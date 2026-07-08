A nap chartja: Az EURUSD a Fed, az EKB és a közel-keleti kockázatok fogságában

A szerdai kereskedési napot az EUR/USD devizapiacon három meghatározó tényező együttes hatása alakítja: a piaci várakozások a Federal Reserve jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatban, az Európai Központi Bank egyre határozottabb irányvonala, valamint a Közel-Keleten zajló geopolitikai események miatt ismét megjelenő kockázati felár.

A piac jelenleg szokatlan helyzetben van, mivel a befektetők figyelme már nem kizárólag arra irányul, hogy melyik jegybank tartja fenn hosszabb ideig a szigorúbb monetáris politikát. A központi kérdés most az, hogy a Federal Reserve meddig tartja változatlanul a kamatszinteket, illetve hogy az Európai Központi Bank valóban rákényszerül-e további kamatemelésekre.

A mai napon közzétett FOMC-ülés jegyzőkönyve fontos támpontot adhat az amerikai monetáris politika várható irányáról. Ezzel párhuzamosan a piacoknak a geopolitikai fejleményeket és az emelkedő olajárakat is figyelembe kell venniük, amelyek ismét megnehezíthetik az infláció alakulását mind az Egyesült Államokban, mind az euróövezetben.

Forrás: xStation5

Három tényező, amely jelenleg meghatározza az EUR/USD árfolyamának alakulását

1. FOMC-jegyzőkönyv: a piacok a Fed jövőbeli kamatcsökkentéseire utaló jeleket keresik.

A mai nap legfontosabb eseménye továbbra is a Federal Open Market Committee (FOMC) legutóbbi ülésének jegyzőkönyvének közzététele.

Ezúttal a piacok figyelme már nem kizárólag arra irányul, hogy a Fed fenntartja-e a szigorú monetáris politikát. A lényegesebb kérdés az, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet kész a Federal Reserve a monetáris politika irányának megváltoztatására.

A piacok egyre inkább számolnak a jövőbeni amerikai kamatcsökkentések lehetőségével, ugyanakkor a Fednek rendkívül óvatosan kell kommunikálnia. Ha túl korán utalna a monetáris politika lazítására, azt a befektetők úgy értelmezhetnék, hogy a jegybank idő előtt győzelmet hirdetett az infláció felett, ami alááshatná a hitelességét.

A mai jegyzőkönyv jelentőségét tovább növeli, hogy a piacok Kevin Warsh vezetése alatt kiadott első Fed-kommunikációs jelzéseket elemzik. Az új Fed-elnök nehéz egyensúlyozás előtt áll: egyszerre kell figyelembe vennie a piac kamatcsökkentési várakozásait, miközben el kell kerülnie azt a benyomást, hogy az infláció elleni küzdelem már véget ért.

A mai jegyzőkönyv betekintést nyújthat abba, hogy az FOMC tagjai hogyan értékelik:

az inflációs nyomás tartósságát,

az amerikai gazdaság ellenálló képességét,

egy esetleges kamatcsökkentési ciklus megkezdésének időzítését.

Amennyiben a jegyzőkönyv óvatosabb hangvételt tükröz a kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, az további támogatást nyújthat a dollárnak. Ezzel szemben, ha a piacok úgy értelmezik a dokumentumot, hogy a Fed nyitottabbá vált a monetáris politika lazítására, az ismét nyomás alá helyezheti az amerikai devizát.

2. Az EKB továbbra is szigorú hangvételt képvisel, ami továbbra is támogatja az eurót.

Az Atlanti-óceán túlpartján ugyanakkor más a helyzet.

A júniusi 25 bázispontos kamatemelést követően az Európai Központi Bank (EKB) továbbra is a tartós inflációs nyomásból eredő kockázatokra összpontosít. A piacok egyre inkább beárazzák azt a forgatókönyvet, hogy az EKB még az idei év folyamán újabb kamatemelést hajthat végre.

Ez jelentős változást jelent a korábbi időszakhoz képest, amikor az euró szempontjából a lassuló gazdasági növekedés és a monetáris politika esetleges lazítása jelentette a fő kockázatot.

Jelenleg a piacoknak azzal is számolniuk kell, hogy a tartós infláció – különösen a szolgáltatási szektorban –, valamint az energiaárak esetleges emelkedése arra kényszerítheti az EKB-t, hogy hosszabb ideig fenntartsa szigorú monetáris politikáját.

