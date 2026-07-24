A nap chartja: Az olajár visszahúzódott, hogy tesztelje a hordónkénti 92,5 dolláros szintet (2026. július 24.)

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Donald Trump újabb támadásokkal fenyegette Iránt, a kőolaj ára azonban ma enyhén csökken, és hordónként 92,5 dollárra esett vissza.
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A befektetők figyelmesen követik a konfliktus alakulását az ősszel esedékes amerikai félidős választások fényében.
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Donald Trump újabb támadásokkal fenyegette Iránt, a kőolaj ára azonban ma enyhén csökken, és hordónként 92,5 dollárra esett vissza.
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A befektetők figyelmesen követik a konfliktus alakulását az ősszel esedékes amerikai félidős választások fényében.
A Brent nyersolaj (OIL) határidős jegyzése ma enyhén csökken, de továbbra is 92,5 dollár/hordó körül mozog, miután a hónap eleje óta mintegy 35%-os emelkedést mutatott. Donald Trump tegnap kijelentette, hogy egy minden eddiginél nagyobb katonai csapás lehetőségét mérlegeli Irán ellen, és hozzátette, hogy közel áll a végső döntés meghozatalához. Bár ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a katonai akció közvetlenül küszöbön áll, jól mutatja a két ország közötti rendkívül magas feszültséget, miközben jelenleg egyik fél sem tekinti a deeszkalációt a legvalószínűbb forgatókönyvnek.
Ugyanakkor a Fehér Ház egyre inkább szem előtt tartja az ősszel esedékes amerikai félidős választásokat. A politikai szempontok csökkenthetik a kormányzat hajlandóságát egy elhúzódó konfliktus fenntartására az év későbbi részében, ami azt jelentheti, hogy egy esetleges eszkalációról szóló döntés időablaka a következő hetekre szűkülhet, még a választási kampány felerősödése előtt.
Amennyiben végül nem kerül sor jelentősebb katonai eszkalációra, a befektetők egyre inkább a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérést árazhatják be legvalószínűbb forgatókönyvként. Ebben az esetben a 100 dollár/hordó feletti olajár tartós fenntartása a következő hónapokban nehéznek bizonyulhat, még a jelenleg feszes fizikai olajpiac ellenére is.
Mindeközben a húszi lázadók Vörös-tengeren végrehajtott támadásai a kereskedelmi hajózás ellen, valamint az Irán elleni szélesebb körű amerikai katonai fellépés lehetősége továbbra is magasan tartja az ellátási kockázatokat. A befektetők attól is tartanak, hogy a viszonylag alacsony globális olajkészletek felerősíthetik bármilyen kínálati sokk hatását, amennyiben a szállítási útvonalak vagy a kitermelés további zavarokat szenvednek.
A magasabb olajárak ismét növelik a tartós infláció kockázatát, támogatják az államkötvényhozamok emelkedését, és arra ösztönözhetik a jegybankokat, hogy hosszabb ideig magas szinten tartsák a kamatlábakat. Ezzel párhuzamosan a drágább energia rontja a globális gazdasági kilátásokat, mivel növeli a szállítási, gyártási és villamosenergia-költségeket, miközben csökkenti a háztartások reálvásárlóerejét.
OIL technikai elemzés (D1)
A napi grafikonon a Brent olaj árfolyama az előző lefelé tartó mozgás 38,2%-os és 61,8%-os Fibonacci-visszahúzódási szintje között mozog. A 98 dollár/hordó körüli szint (61,8%-os Fibonacci) és a 102,5 dollár/hordó (71,6%-os Fibonacci) jelenleg a legfontosabb ellenállási zónák. Lefelé haladva a meghatározó támaszszintek 87 dollárnál és 81 dollárnál találhatók, amelyek rendre a 38,2%-os és a 23,6%-os Fibonacci-visszahúzódási szinteknek felelnek meg.
Forrás: xStation5
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