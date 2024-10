A nap chartja - US100 (24.10.2024)

Az US100 tegnap 1,60%-os veszteséggel zárt, bár a csökkenés a szeánsz végére részben mérséklődött. Az eladást a technológiai és a fogyasztói vállalatok hajtották. A legnagyobb vesztesek közé tartozott az Arm (-6,67%), az Old Dominion Freight Line (-5,45%), a CoStar (-5,27%), a Palo Alto Networks (-4,76%), a Qualcomm (-3,80%), a Broadcom (-3,27%) és a Meta Platforms (-3,15%).

Texas Instruments (TXN.US)

Az index egyetlen kiemelkedő vállalata tegnap a Texas Instruments (TXN.US) volt, amely 4,01%-os nyereséggel zárt, ami a legnagyobb nyereség az US100 tagjai közül. A félvezetőgyártó kedden, az amerikai piac zárása után tette közzé negyedéves jelentését. A vállalat a várakozásoktól kissé elmaradó eredményekről számolt be, és óvatos előrejelzéseket adott ki a negyedik negyedévre. Az előrejelzett EPS 1,07 és 1,29 dollár között, a bevételek pedig 3,7 és 4,0 milliárd dollár között várhatóak, ami elmarad az elemzői várakozásoktól. A részvény iránti keresletet azonban a Kínába irányuló szilárd eladások hajtották, különösen az autóipari szektorban. Haviv Ilan vezérigazgató megemlítette, hogy a vállalat új értékesítési rekordokat állít fel Kínában (különösen az elektromos járművek chipjei esetében), és a kilátások ígéretesek.

US100 (D1 intervallum)

Ma a bikák megpróbálják visszaszerezni a veszteségek egy részét, az US100 határidős jegyzései 0,40%-ot erősödtek a nap első felében. A javuló hangulatot minden bizonnyal a Tesla (TSLA.US) erős eredményei is támogatják, aminek köszönhetően a részvény a zárás utáni kereskedésben akár 12%-kal is emelkedhetett. Technikai szempontból a jelenlegi csökkenő trend kulcsfontosságú támaszzónája továbbra is 20 000 pontnál, míg a felső ellenállási szint 20 600 pont körül van.

Forrás: xStation 5