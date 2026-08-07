Reggeli összefoglaló: Az olaj ára ismét emelkedik (07.08.2026)

A befektetők továbbra is kiemelt figyelemmel várják a Irán–Omán megállapodással kapcsolatos híreket. Az egyezmény ügye érdemi előrelépést mutat: jelenleg az iráni parlament felülvizsgálata alatt áll.
Energiapiac
Ennek ellenére a legfontosabb energiahordozók ára ismét emelkedő pályára állt.
-
A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 84 dollárt, ami körülbelül 7,5%-os emelkedést jelent a szerdai mélyponthoz képest.
-
A WTI nyersolaj ára szintén emelkedik, bár valamivel visszafogottabb ütemben, jelenleg 78 dollár/hordó felett kereskedik.
-
Az úgynevezett crack spread – vagyis a nyersolaj és a finomított kőolajtermékek (például a benzin vagy a dízel) ára közötti különbség – továbbra is rendkívül magas szinten marad. A WTI esetében megközelíti a 60 dollárt, míg a Brent esetében 80 dollár alatt alakul.
-
Az LNG ára is emelkedik, több mint 10%-kal a szerdai mélypontokhoz képest. A holland TTF tőzsdén jegyzett cseppfolyósított földgáz ára jelenleg 58 euró/MWh körül mozog. Ez különösen fontos Európa számára, ahol a földgáztartalékok továbbra is történelmi mélypontok közelében vannak.
1. ábra: A WTI nyersolaj ára és a crack spread alakulása (2025–2026).
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Geopolitika
Mi áll ezeknek a piaci mozgásoknak a hátterében?
Az Omán közvetítésével tárgyalt, a Hormuzi-szoros szabályozását célzó megállapodás keretében Irán azt szeretné elérni, hogy teljes tranzittilalom lépjen életbe az amerikai és izraeli hajók számára, valamint egy új díjrendszert vezessenek be, amely többek között a biztosítási és környezetvédelmi költségeket is magában foglalná. Emellett Teherán azt is követeli, hogy az általa ellenségesnek tekintett országok külön kompenzációt fizessenek a hajózási útvonalak újbóli megnyitásáért.
Arra számítunk, hogy ezek a követelések ellenállásba ütköznek Washingtonban. Az Egyesült Államok várhatóan továbbra is ragaszkodni fog ahhoz, hogy a Hormuzi-szoroson a hajózás teljes mértékben szabad maradjon, vagyis ne legyen szükség sem tranzitdíjak megfizetésére, sem további engedélyek beszerzésére.
Az energiapiac stabilizálását tovább nehezíti a Közel-Keleten zajló egyéb konfliktusok eszkalációja is, köztük az Irán által támogatott jemeni húszi milícia véres összecsapásai, valamint a libanoni Hezbollahhal kapcsolatos növekvő feszültség.
📈 Részvénypiacok
A részvénypiacokon egyelőre nem tapasztalható érdemi reakció. Mind az amerikai S&P 500, mind a német DAX határidős indexei nagyjából a csütörtöki zárószintek körül mozognak.
2. ábra: Nasdaq 100 dashboard (2026.08.06.).
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Az ázsiai részvénypiacok szintén iránykereséssel kezdték a kereskedést. A kínai Shanghai SE Composite 0,8%-kal emelkedik, míg a japán Nikkei 0,3%-os, a dél-koreai Kospi pedig 0,9%-os csökkenést mutat.
Bár a hét legfontosabb vállalati gyorsjelentései már megjelentek, a mai napon is érkezik néhány figyelemre méltó eredmény. A piacnyitás előtt teszi közzé második negyedéves számait az Under Armour, a Take-Two Interactive és a Wendy's.
Nemesfémek
Annak ellenére, hogy a vezető gazdaságokban a 10 éves államkötvényhozamok emelkednek, a nemesfémek árfolyama ismét felfelé veszi az irányt.
-
Egy uncia aranyért jelenleg mintegy 4280 dollárt, míg egy uncia ezüstért 62,7 dollárt kell fizetni.
Érdemes megemlíteni, hogy júniusban megállt a tőkekiáramlás a legnagyobb amerikai arany ETF-ből, az SPDR Gold ETF-ből. Az év eleje óta a nettó kiáramlás közel 15 milliárd dollárt tett ki. Bár a befektetők egyelőre nem tértek vissza tömegesen, ez a fordulat arra utalhat, hogy változás kezdődhet a piaci trendben.
Makrogazdasági adatok és monetáris politika
Ma érkezik a hét legjobban várt makrogazdasági adata. 13:30-kor teszik közzé az amerikai NFP (Non-Farm Payrolls) jelentést, amely a legfontosabb mutató az amerikai munkaerőpiac állapotáról.
