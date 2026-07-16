A nap chartja: A Nasdaq határidős indexe 0,6%-kal esett, annak ellenére, hogy a TSMC eredményei meghaladták a várakozásokat! (2026. július 16.)

Piaci áttekintés

A TSMC kiemelkedő második negyedéves eredményei és a teljes éves előrejelzésének javítása ellenére a Nasdaq határidős kontraktusai alacsonyabban kereskednek. A TSMC esetében tapasztalható klasszikus „hírre eladás” reakciót jelentősen felerősíti a Perzsa-öbölben kialakult hirtelen és súlyos geopolitikai eszkaláció.

A vállalati értékeltségek miatti fáradtság és az újabb energiaellátási sokk kettős hatása felgyorsítja a globális piacokon tapasztalható „kockázatkerülő” átrendeződést, miközben az AI-hoz kapcsolódó részvényekkel szembeni befektetői szkepticizmus továbbra is jelen van.

Technikai elemzés: US100

A gyorsjelentési szezon utáni korrekció és a geopolitikai feszültségek hatására az US100 index az összes fontos rövid és középtávú exponenciális mozgóátlaga alá került:

EMA 10: 29 675,34

EMA 30: 29 727,24

EMA 100: 29 731,29

Az index áttörte a 61,8%-os Fibonacci-visszatérési szintet (29 632,59), és gyorsan közelít egy kulcsfontosságú technikai ponthoz: a júliusi mélypontokat összekötő emelkedő trendvonalhoz, amely nagyjából egybeesik a 78,6%-os Fibonacci-szinttel (29 524,67).

A 14 periódusos RSI 37,6 pontra csökkent, ami erős rövid távú eladói nyomást jelez, ugyanakkor arra utal, hogy a piac közel kerülhet a túladott tartományhoz.

A vevők számára kulcsfontosságú, hogy megvédjék ezt az elsődleges trendvonal-támaszt, mivel annak elvesztése mélyebb korrekciót indíthat el a 100%-os Fibonacci-szint irányába, amely 29 387,19 pontnál található.

Forrás: xStation5

Mi mozgatja ma a Nasdaq határidős kontraktusait (US100)?

A reggeli eladói nyomás a TSMC gyorsjelentése utáni piaci reakció következménye, amely ugyan kiváló eredményeket tartalmazott, mégsem tudta támogatni a már eleve negatív hangulat által terhelt félvezetőszektort. A Philadelphia Semiconductor Index (SOX) tegnap 2%-ot esett.

A piaci átrendeződés ütemét tovább gyorsítja a közel-keleti konfliktus eszkalációja, amely ismét ráirányítja a figyelmet a globális szilíciumellátási lánc sérülékeny és kínálati korlátokkal terhelt természetére.

A TSMC kiemelkedő második negyedéves eredményei és kilátásai

Rekord nettó eredmény: A TSMC rekord magas, 706,56 milliárd tajvani dolláros nettó nyereséget jelentett a második negyedévben, ami 23,4%-os növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Az eredmény jelentősen meghaladta az LSEG SmartEstimate 632,64 milliárd tajvani dolláros, valamint a Bloomberg konszenzusos 623,73 milliárdos várakozását.

Erős bevételnövekedés: A második negyedéves árbevétel éves alapon 36%-kal, 1,27 billió tajvani dollárra (körülbelül 39,45 milliárd dollárra) emelkedett, meghaladva az elemzői várakozásokat.

Javuló profitabilitás: A működési hatékonyság továbbra is kiemelkedő maradt. A bruttó árrés 67,7%-ra emelkedett (a várt 67,1%-kal szemben), míg az üzemi eredményhányad 60,3%-ot ért el (a várt 58,6% helyett).

Erős harmadik negyedéves kilátások: A chipgyártó 44,6–45,8 milliárd dollár közötti harmadik negyedéves árbevételt vár, ami kényelmesen meghaladja a 43,11 milliárd dolláros piaci konszenzust. A várakozások szerint a bruttó árrés 65–67% között alakulhat.

Megemelt éves előrejelzés: A jövőbeni erős keresletet alátámasztva a TSMC 2026-os beruházási tervét 60–64 milliárd dollárra emelte a korábbi 52–56 milliárd dolláros várakozásról. Emellett a teljes éves dollárban számolt bevételnövekedési előrejelzését is megemelte: a korábbi 30% feletti várakozás helyett most valamivel 40% feletti növekedést vár.

A szélesebb AI-sztori

Valós AI-hardverkereslet: Az Nvidia, az Apple, az AMD és a Broadcom elsődleges szerződéses gyártójaként a TSMC rekordbevételi adatai erős bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az AI-infrastruktúrába történő beruházások továbbra is teljes erővel zajlanak.

Tartós kínálati hiány: A fejlett félvezetők piacán fennálló strukturális hiány egyelőre nem mutat enyhülést. C.C. Wei vezérigazgató korábban arra figyelmeztetett, hogy a vállalat még évekig nem lesz képes teljes mértékben kielégíteni az amerikai ügyfelek keresletét, annak ellenére, hogy egyre több gyártókapacitás épül az Egyesült Államokban – többek között a becslések szerint 265 milliárd dolláros arizonai beruházás keretében.

A kínálati korlátokat az SK Hynix memóriagyártó is megerősítette, amely szerint a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) hiánya 2030 után is fennmaradhat.

Túlzott beruházások és értékeltségi aggályok: A kiváló fundamentumok ellenére a Nasdaq azonnali negatív reakciója azt mutatja, hogy a piac egyre szkeptikusabb. Miközben a Meta és versenytársai várhatóan több mint 725 milliárd dollárt költenek idén AI-infrastruktúrára, a befektetők egyre inkább azt mérlegelik, hogy ezek a vállalatok nem építenek-e túlzott kapacitást a jövőbeli bevételnövekedéshez képest.

Mivel ezeknek a beruházásoknak jelentős része növekvő vállalati adósság finanszírozásával történik, a technológiai részvények különösen érzékenyek maradnak az értékeltségi korrekciókra.

Geopolitikai eszkaláció a Perzsa-öbölben

Katonai feszültség az Öböl térségében: Az Egyesült Államok Belma nevű olajszállító tartályhajó elleni rakétacsapása, valamint az azt követő amerikai–iráni légicsapások gyakorlatilag lezárták a kritikus jelentőségű Hormuzi-szorost, megbénítva a globális tankerforgalmat és jelentős olajár-emelkedést okozva.

Kockázatkerülő piaci átrendeződés: A súlyos energiaellátási sokk és a fokozódó geopolitikai fenyegetés gyors tőkekiáramlást idéz elő a magasabb kockázatú technológiai eszközökből, például a Nasdaq határidős kontraktusaiból, miközben a befektetők defenzívebb szektorok felé fordulnak.

A Dow Jones határidős kontraktusai – amelyek értékalapúbb, kevésbé technológiai fókuszú vállalatokat tartalmaznak – jelenleg változatlanul mozognak, és a főbb amerikai indexek közül a legjobban tartják magukat.