Gazdasági naptár: A piacok fókuszában az európai és az amerikai makrogazdasági adatok (05.11.2025)

A mai szeánsz középpontjában az Európából és az Egyesült Államokból érkező fontos makrogazdasági adatok állnak, amelyek meghatározhatják a piacok hangulatát a további befektetési döntések előtt. Európában a piacok elsősorban a spanyolországi, olaszországi, franciaországi, franciaországi, németországi, svédországi és euróövezeti szolgáltatási szektorra vonatkozó PMI-mutatókra összpontosítanak. Ezek az adatok segítenek majd értékelni a régió jelenlegi gazdasági helyzetét, a szolgáltatási szektor dinamikáját és a gazdasági növekedést fenyegető potenciális kockázatokat. A piacok a PMI-t a globális trendek összefüggésében figyelik majd, különösen a szolgáltatási ágazatban, amely érzékeny a kereslet és a fogyasztói hangulat változásaira. Az Egyesült Államokban a piac figyelme a magánszektorra vonatkozó ADP foglalkoztatási jelentésre és az ISM szolgáltatási indexre irányul. Ezek a közlemények betekintést nyújtanak a munkaerőpiac és a gazdaság üzleti tevékenységébe, ami különösen fontos az Egyesült Államok kormányának folyamatban lévő leállása közepette, ami bizonytalanságot és fokozott volatilitást okoz a pénzügyi piacokon. Az amerikai vállalati nyereségszezon is még tart, ami tovább befolyásolja a technológiai és pénzügyi szektor ingadozásait. A piacok szorosan elemezni fogják ezeket a kiadványokat, hogy értékeljék mind a jelenlegi gazdasági feltételeket, mind a monetáris politikára gyakorolt lehetséges hatásokat az elkövetkező hónapokban. A vártnál erősebb mutatók növelhetik a kockázatvállalási kedvet és támogathatják a ciklikus eszközöket, míg a gyengébb adatok fokozhatják a kockázatkerülést és növelhetik a keresletet a biztonságos eszközök, például az államkötvények vagy a svájci frank iránt. Mai naptár 08:00 Németország – Szeptemberi ipari megrendelések s.a. (h/h): tényleges 1,1% (előrejelzés 1%; előző -0,4%)

n.s.a. (é/é): 1.5%

m.v. (é/é): tényleges -4,3% (előző 2,1%) 08:45 Franciaország – Ipari termelés m/m szeptemberre: 0,1% (előző -0,7%) 09:00 Cseh Köztársaság – Előzetes fogyasztói árindex (október) h/h: 0,3% (előző -0,6%)

é/é: 2,3% 09:15 Spanyolország – Szolgáltatási PMI (október): 54,6 (előző 54,3) 09:30 Svédország – Kamatdöntés (november): 1,75% (változatlan) 09:50 Franciaország – Pénzügyi szolgáltatások PMI (október): 47,1 (előző 48,5) 09:55 Németország – Pénzügyi szolgáltatások PMI (október): 54,5 (előző 51,5) 10:00 Eurózóna – Pénzügyi szolgáltatások PMI (október): 52,6 (előző 51,3) 10:00 Olaszország – kiskereskedelmi forgalom s.a. m/m (szeptember): 0,2% (előző -0,1%) 10:30 Egyesült Királyság – Pénzügyi szolgáltatások PMI (október): 51,1 (előző 50,8) 11:00 Eurózóna – termelői árindex PPI (szeptember) h/h: -0,1% (előző -0,3%)

é/é: -0,2% (előző -0,6%) 11:00 Németország – Joachim Nagel, a Bundesbank elnökének nyilvános beszéde 13:00 USA – Jelzáloghitelkérelmek (heti): 7.1% 14:00 Magyarország – NBH ülés jegyzőkönyve (október) 14:15 USA – ADP foglalkoztatási jelentés (október): 28k (előző -32k) 15:45 USA – Pénzügyi szolgáltatási PMI (október): 55,2 (előző 54,2) 16:00 USA – ISM szolgáltatási jelentés (október) ISM szolgáltatási index: 50,7 (előző 50)

Üzleti aktivitási index: 49.9

Foglalkoztatási index (ISM Services): 47.2

Fizetett árak indexe: 69.4 16:00 Lengyelország – MPC nyilatkozat (november) 16:30 USA – Heti kőolajkészlet változás (heti) Nyersolaj változása: +1 millió bbl (előző -6,86 millió bbl)

Benzin változása: -1,1 millió bbl (előző -5,94 millió bbl)

Desztillátumok változása: -2 millió bbl (előző -3,36 millió bbl)