Ez fontos támaszt jelent az EUR/USD árfolyama számára. Még akkor is, ha az amerikai gazdaság viszonylagos ereje és a dollár menedékdeviza-szerepe továbbra is támogatja az amerikai fizetőeszközt, az euró profitál a magasabb euróövezeti kamatszintek fennmaradásának kilátásából.

3. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség fokozódása, valamint az olajpiacok ismét növekvő jelentősége

A globális piacokat jelenleg befolyásoló egyik legfontosabb új tényező továbbra is a közel-keleti helyzet.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség fokozódása, valamint az iráni olajexport esetleges korlátozásával kapcsolatos aggodalmak növelték az energiapiacokon kialakuló kínálati zavarok kockázatát.

A piac reakciója a Brent és a WTI nyersolaj árának emelkedése volt, miközben a befektetők ismét számolnak azzal a lehetőséggel, hogy az inflációs nyomás a vártnál hosszabb ideig fennmaradhat.

Ennek a tényezőnek az EUR/USD árfolyamára gyakorolt hatása ugyanakkor nem egyértelmű. Egyrészt a geopolitikai bizonytalanság hagyományosan támogatja az amerikai dollárt, mivel az biztonságos menedékeszköznek számít. A fokozott kockázatkerülés időszakaiban a befektetők gyakran az amerikai deviza felé fordulnak.

Másrészt a magasabb energiaárak fokozzák az inflációs nyomást, ami megnehezíti a jegybankok döntéshozatalát. Az euróövezet gazdasága továbbra is különösen érzékeny az emelkedő energiaimport-költségekre, mivel jelentős mértékben függ a külső energiaellátástól.

Amennyiben az olajárak ismét számottevő emelkedésnek indulnak, a piacok egyre inkább beárazhatják annak kockázatát, hogy mind a Federal Reserve, mind az Európai Központi Bank a korábban vártnál hosszabb ideig tartja fenn a szigorú monetáris politikát.

EUR/USD: A piacok a Fed és az EKB monetáris politikájának következő eltérésére várnak

A vezető devizapár jelenlegi helyzete három különböző piaci narratíva ütközését tükrözi:

Fed: a piacok azt próbálják meghatározni, hogy mikor kerülhet sor az esetleges kamatcsökkentésekre.

EKB: a befektetők egyre inkább egy további monetáris szigorítás lehetőségét árazzák be.

Közel-keleti feszültségek és olajárak: olyan tényezők, amelyek növelik az inflációval kapcsolatos bizonytalanságot és a piaci volatilitást.

Ebben a környezetben az EUR/USD árfolyam továbbra is jelentős kockázatoknak van kitéve, mivel minden új fejlemény gyorsan megváltoztathatja a két jegybank monetáris politikája közötti különbségekkel kapcsolatos várakozásokat.

Az amerikai állampapírhozamok továbbra is kulcsfontosságú átviteli csatornát jelentenek. A hozamok emelkedése támogathatja a dollárt, mivel a piac magasabb finanszírozási költségeket árazhat be, míg a hozamok csökkenése nagyobb nyomást helyezhet az amerikai devizára.

Legfontosabb tanulságok

A mai FOMC-jegyzőkönyv a dollárpiac számára az egyik legfontosabb eseménnyé válhat.

A Fed jelenleg olyan szakaszban van, amikor a befektetők már nem az esetleges további kamatemelések lehetőségét elemzik, hanem a lehetséges kamatcsökkentések időzítését próbálják meghatározni.

Kevin Warshnak egyensúlyt kell teremtenie a lazább monetáris politika iránti piaci várakozások és az infláció elleni küzdelemben megőrzendő jegybanki hitelesség között.

Az EKB továbbra is fontos támaszt jelent az euró számára, mivel a piacok egy újabb idei kamatemelés lehetőségét árazzák.

A Közel-Keleten fokozódó feszültségek és az emelkedő olajárak ismét növelhetik az inflációs nyomást.

Az EUR/USD árfolyam ezért továbbra is olyan helyzetben van, ahol a következő jelentős elmozdulást egy alapvető kérdés határozhatja meg: a Fed monetáris politikája változik meg előbb, vagy az EKB kényszerül arra, hogy hosszabb ideig folytassa az infláció elleni küzdelmet?