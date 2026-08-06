Reggeli összefoglaló: A részvények nyomás alá kerültek, miután a Wall Streeten nyereségrealizálásra került sor; a devizapiacok stagnálnak (2026.08.06.)

Részvénypiacok: USA és Ázsia

Wall Street a profitrealizálás után: Az amerikai indexhatáridős kontraktusok a tegnapi profitrealizálást követően gyakorlatilag változatlanul kereskednek, miközben a technológiai részvényeken továbbra is enyhe nyomás érzékelhető (US2000: +0,03%, US500: +0,05%, US30: +0,1%, US100: -0,1%).

Ázsiai korrekció: Az ázsiai részvénypiacok megszakították négynapos emelkedő sorozatukat, és csütörtökön többnyire csökkenéssel zártak. A hangulatot a Wall Street technológiai részvényeinek eladási hulláma, valamint a mesterséges intelligenciába irányuló befektetések jövedelmezőségével kapcsolatos továbbra is fennálló kételyek rontották. A dél-koreai Kospi napközben több mint 5%-ot esett, míg a tokiói Nikkei 225 közel 2%-kal került lejjebb. Hongkongban, Tajpejben és Wellingtonban szintén csökkenést láthattunk, miközben Sanghaj, Sydney és Szingapúr mérsékelt emelkedést könyvelhetett el.

Eladási hullám a félvezetőszektorban: Az amerikai chipgyártók (SanDisk, Western Digital) vártnál gyengébb negyedéves eredményei jelentős nyomást gyakoroltak az ázsiai memóriachip- és félvezetőipari vállalatokra. A Kioxia több mint 10%-ot, az SK Hynix 9,7%-ot, a Tokyo Electron 7%-ot, a Samsung 6,1%-ot, míg a SoftBank 6%-ot veszített értékéből.

Makrogazdaság és jegybankok

Trump és Warsh kapcsolata a figyelem középpontjában: A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök és Kevin Warsh Fed-elnök rendszeresen közvetlen telefonos kapcsolatban állnak. Trump Warsh-t fontos külső gazdasági tanácsadónak tekinti – hasonló szerepkörben, mint egykor Alan Greenspan Bill Clinton mellett –, ami ismét felveti a jegybank függetlenségével kapcsolatos kérdéseket.

Inflációs figyelmeztetés (Mary Daly): A San Franciscó-i Fed elnöke, Mary Daly hangsúlyozta, hogy a jegybanknak készen kell állnia a beavatkozásra, amennyiben az infláció ismét gyorsul. Két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel: vagy a jelenlegi áremelkedés átmenetinek bizonyul, és a kamatok változatlanok maradhatnak, vagy az infláció tovább gyorsul, ami újabb határozott monetáris szigorítást tehet szükségessé.

Ausztrál külkereskedelmi mérleg: A szezonálisan kiigazított árukereskedelmi többlet júniusban 4,296 milliárd ausztrál dollárral nőtt. A javulást elsősorban az export 9,6%-os emelkedése – főként a nem monetáris arany kivitelének növekedése –, valamint az import 0,2%-os csökkenése, elsősorban az alacsonyabb üzemanyagimport eredményezte.

Devizapiac (FX)

Védekező stabilizáció: A korábbi erőteljes volatilitást követően a devizapiac érezhetően megnyugodott. Az amerikai dollárindex (DXY) mindössze 0,1%-kal emelkedik, miközben a főbb G10 devizapárok mozgása ±0,1% között marad. Az EUR/USD továbbra is lényegében változatlanul, 1,1550 körül mozog.

Nyersanyagok és geopolitika

Hormuzi-szoros: Irán és Omán megállapodott egy közös tranzitútvonal kialakításáról, ugyanakkor Teherán hangsúlyozta, hogy a szoros teljes újranyitásának feltétele az amerikai haditengerészeti blokád feloldása. Donald Trump optimista nyilatkozatai ellenére Irán továbbra is tagadja, hogy közvetlen tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, és saját ellenőrzése alatt kívánja tartani a hajóforgalmat, valamint a tranzitdíjak beszedését.

Kőolaj: Az energiapiaci volatilitás fokozatosan mérséklődik. A Brent határidős jegyzése mintegy 0,25%-kal csökken, és hordónként 79 dollár körül mozog.

Nemesfémek: Az arany immár negyedik egymást követő kereskedési napon emelkedik, jelenleg 0,4%-os pluszban, 4260 dollár/uncia környékén jár. Az ezüst lényegében stagnál, miközben a platina folytatja erőteljes emelkedését (+2%), amit továbbra is a kínálati korlátok támogatnak.