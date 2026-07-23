Az olaj ára több mint 3%-kal emelkedett 🛢️

Az Irán által támogatott húszi lázadók első közvetlen támadása szaúdi olajszállító tankerek ellen a Vörös-tenger térségében azonnali reakciót váltott ki a pénzügyi piacokon. Az eszkalációtól és az esetleges amerikai válaszlépésektől való félelem többhavi csúcsra emelte a nyersanyagárakat, miközben gyengítette a dollárt. A Brent olaj ára június óta a legmagasabb szinten A Báb-el-Mandeb-szoros, az egyik kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal körüli helyzet gyorsan romlik. A két szaúdi tanker elleni támadás hírére a Brent nyersolaj ára újabb mintegy 3%-kal emelkedett, és a szeptemberi határidős kontraktuson először június óta áttörte a 97 dollár/hordós szintet. Az xStation platformon végrehajtott kontraktusgörgetést (rollover) követően a Brent nyersolaj jelenleg az októberi határidős kontraktuson közel 92 dollár/hordón forog. A Brent nyersolaj árfolyamának változása a határidős kontraktusok görgetését (rollover) tükrözi.

Forrás: XTB Geopolitikai kockázat: Ez az első olyan támadás, amely közvetlenül a térségben közlekedő kereskedelmi olajszállító hajókat vette célba, ami jelentősen növeli az Egyesült Államok esetleges megtorló lépéseinek valószínűségét.

Ez az első olyan támadás, amely közvetlenül a térségben közlekedő kereskedelmi olajszállító hajókat vette célba, ami jelentősen növeli az Egyesült Államok esetleges megtorló lépéseinek valószínűségét. Kínálati nyomás: A piac gyors ütemben kezdte beárazni a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül húzódó ellátási láncok esetleges fennakadásának kockázatát. Érdemes megjegyezni, hogy ez jelenleg az Ázsia felé irányuló szállítások egyik legfontosabb útvonala. A Brent nyersolaj ára a határidős kontraktusok görgetését (rollover) követően is tovább emelkedik, bár tegnap a 100 periódusos mozgóátlag közelében korrekció következett be. A következő fontos ellenállási zóna 96 és 98 dollár/hordó között található.

Forrás: xStation5 Elveszíti a dollár a „menedékdeviza” státuszát? Meglepő reakció volt megfigyelhető a devizapiacon. A fokozódó geopolitikai feszültségek ellenére a dollárindex 0,2%-kal gyengül. A konfliktus kezdeti szakaszával ellentétben a befektetők jelenleg már nem tekintenek automatikusan az amerikai dollárra első számú menedékeszközként válsághelyzetekben. Az ausztrál dollár vezeti az erősödést: Az AUD ma akár 0,3%-kal is emelkedett, amit a júniusi, vártnál jóval erősebb ausztrál munkaerőpiaci adatok támogattak.

Az ma akár is emelkedett, amit a júniusi, vártnál jóval erősebb ausztrál munkaerőpiaci adatok támogattak. Az euró is erősödik: A közös európai valuta (EUR) közel 0,2%-kal emelkedik a mai Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése előtt. Ázsiai optimizmus, gyenge Big Tech eredmények A globális részvénypiacokon élesen megoszlik a hangulat. Erőteljes emelkedés Ázsiában: A legtöbb ázsiai részvényindex emelkedett, élükön a dél-koreai Kospi indexszel, amely ma több mint 4%-kal erősödött.

A legtöbb ázsiai részvényindex emelkedett, élükön a dél-koreai indexszel, amely ma több mint erősödött. Nyomás alatt a nyugati piacok: Az amerikai és európai részvényindexek határidős jegyzései csökkenést mutatnak. A hangulatot elsősorban az amerikai vállalatok gyorsjelentései terhelik. Bár az Alphabet kiemelkedő eredményeket ért el, különösen a felhőszolgáltatások bevételnövekedése terén, a piacot továbbra is aggasztják a növekvő tőkekiadások (CAPEX).

Az amerikai és európai részvényindexek határidős jegyzései csökkenést mutatnak. A hangulatot elsősorban az amerikai vállalatok gyorsjelentései terhelik. Bár az kiemelkedő eredményeket ért el, különösen a felhőszolgáltatások bevételnövekedése terén, a piacot továbbra is aggasztják a növekvő tőkekiadások (CAPEX). Eladási hullám a technológiai szektorban: Az Alphabet, a Tesla, az IBM és a Texas Instruments részvényei is estek a zárás utáni kereskedésben, ami érezhetően lehűtötte a befektetői hangulatot.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.