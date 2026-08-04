A platina 6%-kal emelkedett a nemesfémek fellendülése és az amerikai dollár gyengülése miatt

A platina ma több mint 6%-kal emelkedik, folytatva a felpattanást azt követően, hogy az arany visszapattant a 4100 dollár/uncia körüli szintről, miközben az amerikai dollár az olajárak csökkenése miatt gyengült. A pozitív piaci hangulatot az is támogatja, hogy a közelmúltban leállt a termelés a világ egyik legnagyobb platinabányájában.

Július 24-én az Impala Platinum (Implats) felfüggesztette a kitermelést zászlóshajójának számító Rustenburg bányakomplexumban, miután több halálos munkahelyi baleset történt. Bár a leállást elővigyázatossági intézkedésként, egy átfogó biztonsági felülvizsgálat érdekében rendelték el, az átmenetileg visszafogta a termelést az iparág egyik legfontosabb bányájában.

A fejlemény különösen jelentős a platinapiac számára, mivel a Rustenburg komplexum adja az Implats teljes platinacsoportfém-termelésének (PGM) közel felét, miközben Dél-Afrika továbbra is a világ legnagyobb platinacsoportfém-termelője.

Főbb tények

Az Implats július 24. és 28. között felfüggesztette a dél-afrikai Rustenburg bányakomplexum működését egy átfogó biztonsági audit elvégzése érdekében.

A döntést az előző 12 hónapban bekövetkezett hat halálos munkahelyi baleset előzte meg, amelyek közül kettő ebben a hónapban történt.

A Rustenburg az Implats legnagyobb bányája, amely mintegy 51 500 embert foglalkoztat .

A komplexum a vállalat teljes platinacsoportfém-termelésének közel 50%-át adja, a 2026-os pénzügyi évre 1,67–1,76 millió uncia PGM-termelést várnak.

A leállás ideje alatt a vállalat munkahelyi ellenőrzéseket, biztonsági auditokat, kiegészítő dolgozói képzéseket, valamint a kritikus biztonsági eljárások felülvizsgálatát végzi független szakértők bevonásával.

Az Implats azt is bejelentette, hogy együttműködik a földalatti bányavasutak ütközéselkerülő rendszereinek gyártójával, miután az utóbbi időben több baleset is vasúti bányagépeket érintett.

A vállalat vezetése hangsúlyozta, hogy a halálos munkahelyi balesetek megszüntetése és a biztonsági kultúra megerősítése továbbra is a legfontosabb prioritások közé tartozik.

A legutóbbi események ismét rávilágítanak a dél-afrikai mélyművelésű bányászat működési kihívásaira, amely továbbra is a világ egyik legtechnikásabb és legösszetettebb bányászati ágazata.

2023 novemberében ugyanebben a bányakomplexumban történt Dél-Afrika egyik legsúlyosabb bányabalesete az elmúlt években, amikor egy aknai felvonóbalesetben 13 bányász vesztette életét .

A vállalat becslése szerint a leállás a 2027-es pénzügyi évben körülbelül nyolc napnyi termeléskiesést okoz, a végleges hatást azonban csak a termelés újraindítása után tudják felmérni.

Bár a globális platinakínálatra gyakorolt rövid távú hatás várhatóan korlátozott marad a viszonylag rövid leállásnak és a meglévő felszíni készleteknek köszönhetően, a Rustenburgban bekövetkező további termelési zavarok már komoly kockázatot jelenthetnek a platinapiac, az autóipar és minden olyan iparág számára, amely platinacsoportfémeket használ.

Platina (D1)

A napi grafikon alapján a platina árfolyama a januári csúcsához képest hozzávetőleg 50%-ot esett. Az év elején a nemesfém közel 3000 dollár/uncia körül forgott, míg néhány nappal ezelőtt már csupán 1500 dollár/uncia közelében járt.

A mostani felpattanás visszaemelte az árfolyamot az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50) közelébe, amely jelenleg 1730 dollár/uncia körül húzódik.

Amennyiben a vevőknek sikerül visszahódítaniuk a 200 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA200), amely 1830 dollár/uncia környékén található, az egy szélesebb körű trendforduló jelzése lehet, és javíthatja a középtávú technikai képet.

Forrás: xStation5