A nap chartja: ARANY (01.09.2025)

Az arany ára hétfőn, szeptember 1-jén is folytatta erőteljes emelkedését, miután pénteken rekordmagasságú, 3552 dollár/uncia áron zárt. A fém ára a hétfői kereskedés során jelenleg 3580 dollár/uncia körül mozog, megközelítve az áprilisban a spot piacon elért minden idők legmagasabb napközbeni árfolyamát. Mi hajtja az arany árát? A Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése A növekedés elsődleges katalizátora a piac növekvő várakozása a Federal Reserve szeptemberi kamatcsökkentésére vonatkozóan. A piacok jelenleg körülbelül 85-87%-os valószínűséggel árazzák be a 25 bázispontos kamatcsökkentést a szeptember 17-én bejelentendő ülésen. Mary Daly egy közelmúltbeli nyilatkozatában jelezte, hogy támogatja a kamatcsökkentést a közelgő ülésen, azonban ő sem idén, sem jövőre nem rendelkezik szavazati joggal. Érdemes megjegyezni, hogy a piac Jerome Powell jackson hole-i beszéde után kezdett agresszívebben beárazni a kamatcsökkentés esélyét. A pénteki PCE-inflációs adatok a várakozásoknak megfelelően alakultak, és nem mutattak jelentős árnyomást. A Federal Reserve-t övező politikai feszültségek A Trump elnök által Lisa Cook Fed-elnök leváltására tett kísérletet övező bizonytalanság szintén további támogatást nyújt az aranyáraknak. A szövetségi bíróság döntést hoz arról, hogy Trump jogilag leválthatja-e Cookot, ami aggodalmakat kelt a központi bank függetlenségét illetően. A Commerzbank megjegyzi, hogy az arany reagál a Fed függetlenségét övező növekvő bizonytalanságra, ami az aranytartalékok növekedését is ösztönzi a tőzsdén kereskedett alapokban (ETF-ek). Gyengülő amerikai dollár Az amerikai dollár az elmúlt napokban gyengült, és ez a tendencia ma is folytatódik, ami egyértelműen kedvez az aranynak. Az EUR/USD devizapár ma 1,17 felett kereskedik, ami augusztus 25. óta a legmagasabb szint. Havi szinten a dollár augusztusban körülbelül 2%-kal gyengült. Erős központi banki vásárlások A központi bankok továbbra is az aranyárfolyamok legfőbb támaszát jelentik, és már negyedik éve folytatják jelentős vásárlásaikat. A 2025-ös előrejelzés körülbelül 1000 tonna, bár a World Gold Council szerint a végső vásárlások inkább 800 tonna körül alakulhatnak. Mindazonáltal a központi bankok vásárlásai továbbra is erősek, és a keresletet az ETF-vásárlások kompenzálják. Banki előrejelzések A Goldman Sachs fenntartja az év végi célárát, amely 3700 dollár/uncia , recessziós forgatókönyv esetén pedig akár 3880 dollár is lehet.

fenntartja az év végi célárát, amely , recessziós forgatókönyv esetén pedig akár is lehet. A J.P. Morgan előrejelzését 3675 dollár/uncia átlagra emelte 2025 negyedik negyedévére és 4000 dollárra 2026 második negyedévére.

előrejelzését átlagra emelte 2025 negyedik negyedévére és 2026 második negyedévére. A HSBC 2025-ös átlagos előrejelzését 3215 dollár/uncia-ra emelte, 3100–3600 dollár tartományban. Technikai helyzet Az arany a mai kereskedési napon is folytatja erős emelkedő trendjét. Az elmúlt hetekben kialakult háromszög alakzat 3515 dollár/uncia árcélt jelez. Jelenleg a legfontosabb támasz a legutóbbi négyhónapos konszolidáció zárószintjeihez, 3420–3430 dollár környékéhez, valamint a rövid távú emelkedő trendvonalhoz kötődik.

