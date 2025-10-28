⏬Az arany ára újabb 2%-ot zuhant

- Az arany árfolyamának korrekciója mélyül: Az arany ára több mint 2%-kal esett vissza, és 3900 dollár/uncia szintet tesztel, a 7 napos korrekció pedig már meghaladja a 11%-ot, és túllépi az április/májusi visszaesések mértékét.
- Hatalmas ETF-kiáramlás: A csökkenést jelentős nyereségrealizálás erősíti, beleértve a GLD ETF áprilisi legnagyobb egynapos kiáramlását, ami a negyedik egymást követő napot jelenti a kiáramlások sorában.
- Piaci mozgatórugók: Az eladási hullámot a javuló piaci hangulat és az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás és a közelgő
Az aranyárak csökkenése ma is folytatódott, és a korrekció mértéke már meghaladta az idei áprilisban és májusban tapasztalt visszaeséseket. A jelenlegi korrekciós szint összehasonlítható a 2022-es csökkenéssel, bár az a lefelé irányuló mozgás több hónapra nyúlt. Ezzel szemben a jelenlegi eladási hullám pontosan hét napig tartott.
A korrekció kezdete óta elszenvedett veszteségek már meghaladták a 11%-ot, míg az októberben elért nyereség jelentősen, 13%-ról mindössze 1,5%-ra csökkent. Ez azt jelenti, hogy október a július óta első veszteséges hónap lehet, ha a korrekció eléri az 3857 dollár/uncia szintet. Érdemes megjegyezni, hogy a júliusi eladási hullám minimális volt, kevesebb mint fél százalékot tett ki. Jelentősebb korrekcióra 2024 november és december között került sor, amikor az arany összesen több mint 4%-ot esett vissza.
Az aranypiac eladási hullámát a javuló piaci hangulat és a nyereségrealizálás motiválja. A COMEX nemrégiben körülbelül 5%-kal emelte az arany és 8%-kal az ezüst pozíciók fenntartásához szükséges fedezetet. Ezt a lépést a japán és indiai határidős tőzsdék is követték. Nyilvánvaló, hogy az ETF-ekben pozíciókat tartó befektetők is úgy döntöttek, hogy realizálják nyereségüket. Az összes alapot tekintve az ETF-ek április és május óta a leggyorsabb ütemben értékesítik az aranyat. Ezzel párhuzamosan a világ legnagyobb arany ETF-je, az amerikai SDPR Gold Shares (GLD.US) április óta a legnagyobb napi kiáramlást tapasztalta, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb egynapos kiáramlását jelenti. A GLD jelenleg a negyedik egymást követő napon tapasztal kiáramlást.
Az arany ma ideiglenesen 3900 dollár/uncia alá esett vissza, áttörve a 38,2%-os Fibonacci-visszatérési szintet, és megközelítve a legutóbbi jelentős emelkedő trend 50,0%-os visszatérési szintjén található támaszt. A korrekció mértéke meghaladja az áprilisban és májusban megfigyeltet.
A havi grafikonon látható árcsökkenést figyelembe véve, az októberi havi gyertya jelentős „kanóc” kialakulását láthatjuk. Az előző nagy gyertya kanóc áprilisban jelent meg, ami végül több hónapos konszolidációhoz vezetett.
Forrás: xStation5
