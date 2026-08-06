Gazdasági naptár: A vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok nyomást gyakorolhatnak-e a Fed-re a kamatemelésre?

A csütörtöki makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény marad, így a piacok figyelme teljes mértékben az Atlanti-óceán mindkét partján érkező újabb vállalati gyorsjelentésekre összpontosulhat.

Európában, a vártnál jóval erősebb német ipari megrendelési adatok közzététele után, már csak az euróövezeti kiskereskedelmi értékesítési adatok számítanak fontos makrogazdasági eseménynek. Az Egyesült Államokban eközben a másodlagos munkaerőpiaci adatok (Challenger-jelentés, friss munkanélküli-segélykérelmek), valamint az EIA heti földgázkészlet-jelentése kerülnek a figyelem középpontjába.

Úgy tűnik, hogy a piac egyelőre kifulladt az elmúlt napok erőteljes volatilitása után, ugyanakkor egy újabb kiemelkedően erős amerikai munkaerőpiaci adat ismét felerősítheti a befektetők kamatemelésekkel kapcsolatos aggodalmait.

A hajnali és reggeli kereskedés legfontosabb adatai

Németország: A júniusi ipari megrendelések kiemelkedően erős, a várakozásokat messze felülmúló eredményt mutattak. Havi alapon (m/m) a megrendelések 3,1%-kal emelkedtek, miközben a piaci konszenzus mindössze 0,3%-os növekedést várt. Éves összevetésben (y/y) a bővülés 6,5%-ra gyorsult az előző havi 4,5%-ról, ami jelentős pozitív meglepetést jelentett a nehézségekkel küzdő német gazdaság számára.

Ausztrália: A júniusi külkereskedelmi mérleg látványos fordulatot mutatott. A kereskedelmi többlet 1,93 milliárd ausztrál dollár lett, szemben az elemzők által várt 1,1 milliárd ausztrál dolláros hiánnyal (előző: -2,37 milliárd AUD).

Egyesült Államok: Az éjszakai kereskedést Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnökének nyilatkozatai határozták meg, amelyekben a kamatpályáról és az amerikai munkaerőpiac állapotáról beszélt.

Makrogazdasági naptár

08:00 – Németország: Ipari megrendelések, szezonálisan kiigazítva (m/m, június)

Tény: 3,1% | Konszenzus: 0,3% | Előző: 0,3%

08:00 – Németország: Ipari megrendelések, munkanaphatással kiigazítva (y/y, június)

Tény: 6,5% | Előző: 4,5%

11:00 – Euróövezet: Kiskereskedelmi értékesítés, szezonálisan kiigazítva (m/m, június)

Konszenzus: 0,1% | Előző: 0,2%

11:00 – Euróövezet: Kiskereskedelmi értékesítés, munkanaphatással kiigazítva (y/y, június)

Konszenzus: 0,9% | Előző: 1,6%

11:30 – Egyesült Államok: Challenger-elbocsátási jelentés (július)

Előző: 45,85 ezer

14:30 – Egyesült Államok: Nem mezőgazdasági termelékenység (q/q, 2. negyedév, előzetes)

Konszenzus: 0,7% | Előző: 0,3%

14:30 – Egyesült Államok: Egységnyi munkaerőköltség (q/q, 2. negyedév, előzetes)

Konszenzus: 2,1% | Előző: 1,8%

14:30 – Egyesült Államok: Új munkanélküli-segélykérelmek

Konszenzus: 201 ezer | Előző: 197 ezer

16:00 – Egyesült Államok: Nagykereskedelmi készletek (m/m, június)

Konszenzus: 0,3% | Előző: 0,1%

16:30 – Egyesült Államok: EIA heti földgázkészlet-változás

Konszenzus: 30 Bcf | Előző: 28 Bcf

23:30 – Egyesült Államok: Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnökének beszéde

A nap legfontosabb gyorsjelentései

Wall Street

Eli Lilly (nyitás előtt) – kulcsfontosságú jelentés a gyógyszeripar és az egészségügyi szektor számára; a befektetők elsősorban a fogyókúrás és cukorbetegség elleni készítmények értékesítésére figyelnek.

ConocoPhillips (nyitás előtt) – fontos indikátor az olajkitermelő szektor állapotáról a nyersolaj árának ingadozása mellett.

Gilead Sciences (zárás után)

Euronext

Deutsche Telekom

Siemens

Három piac, amelyre ma érdemes figyelni

DE40 / DAX (részvényindex) – A német részvényindex már a nyitás előtt jelentős pozitív lendületet kapott a vártnál sokkal erősebb ipari megrendelési adatoknak (3,1%, szemben a várt 0,3%-kal). A frankfurti kereskedésben ma az ipari vállalatok részvényei kerülhetnek a figyelem középpontjába, miközben a 11:00-kor érkező euróövezeti kiskereskedelmi adatok teszik teljessé az európai makrogazdasági képet.

EUR/USD (devizapiac) – A vezető devizapár a másodlagos amerikai munkaerőpiaci adatok ellenére is élénkebb mozgást mutathat. A tegnapi, vártnál jóval erősebb ADP-foglalkoztatási adat után egy újabb hawkish jelzés – például ha az új munkanélküli-segélykérelmek száma 200 ezer alatt marad – ismét erősítheti a Fed további kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat.

Földgáz / NATGAS (nyersanyagpiac) – A földgázpiac 16:30-kor kerül a figyelem középpontjába az EIA heti készletjelentésének közzététele után (konszenzus: 30 Bcf). Az Egyesült Államokat sújtó nyári hőhullámmal és az energiatermelési kereslet növekedésével együtt a várakozásoktól való bármilyen jelentősebb eltérés éles árfolyammozgást válthat ki.