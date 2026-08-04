A nap chartja: Az USDJPY árfolyam 160 alá esett, de a jenre nehezedő nyomás továbbra is fennáll

Az USDJPY továbbra is a devizapiac egyik legfontosabb témája, miután a japán hatóságok a jen jelentős gyengülésére reagálva beavatkoztak a devizapiacon. A devizapár ismét eladói nyomás alá került, és a 158-as szint közelébe süllyedt, miután letört a 160-as szint alá, amelyet a japán kormányzati tisztviselők többször is olyan árfolyamként említettek, amely különös figyelmet igényel.
A devizapiaci intervenció rövid távon eredményesnek bizonyult. A jen jelentősen erősödött, az USDJPY pedig eltávolodott a pszichológiai jelentőségű 160-as szinttől. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy ez a mozgás tartós maradhat-e. A történelem azt mutatja, hogy a devizapiaci intervenciók hatékonyan képesek mérsékelni a hirtelen árfolyammozgásokat, azonban ha a deviza gyengülése mögött álló fundamentális tényezők nem változnak, akkor ezek hatása gyakran csak átmeneti.
Rövid távon az USDJPY további csökkenése sem zárható ki, és az árfolyam akár a 157-es szint felé is elmozdulhat. Technikai szempontból a piac egyértelmű jelzést kapott arra, hogy a 160 körüli tartomány továbbra is olyan szint, ahol a japán hatóságok készek határozottan beavatkozni.
Hosszabb távon ugyanakkor a jen kilátásai továbbra is kihívást jelentenek, mivel az árfolyamot meghatározó legfontosabb tényező – az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbözet – továbbra is a japán deviza ellen hat.
Forrás: xStation5
Az USDJPY-t jelenleg alakító tényezők
A japán intervenció megállította a mozgást, de nem oldotta meg a jen problémáját
Az elmúlt napok legfontosabb eseménye a japán hatóságok reakciója volt a jen gyengülésére. Az USDJPY 160 fölé emelkedését túl gyorsnak és kedvezőtlennek ítélték, mivel az a magasabb importköltségeken keresztül növelte a háztartásokra és a vállalatokra nehezedő terheket.
A devizapiacon végrehajtott beavatkozás mérsékelte a jen gyengülésének mértékét, és az USDJPY ismét 160 alá került. A piac egyértelmű jelzést kapott arról, hogy Japán kész beavatkozni, ha az árfolyammozgások túlzottan felgyorsulnak.
A probléma ugyanakkor az, hogy az intervenció nem változtatja meg a fundamentumokat. Amennyiben az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbözet továbbra is jelentős marad, a jenre nehezedő nyomás ismét visszatérhet.
Éppen ezért a legfontosabb kérdés már nem az, hogy Japán képes-e megállítani az USDJPY emelkedését, hanem az, hogy monetáris politikai támogatás nélkül meddig tudja fenntartani egy ilyen intervenció hatását.
Fed és BoJ: a kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen dolgozik
Az USDJPY szempontjából továbbra is a két jegybank monetáris politikája az egyik legfontosabb tényező.
Legutóbbi ülésén a Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatlábakat. Bár a piac mérsékelte a további amerikai kamatemelésekre vonatkozó várakozásait, az amerikai kamatszint továbbra is jóval magasabb, mint Japánban.
Eközben a Bank of Japan idén megkezdte kamatemelési ciklusát, és egyértelművé tette, hogy a mostani lépés valószínűleg nem az utolsó. A piacok már egy újabb idei kamatemelés lehetőségét is árazzák, különösen akkor, ha az infláció és a bérnövekedés továbbra is megfelelő ütemben alakul.
Még akkor is, ha a BoJ ismét kamatot emel, az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbség továbbra is jelentős marad. Ez hónapok óta a jen eladásának legfontosabb fundamentális oka, és továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti a japán deviza számára.
A Bank of Japan irányt vált, de a jennek ennél több támogatásra van szüksége
A Bank of Japan kamatemelési ciklusának elindítása fontos fordulatot jelent az ultralaza monetáris politika hosszú időszaka után. A piac egyre inkább arra összpontosít, hogy a japán jegybank folytatja-e a monetáris politika normalizálását.
A probléma ugyanakkor továbbra is a változások üteme. A BoJ óvatosan halad, mivel a japán gazdaság jóval érzékenyebb a magasabb finanszírozási költségekre, mint az amerikai.
A jen szempontjából ezért nemcsak az lesz meghatározó, hogy a BoJ emel-e kamatot, hanem az is, hogy a piac elhiszi-e: a jegybank készen áll a normalizáció folytatására a következő hónapokban.
