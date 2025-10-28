⏬Az arany ára újabb 2%-ot zuhant

Az aranyárak csökkenése ma is folytatódott, és a korrekció mértéke már meghaladta az idei áprilisban és májusban tapasztalt visszaeséseket. A jelenlegi korrekciós szint összehasonlítható a 2022-es csökkenéssel, bár az a lefelé irányuló mozgás több hónapra nyúlt. Ezzel szemben a jelenlegi eladási hullám pontosan hét napig tartott.

A korrekció kezdete óta elszenvedett veszteségek már meghaladták a 11%-ot, míg az októberben elért nyereség jelentősen, 13%-ról mindössze 1,5%-ra csökkent. Ez azt jelenti, hogy október a július óta első veszteséges hónap lehet, ha a korrekció eléri az 3857 dollár/uncia szintet. Érdemes megjegyezni, hogy a júliusi eladási hullám minimális volt, kevesebb mint fél százalékot tett ki. Jelentősebb korrekcióra 2024 november és december között került sor, amikor az arany összesen több mint 4%-ot esett vissza.

Az arany ebben a hónapban jelentősen visszaesett. Korábban október potenciálisan a legerősebb hónap volt az elmúlt 10 évben. Forrás: Bloomberg Finance LP

Az aranypiac eladási hullámát a javuló piaci hangulat és a nyereségrealizálás motiválja. A COMEX nemrégiben körülbelül 5%-kal emelte az arany és 8%-kal az ezüst pozíciók fenntartásához szükséges fedezetet. Ezt a lépést a japán és indiai határidős tőzsdék is követték. Nyilvánvaló, hogy az ETF-ekben pozíciókat tartó befektetők is úgy döntöttek, hogy realizálják nyereségüket. Az összes alapot tekintve az ETF-ek április és május óta a leggyorsabb ütemben értékesítik az aranyat. Ezzel párhuzamosan a világ legnagyobb arany ETF-je, az amerikai SDPR Gold Shares (GLD.US) április óta a legnagyobb napi kiáramlást tapasztalta, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb egynapos kiáramlását jelenti. A GLD jelenleg a negyedik egymást követő napon tapasztal kiáramlást.

Az ETF-ek az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás előrejelzése alapján aranyat adnak el. A Fed döntése is jelentős lehet. Ha a Fed óvatosan kommunikálja a további kamatcsökkentéseket, az még alacsonyabb szintre nyomhatja az arany árát. Forrás: Bloomberg Finance LP

Az arany ma ideiglenesen 3900 dollár/uncia alá esett vissza, áttörve a 38,2%-os Fibonacci-visszatérési szintet, és megközelítve a legutóbbi jelentős emelkedő trend 50,0%-os visszatérési szintjén található támaszt. A korrekció mértéke meghaladja az áprilisban és májusban megfigyeltet.

Az arany ára ma ideiglenesen 3900 dollár alá esett unciánként, ezzel áttörve a 38,2%-os visszatérési szintet, és megközelítve a legutóbbi emelkedő hullám 50,0%-os visszatérési szintjénél található támaszt. A korrekció mértéke meghaladja az áprilisban és májusban megfigyeltet. Forrás: xStation5

A havi grafikonon látható árcsökkenést figyelembe véve, az októberi havi gyertya jelentős „kanóc” kialakulását láthatjuk. Az előző nagy gyertya kanóc áprilisban jelent meg, ami végül több hónapos konszolidációhoz vezetett.

Forrás: xStation5