egyértelmű jelzést kapott arra, hogy a 160 körüli tartomány továbbra is olyan szint, ahol a japán hatóságok készek határozottan beavatkozni.

Hosszabb távon ugyanakkor a jen kilátásai továbbra is kihívást jelentenek, mivel az árfolyamot meghatározó legfontosabb tényező – az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbözet – továbbra is a japán deviza ellen hat.

Forrás: xStation5

Az USDJPY-t jelenleg alakító tényezők

A japán intervenció megállította a mozgást, de nem oldotta meg a jen problémáját

Az elmúlt napok legfontosabb eseménye a japán hatóságok reakciója volt a jen gyengülésére. Az USDJPY 160 fölé emelkedését túl gyorsnak és kedvezőtlennek ítélték, mivel az a magasabb importköltségeken keresztül növelte a háztartásokra és a vállalatokra nehezedő terheket.

A devizapiacon végrehajtott beavatkozás mérsékelte a jen gyengülésének mértékét, és az USDJPY ismét 160 alá került. A piac egyértelmű jelzést kapott arról, hogy Japán kész beavatkozni, ha az árfolyammozgások túlzottan felgyorsulnak.

A probléma ugyanakkor az, hogy az intervenció nem változtatja meg a fundamentumokat. Amennyiben az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbözet továbbra is jelentős marad, a jenre nehezedő nyomás ismét visszatérhet.

Éppen ezért a legfontosabb kérdés már nem az, hogy Japán képes-e megállítani az USDJPY emelkedését, hanem az, hogy monetáris politikai támogatás nélkül meddig tudja fenntartani egy ilyen intervenció hatását.

Fed és BoJ: a kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen dolgozik

Az USDJPY szempontjából továbbra is a két jegybank monetáris politikája az egyik legfontosabb tényező.

Legutóbbi ülésén a Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatlábakat. Bár a piac mérsékelte a további amerikai kamatemelésekre vonatkozó várakozásait, az amerikai kamatszint továbbra is jóval magasabb, mint Japánban.

Eközben a Bank of Japan idén megkezdte kamatemelési ciklusát, és egyértelművé tette, hogy a mostani lépés valószínűleg nem az utolsó. A piacok már egy újabb idei kamatemelés lehetőségét is árazzák, különösen akkor, ha az infláció és a bérnövekedés továbbra is megfelelő ütemben alakul.

Még akkor is, ha a BoJ ismét kamatot emel, az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbség továbbra is jelentős marad. Ez hónapok óta a jen eladásának legfontosabb fundamentális oka, és továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti a japán deviza számára.

A Bank of Japan irányt vált, de a jennek ennél több támogatásra van szüksége

A Bank of Japan kamatemelési ciklusának elindítása fontos fordulatot jelent az ultralaza monetáris politika hosszú időszaka után. A piac egyre inkább arra összpontosít, hogy a japán jegybank folytatja-e a monetáris politika normalizálását.

A probléma ugyanakkor továbbra is a változások üteme. A BoJ óvatosan halad, mivel a japán gazdaság jóval érzékenyebb a magasabb finanszírozási költségekre, mint az amerikai.

A jen szempontjából ezért nemcsak az lesz meghatározó, hogy a BoJ emel-e kamatot, hanem az is, hogy a piac elhiszi-e: a jegybank készen áll a normalizáció folytatására a következő hónapokban.

Ha a BoJ-val kapcsolatos várakozások gyorsabban javulnak, mint a Feddel kapcsolatosak, az további támaszt adhat a jennek. Jelenleg azonban továbbra is a kamatkülönbözet jelenti a legnagyobb kihívást a japán fizetőeszköz számára.

Az olaj és a Perzsa-öböl növeli a jen kockázatait

Az USDJPY alakulását a geopolitikai helyzet és az energiaárak is jelentősen befolyásolják.

A Perzsa-öböl körüli feszültségek és az olajellátás esetleges zavarainak kockázata továbbra is fontos piaci tényező. Japán, mint nagymértékben energiaimportra szoruló gazdaság, különösen érzékeny az olajárak emelkedésére.

A magasabb energiaköltségek fokozhatják az inflációs nyomást Japánban, miközben a növekvő importszámla rontja az ország külkereskedelmi mérlegét. Történelmileg ezek a tényezők gyakran negatívan hatottak a jen árfolyamára.

Emellett a fokozódó geopolitikai bizonytalanság időszakaiban az amerikai dollár rendszerint menedékdevizaként erősödik. Ez azt jelenti, hogy még az amerikai gazdaságot érintő kihívások mellett is fennmaradhat a dollár ereje a jennel szemben.

Japán költségvetési kockázatai újabb kihívást jelentenek

A monetáris politika mellett a piac egyre nagyobb figyelmet fordít Japán költségvetési helyzetére is.

Az állami kiadások növelésére és az esetleges adócsökkentésekre vonatkozó tervek újabb kérdéseket vetnek fel az államadósság további emelkedésével kapcsolatban. A devizapiac számára az a kulcskérdés, hogy a fiskális politika képes lesz-e támogatni a gazdasági növekedést, vagy inkább a közpénzügyek fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakat erősíti.

Ha a piac arra a következtetésre jut, hogy Japán megfelelő költségvetési fegyelem nélkül folytat expanzív fiskális politikát, az korlátozhatja a jen további erősödésének lehetőségét.

Az USDJPY újabb próbatétel előtt

Az USDJPY jelenlegi visszaesése azt mutatja, hogy a 160-as szint továbbra is olyan küszöb, ahol a japán hatóságok készek beavatkozni. Rövid távon a devizapár tovább csökkenhet, különösen akkor, ha a piac tovább mérsékli a Fed jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos várakozásait.

Hosszabb távon azonban a helyzet továbbra is összetett. A jenre továbbra is jelentős nyomást gyakorol az Egyesült Államok és Japán közötti magas kamatkülönbözet, és a devizapiaci intervenció önmagában nem változtatja meg a fundamentális képet.

Az USDJPY jövőbeli iránya elsősorban attól függ majd, hogy a Fed a vártnál gyorsabban kezdi-e meg a monetáris lazítást, illetve hogy a Bank of Japan a jelenleg vártnál agresszívebb kamatemeléseket hajt-e végre.

Egyelőre a piac egyértelmű jelzést kapott arról, hogy Tokió védi a 160-as szint körüli tartományt. A nyitott kérdés már csak az, hogy ez csupán egy rövid távú korrekció, vagy a jen trendjének tartósabb fordulatának kezdete.

Főbb megállapítások