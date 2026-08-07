Reggeli összefoglaló: Az olaj ára ismét emelkedik (07.08.2026)

A befektetők továbbra is kiemelt figyelemmel várják a Irán–Omán megállapodással kapcsolatos híreket. Az egyezmény ügye érdemi előrelépést mutat: jelenleg az iráni parlament felülvizsgálata alatt áll.

Energiapiac

Ennek ellenére a legfontosabb energiahordozók ára ismét emelkedő pályára állt.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 84 dollárt , ami körülbelül 7,5%-os emelkedést jelent a szerdai mélyponthoz képest.

A WTI nyersolaj ára szintén emelkedik, bár valamivel visszafogottabb ütemben, jelenleg 78 dollár/hordó felett kereskedik.

Az úgynevezett crack spread – vagyis a nyersolaj és a finomított kőolajtermékek (például a benzin vagy a dízel) ára közötti különbség – továbbra is rendkívül magas szinten marad. A WTI esetében megközelíti a 60 dollárt , míg a Brent esetében 80 dollár alatt alakul.

Az LNG ára is emelkedik, több mint 10%-kal a szerdai mélypontokhoz képest. A holland TTF tőzsdén jegyzett cseppfolyósított földgáz ára jelenleg 58 euró/MWh körül mozog. Ez különösen fontos Európa számára, ahol a földgáztartalékok továbbra is történelmi mélypontok közelében vannak.

1. ábra: A WTI nyersolaj ára és a crack spread alakulása (2025–2026).

Forrás: XTB Research, 07.08.2026

Geopolitika

Mi áll ezeknek a piaci mozgásoknak a hátterében?

Az Omán közvetítésével tárgyalt, a Hormuzi-szoros szabályozását célzó megállapodás keretében Irán azt szeretné elérni, hogy teljes tranzittilalom lépjen életbe az amerikai és izraeli hajók számára, valamint egy új díjrendszert vezessenek be, amely többek között a biztosítási és környezetvédelmi költségeket is magában foglalná. Emellett Teherán azt is követeli, hogy az általa ellenségesnek tekintett országok külön kompenzációt fizessenek a hajózási útvonalak újbóli megnyitásáért.

Arra számítunk, hogy ezek a követelések ellenállásba ütköznek Washingtonban. Az Egyesült Államok várhatóan továbbra is ragaszkodni fog ahhoz, hogy a Hormuzi-szoroson a hajózás teljes mértékben szabad maradjon, vagyis ne legyen szükség sem tranzitdíjak megfizetésére, sem további engedélyek beszerzésére.

Az energiapiac stabilizálását tovább nehezíti a Közel-Keleten zajló egyéb konfliktusok eszkalációja is, köztük az Irán által támogatott jemeni húszi milícia véres összecsapásai, valamint a libanoni Hezbollahhal kapcsolatos növekvő feszültség.

📈 Részvénypiacok

A részvénypiacokon egyelőre nem tapasztalható érdemi reakció. Mind az amerikai S&P 500, mind a német DAX határidős indexei nagyjából a csütörtöki zárószintek körül mozognak.

2. ábra: Nasdaq 100 dashboard (2026.08.06.).

Forrás: XTB Research, 07.08.2026

Az ázsiai részvénypiacok szintén iránykereséssel kezdték a kereskedést. A kínai Shanghai SE Composite 0,8%-kal emelkedik, míg a japán Nikkei 0,3%-os, a dél-koreai Kospi pedig 0,9%-os csökkenést mutat.

Bár a hét legfontosabb vállalati gyorsjelentései már megjelentek, a mai napon is érkezik néhány figyelemre méltó eredmény. A piacnyitás előtt teszi közzé második negyedéves számait az Under Armour, a Take-Two Interactive és a Wendy's.

Nemesfémek

Annak ellenére, hogy a vezető gazdaságokban a 10 éves államkötvényhozamok emelkednek, a nemesfémek árfolyama ismét felfelé veszi az irányt.

Egy uncia aranyért jelenleg mintegy 4280 dollárt, míg egy uncia ezüstért 62,7 dollárt kell fizetni.

Érdemes megemlíteni, hogy júniusban megállt a tőkekiáramlás a legnagyobb amerikai arany ETF-ből, az SPDR Gold ETF-ből. Az év eleje óta a nettó kiáramlás közel 15 milliárd dollárt tett ki. Bár a befektetők egyelőre nem tértek vissza tömegesen, ez a fordulat arra utalhat, hogy változás kezdődhet a piaci trendben.

