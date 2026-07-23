A Lockheed Martin és az RTX felfelé módosította az előrejelzését 🚀 A védelmi szektor részvényei emelkednek

Az amerikai védelmi ipari óriások, a Lockheed Martin és az RTX részvényei emelkednek, miután mindkét vállalat erős második negyedéves eredményeket tett közzé. Mindkét cég felülmúlta a Wall Street várakozásait árbevétel és egy részvényre jutó nyereség (EPS) tekintetében, miközben megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését. Az eredmények megerősítik, hogy a globális védelmi kiadások növekedése továbbra is rekordméretű megrendelésállományt és javuló pénzügyi teljesítményt eredményez a világ legnagyobb hadiipari vállalatainál.

Főbb tények

A Lockheed Martin árbevétele éves összevetésben 11%-kal , 20,06 milliárd dollárra nőtt, az EPS 7,94 dollár lett, miközben a vállalat megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését.

árbevétele éves összevetésben , nőtt, az lett, miközben a vállalat megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését. Az RTX árbevétele 14%-kal , 24,71 milliárd dollárra emelkedett éves alapon, a korrigált EPS 1,89 dollárra nőtt. A vállalat szintén megemelte az idei évre vonatkozó árbevételi, nyereség- és szabad cash flow előrejelzését.

árbevétele , emelkedett éves alapon, a korrigált nőtt. A vállalat szintén megemelte az idei évre vonatkozó árbevételi, nyereség- és szabad cash flow előrejelzését. A két vállalat együttes megrendelésállománya már meghaladja az 500 milliárd dollárt, ami jól mutatja, hogy a védelmi eszközök iránti kereslet továbbra is gyorsabban növekszik, mint az iparág termelési kapacitása.

A Lockheed Martin profitál a rakéta- és lőszergyártás bővüléséből

A Lockheed Martin a második negyedévben 20,06 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A nettó nyereség 1,84 milliárd dollárra emelkedett, míg az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 7,94 dollár lett, kényelmesen felülmúlva a piaci várakozásokat.

A növekedés szinte valamennyi üzletágban széles körű volt, többek között az Aeronautics, a Missiles & Fire Control, a Rotary & Mission Systems, valamint a Space divíziókban.

A menedzsment kiemelte, hogy a rakéták és lőszerek gyártásának növelése továbbra is a vállalat egyik legfontosabb növekedési hajtóereje.

A vállalat emellett megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését:

Árbevétel: 79,75–81,75 milliárd dollár

EPS: 29,95–30,65 dollár

A negyedév végén a Lockheed Martin megrendelésállománya megközelítette a 230 milliárd dollárt, ami rendkívül magas hosszú távú bevételi láthatóságot biztosít.

A Lockheed Martin részvényei az előszekciós kereskedésben 542 dollár körül forognak, ami arra utal, hogy az árfolyam tesztelheti a hosszú távú csökkenő trendvonalat, valamint a 200 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA200), amelyet a piros vonal jelöl, és amely a hosszú távú medve- és bikapiaci trend határát jelöli.