Mivel a Fed kettős mandátummal rendelkezik – vagyis egyszerre kell biztosítania az árstabilitást és a maximális foglalkoztatottságot –, az amerikai munkaerőpiac gyengülésére utaló jelek tovább erősíthetik a kamatpályával kapcsolatos dovish várakozásokat.
Erre bizonyos mértékig már utaltak az ezen a héten közzétett ADP- és JOLTS-adatok, amelyek egyaránt elmaradtak a piaci várakozásoktól. Ugyanakkor ezek vagy másodlagos jelentőségű mutatók (mint az ADP), vagy jelentős időbeli késéssel érkeznek (mint a JOLTS). Emellett az elmúlt években viszonylag gyenge volt a korrelációjuk az NFP-jelentéssel.
3. ábra: Az NFP és az ISM foglalkoztatási index alakulása (2020–2026).
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Az elmúlt években a közgazdászok rendszeresen alulbecsülték a nem mezőgazdasági szektorban létrejövő új munkahelyek számát. Az NFP-adat az elmúlt 50 hónapból 35 alkalommal végül meghaladta a piaci várakozásokat. Emellett, bár a júniusi adat gyenge volt (57 ezer új munkahely), a háromhavi mozgóátlag továbbra is egészséges, 111 ezer körüli szinten áll.
Devizapiac
Az elmúlt napokban az EUR/USD devizapár jelentős emelkedést mutatott, amely mögött véleményünk szerint két fő tényező állt:
-
A Fed júliusban nem emelt kamatot, és Kevin Warsh nyilatkozatai sem adtak egyértelmű iránymutatást a jegybank további lépéseiről.
-
Az olaj- és földgázárak csökkenése, amelyet a közel-keleti helyzettel kapcsolatos javuló piaci hangulat váltott ki.
Az energiapiaci helyzet azonban azóta némileg megváltozott, ami tegnap az EUR/USD árfolyamát 1,152 körüli szintre húzta vissza (0,2%-os csökkenés).
A közel-keleti fejlemények továbbra is meghatározóak maradnak a devizapiac számára, különösen egy esetleges Irán és Omán közötti megállapodás aláírásának lehetősége miatt. Amennyiben erre sor kerül, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd az Egyesült Államok reakcióját.
A mai kereskedés fókuszában azonban egyértelműen az NFP-jelentés áll, különösen annak fényében, hogy a piac az elmúlt időszakban egyre enyhébb (dovish) Fed-kamatpályát kezdett beárazni.
4. ábra: A piac által árazott Fed-kamatvárakozások változása a 2026. decemberi FOMC-ülésre (2025–2026).
Forás: XTB Research, 07.08.2026
A makrogazdasági adatok bizonyos mértékig indokolják a kamatemelést. A bérnövekedés tovább gyorsul (júniusban 4,3%), miközben az egyéves inflációs várakozások is emelkednek. A New York-i Fed felmérése szerint ezek júniusban 2023 óta a legmagasabb szintre, 3,7%-ra emelkedtek. Emellett a kiskereskedelmi forgalom is dinamikusan bővül (júniusban 6,7%).
Mindezek a tényezők hozzájárulhatnak az úgynevezett másodkörös inflációs hatások kialakulásához, amelyekről a jegybankárok az elmúlt hónapokban rendszeresen beszéltek.
5. ábra: Az amerikai CPI-infláció és a bérnövekedés alakulása (2007–2026).
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Fontos azonban kiemelni, hogy az alapinfláció – amely jelenleg kulcsfontosságú a Fed döntéshozói számára – lassuló dinamikát mutat (0,0% hó/hó júniusban, illetve 0,2% hó/hó májusban). Emellett az olaj- és földgázárak is csökkenő trendet mutattak az elmúlt napokban.
Kriptovaluták
A kriptovaluta-piacon nem történt jelentős változás.
-
Hétfő óta a Bitcoin árfolyama stabilan a 64 000–64 500 dolláros sávban mozog. Jelenleg ennek a tartománynak a felső széle közelében kereskedik.
-
Az Ethereum esetében szintén enyhe emelkedés figyelhető meg: az árfolyam a hét eleje óta valamivel több mint 1%-kal erősödött, és jelenleg 1 900 dollár körül alakul.
A nap chartja: Mi fogja meghatározni az amerikai tőzsde alakulását? (2026. augusztus 7.)
🚨 A Brent-nyersolaj ára 80 dollár alá esik!
A nap chartja: A jen 40 éves csúcsról a mélypontra zuhant – Mi lesz most? (2026.03.08.)
Reggeli összefoglaló: Az USA felfüggeszti a légitámadásokat – az olajár csökken, a részvények emelkednek (2026.03.08.)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.