A Lockheed Martin és az RTX felfelé módosította az előrejelzését 🚀 A védelmi szektor részvényei emelkednek

- The largest U.S. defense contractors surprised investors with strong quarterly earnings.
- Lockheed Martin and RTX shares are up more than 5% following their earnings reports.
- Both companies raised their full-year guidance and delivered stronger-than-expected growth.
- The largest U.S. defense contractors surprised investors with strong quarterly earnings.
- Lockheed Martin and RTX shares are up more than 5% following their earnings reports.
- Both companies raised their full-year guidance and delivered stronger-than-expected growth.
Az amerikai védelmi ipari óriások, a Lockheed Martin és az RTX részvényei emelkednek, miután mindkét vállalat erős második negyedéves eredményeket tett közzé. Mindkét cég felülmúlta a Wall Street várakozásait árbevétel és egy részvényre jutó nyereség (EPS) tekintetében, miközben megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését. Az eredmények megerősítik, hogy a globális védelmi kiadások növekedése továbbra is rekordméretű megrendelésállományt és javuló pénzügyi teljesítményt eredményez a világ legnagyobb hadiipari vállalatainál.
Főbb tények
- A Lockheed Martin árbevétele éves összevetésben 11%-kal, 20,06 milliárd dollárra nőtt, az EPS 7,94 dollár lett, miközben a vállalat megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését.
- Az RTX árbevétele 14%-kal, 24,71 milliárd dollárra emelkedett éves alapon, a korrigált EPS 1,89 dollárra nőtt. A vállalat szintén megemelte az idei évre vonatkozó árbevételi, nyereség- és szabad cash flow előrejelzését.
- A két vállalat együttes megrendelésállománya már meghaladja az 500 milliárd dollárt, ami jól mutatja, hogy a védelmi eszközök iránti kereslet továbbra is gyorsabban növekszik, mint az iparág termelési kapacitása.
A Lockheed Martin profitál a rakéta- és lőszergyártás bővüléséből
A Lockheed Martin a második negyedévben 20,06 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A nettó nyereség 1,84 milliárd dollárra emelkedett, míg az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 7,94 dollár lett, kényelmesen felülmúlva a piaci várakozásokat.
A növekedés szinte valamennyi üzletágban széles körű volt, többek között az Aeronautics, a Missiles & Fire Control, a Rotary & Mission Systems, valamint a Space divíziókban.
A menedzsment kiemelte, hogy a rakéták és lőszerek gyártásának növelése továbbra is a vállalat egyik legfontosabb növekedési hajtóereje.
A vállalat emellett megemelte a teljes 2026-os évre vonatkozó előrejelzését:
- Árbevétel: 79,75–81,75 milliárd dollár
- EPS: 29,95–30,65 dollár
A negyedév végén a Lockheed Martin megrendelésállománya megközelítette a 230 milliárd dollárt, ami rendkívül magas hosszú távú bevételi láthatóságot biztosít.
A Lockheed Martin részvényei az előszekciós kereskedésben 542 dollár körül forognak, ami arra utal, hogy az árfolyam tesztelheti a hosszú távú csökkenő trendvonalat, valamint a 200 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA200), amelyet a piros vonal jelöl, és amely a hosszú távú medve- és bikapiaci trend határát jelöli.
Forrás: xStation5
z RTX egyszerre profitál a kereskedelmi légiközlekedés fellendüléséből és a növekvő védelmi kiadásokból
Az RTX szintén a piaci várakozásokat felülmúló eredményeket tett közzé. Az árbevétel 14%-kal, 24,71 milliárd dollárra nőtt éves összevetésben, míg a korrigált egy részvényre jutó nyereség (EPS) 1,89 dollár lett.
Sok más védelmi ipari vállalattal szemben az RTX két egymástól független növekedési hajtóerőből is profitál: az emelkedő katonai kiadásokból, valamint a globális kereskedelmi légiközlekedés folyamatos fellendüléséből.
A Raytheon üzletág árbevétele 18%-kal, a Pratt & Whitney 16%-kal, míg a Collins Aerospace 8%-kal növelte árbevételét.
A vállalat megemelte a teljes évre vonatkozó előrejelzését is:
- Árbevétel: 95–96 milliárd dollár
- Korrigált EPS: 7,10–7,25 dollár
Az RTX részvényei az előszekciós kereskedésben 204 dollár körül forognak, közel történelmi csúcsaikhoz. Amennyiben a részvény ezen a szinten nyitja a kereskedést, az nagyjából 20%-os emelkedést jelentene a májusban elért lokális mélyponthoz képest.
Forrás: xStation5
A rekordméretű megrendelésállomány arra utal, hogy az iparág legnagyobb korlátját már nem a kereslet, hanem a gyártási kapacitás jelenti
A két gyorsjelentés legfontosabb tanulsága nem csupán a várakozásokat felülmúló negyedéves eredmény, hanem a megrendelésállomány további bővülése.
A Lockheed Martin a negyedévet megközelítőleg 230 milliárd dolláros megrendelésállománnyal zárta, míg az RTX rekordnak számító 289 milliárd dollárra növelte backlogját, amelyből mintegy 119 milliárd dollár védelmi szerződésekhez kapcsolódik.
A két vállalat együttesen így már több mint 519 milliárd dollárnyi jövőbeni megrendeléssel rendelkezik, amelyek teljesítése még hátravan.
A befektetők számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a globális védelmi ipart már nem a kereslet vagy a kormányzati finanszírozás korlátozza. A legnagyobb kihívást jelenleg a rakéták, lőszerek, légvédelmi rendszerek és egyéb kulcsfontosságú katonai eszközök gyártási kapacitásának gyors bővítése jelenti annak érdekében, hogy a vállalatok ki tudják szolgálni a NATO több évre szóló újrafegyverkezési programját, valamint pótolni tudják a kimerült készleteket.
US Open: Az Alphabet és a Tesla nyomást gyakorol a Wall Streetre, miközben az olajárak újra aggodalmat keltenek a befektetők körében
Reggeli összefoglaló: Új konfliktusveszély a Közel-Keleten 🚨 (2026. július 23.)
A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
Mindent vagy semmit: a ServiceNow eredményeinek előzetese
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.