Makrogazdasági adatok és monetáris politika

Ma érkezik a hét legjobban várt makrogazdasági adata. 13:30-kor teszik közzé az amerikai NFP (Non-Farm Payrolls) jelentést, amely a legfontosabb mutató az amerikai munkaerőpiac állapotáról.

Mivel a Fed kettős mandátummal rendelkezik – vagyis egyszerre kell biztosítania az árstabilitást és a maximális foglalkoztatottságot –, az amerikai munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek tovább erősíthetik a kamatpályával kapcsolatos dovish várakozásokat.

Erre bizonyos mértékig már utaltak az ezen a héten közzétett ADP- és JOLTS-adatok, amelyek egyaránt elmaradtak a piaci várakozásoktól. Ugyanakkor ezek vagy másodlagos jelentőségű mutatók (mint az ADP), vagy jelentős időbeli késéssel érkeznek (mint a JOLTS). Emellett az elmúlt években viszonylag gyenge volt a korrelációjuk az NFP-jelentéssel.

3. ábra: Az NFP és az ISM foglalkoztatási index alakulása (2020–2026).

Forrás: XTB Research, 07.08.2026

Az elmúlt években a közgazdászok rendszeresen alulbecsülték a nem mezőgazdasági szektorban létrejövő új munkahelyek számát. Az NFP-adat az elmúlt 50 hónapból 35 alkalommal végül meghaladta a piaci várakozásokat. Emellett, bár a júniusi adat gyenge volt (57 ezer új munkahely), a háromhavi mozgóátlag továbbra is egészséges, 111 ezer körüli szinten áll.

Devizapiac

Az elmúlt napokban az EUR/USD devizapár jelentős emelkedést mutatott, amely mögött véleményünk szerint két fő tényező állt:

A Fed júliusban nem emelt kamatot, és Kevin Warsh nyilatkozatai sem adtak egyértelmű iránymutatást a jegybank további lépéseiről. Az olaj- és földgázárak csökkenése, amelyet a közel-keleti helyzettel kapcsolatos javuló piaci hangulat váltott ki.

Az energiapiaci helyzet azonban azóta némileg megváltozott, ami tegnap az EUR/USD árfolyamát 1,152 körüli szintre húzta vissza (0,2%-os csökkenés).

A közel-keleti fejlemények továbbra is meghatározóak maradnak a devizapiac számára, különösen egy esetleges Irán és Omán közötti megállapodás aláírásának lehetősége miatt. Amennyiben erre sor kerül, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd az Egyesült Államok reakcióját.

A mai kereskedés fókuszában azonban egyértelműen az NFP-jelentés áll, különösen annak fényében, hogy a piac az elmúlt időszakban egyre enyhébb (dovish) Fed-kamatpályát kezdett beárazni.

4. ábra: A piac által árazott Fed-kamatvárakozások változása a 2026. decemberi FOMC-ülésre (2025–2026).

Forás: XTB Research, 07.08.2026

A makrogazdasági adatok bizonyos mértékig indokolják a kamatemelést. A bérnövekedés tovább gyorsul (júniusban 4,3%), miközben az egyéves inflációs várakozások is emelkednek. A New York-i Fed felmérése szerint ezek júniusban 2023 óta a legmagasabb szintre, 3,7%-ra emelkedtek. Emellett a kiskereskedelmi forgalom is dinamikusan bővül (júniusban 6,7%).

Mindezek a tényezők hozzájárulhatnak az úgynevezett másodkörös inflációs hatások kialakulásához, amelyekről a jegybankárok az elmúlt hónapokban rendszeresen beszéltek.

5. ábra: Az amerikai CPI-infláció és a bérnövekedés alakulása (2007–2026).

Forrás: XTB Research, 07.08.2026

Fontos azonban kiemelni, hogy az alapinfláció – amely jelenleg kulcsfontosságú a Fed döntéshozói számára – lassuló dinamikát mutat (0,0% hó/hó júniusban, illetve 0,2% hó/hó májusban). Emellett az olaj- és földgázárak is csökkenő trendet mutattak az elmúlt napokban.

Kriptovaluták

A kriptovaluta-piacon nem történt jelentős változás.