Ha a BoJ-val kapcsolatos várakozások gyorsabban javulnak, mint a Feddel kapcsolatosak, az további támaszt adhat a jennek. Jelenleg azonban továbbra is a kamatkülönbözet jelenti a legnagyobb kihívást a japán fizetőeszköz számára.
Az olaj és a Perzsa-öböl növeli a jen kockázatait
Az USDJPY alakulását a geopolitikai helyzet és az energiaárak is jelentősen befolyásolják.
A Perzsa-öböl körüli feszültségek és az olajellátás esetleges zavarainak kockázata továbbra is fontos piaci tényező. Japán, mint nagymértékben energiaimportra szoruló gazdaság, különösen érzékeny az olajárak emelkedésére.
A magasabb energiaköltségek fokozhatják az inflációs nyomást Japánban, miközben a növekvő importszámla rontja az ország külkereskedelmi mérlegét. Történelmileg ezek a tényezők gyakran negatívan hatottak a jen árfolyamára.
Emellett a fokozódó geopolitikai bizonytalanság időszakaiban az amerikai dollár rendszerint menedékdevizaként erősödik. Ez azt jelenti, hogy még az amerikai gazdaságot érintő kihívások mellett is fennmaradhat a dollár ereje a jennel szemben.
Japán költségvetési kockázatai újabb kihívást jelentenek
A monetáris politika mellett a piac egyre nagyobb figyelmet fordít Japán költségvetési helyzetére is.
Az állami kiadások növelésére és az esetleges adócsökkentésekre vonatkozó tervek újabb kérdéseket vetnek fel az államadósság további emelkedésével kapcsolatban. A devizapiac számára az a kulcskérdés, hogy a fiskális politika képes lesz-e támogatni a gazdasági növekedést, vagy inkább a közpénzügyek fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakat erősíti.
Ha a piac arra a következtetésre jut, hogy Japán megfelelő költségvetési fegyelem nélkül folytat expanzív fiskális politikát, az korlátozhatja a jen további erősödésének lehetőségét.
Az USDJPY újabb próbatétel előtt
Az USDJPY jelenlegi visszaesése azt mutatja, hogy a 160-as szint továbbra is olyan küszöb, ahol a japán hatóságok készek beavatkozni. Rövid távon a devizapár tovább csökkenhet, különösen akkor, ha a piac tovább mérsékli a Fed jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos várakozásait.
Hosszabb távon azonban a helyzet továbbra is összetett. A jenre továbbra is jelentős nyomást gyakorol az Egyesült Államok és Japán közötti magas kamatkülönbözet, és a devizapiaci intervenció önmagában nem változtatja meg a fundamentális képet.
Az USDJPY jövőbeli iránya elsősorban attól függ majd, hogy a Fed a vártnál gyorsabban kezdi-e meg a monetáris lazítást, illetve hogy a Bank of Japan a jelenleg vártnál agresszívebb kamatemeléseket hajt-e végre.
Egyelőre a piac egyértelmű jelzést kapott arról, hogy Tokió védi a 160-as szint körüli tartományt. A nyitott kérdés már csak az, hogy ez csupán egy rövid távú korrekció, vagy a jen trendjének tartósabb fordulatának kezdete.
Főbb megállapítások
-
A japán intervenció az USDJPY árfolyamát 160 alá nyomta, azonban a mozgás tartóssága továbbra is a legnagyobb kérdés.
-
Rövid távon a devizapár akár a 157-es szint felé is elmozdulhat, hosszabb távon azonban a jenre nehezedő nyomás továbbra is fennáll.
-
A Fed továbbra is magasan tartja a kamatokat, és az amerikai, illetve a japán monetáris politika közötti különbség továbbra is kedvezőtlen a jen számára.
-
A Bank of Japan megkezdte kamatemelési ciklusát, és a piac újabb kamatemelést is valószínűsít, azonban a kamatkülönbözet továbbra is jelentős.
-
Az olajárak és a geopolitikai feszültségek a magasabb energiaimport-költségeken és a fokozott kockázatkerülésen keresztül tovább befolyásolhatják a jent.
-
Az USDJPY jövőbeli iránya elsősorban attól függ, hogy a Fedre vonatkozó várakozások változnak-e gyorsabban, vagy a Bank of Japan monetáris politikájának normalizálása gyorsul fel.
Gazdasági naptár: A JOLTS-jelentés és a legfontosabb amerikai adatok kerülnek a figyelem középpontjába
Reggeli összefoglaló: A Wall Street újra támadásba lendül, miközben a Palantir tovább erősíti a mesterséges intelligencia iránti optimizmust
BREAKING: Amerikai ISM gyártási index – Erős teljesítmény minden területen
Az euróövezet PMI-mutatói: a német ipari fellendülés eltakarja az általános stagnálást
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.