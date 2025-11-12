A nap chartja: US30 (12.11.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az US30 tovább növeli nyereségét, miután tegnap rekord zárószintet ért el.

Az indexet a technológiai szektorból a hagyományos értékpapírokba történő tőkeváltás támogatja.

A Wall Street tegnapi csúcsteljesítményei közé tartoztak a biotechnológiai részvények, amelyek erős lendületüket folytatják a piac előtti kereskedésben.

Az US30 folytatja emelkedő lendületét, miután a tegnapi napot rekordmagasan, 48.000 körül (+1,3%) zárta, a Wall Street-en végbement masszív tőkeforgatásnak köszönhetően. Miközben az amerikai kormányzat leállásának lehetséges vége támogatja a széles körű piaci optimizmust, a mesterséges intelligencia szektor magas értékelésével kapcsolatos tartós aggodalmak a tőkét a hagyományosabb értékpapírok felé irányították át. Az US30 sikeresen áttörte a 30 napos exponenciális mozgóátlagot, és a 47,860 pont közelében korábban kialakult ellenállás felett zárva megszilárdította pozícióját. A 48.000-es pszichológiai szint felett tartás kulcsfontosságú lesz a további nyereséghez a közelmúltbeli technikai struktúra felső határa felé, bár a túlvett területre lépő RSI korlátozhatja az optimizmust az index értékorientált nevei számára. (Forrás: xStation5) Mi hajtja ma az US30-at? Az amerikai képviselőház (a kongresszus alsóháza) ma szavaz a szenátus szövetségi finanszírozási törvényjavaslatáról , amelynek jóváhagyása utat nyithat a több mint 40 napos kormányzati leállás befejezéséhez. A törvényjavaslat 2026 januárjáig teljes szövetségi finanszírozást, a kulcsfontosságú ügynökségek éves költségvetését, valamint a szövetségi alkalmazottak befagyasztott béreinek kifizetését biztosítja.

A Dow Jones ipari átlag a többi jelentős amerikai indexhez hasonlóan a hét elején ismét nyereségbe fordult, miután a törvényjavaslat nyolc mérsékelt demokrata képviselő támogatásával átment a szenátuson. A széles körű piaci eufória azonban rövid életűnek bizonyult, mivel kedden a növekedési részvényekből a tőkét tömegesen átcsoportosították a defenzívebb ágazatokba, például a fogyasztói alaptermékekbe és az egészségügybe.

A technológiai szektort továbbra is az értékelési aggályok nyomasztják, amit az Nvidia tegnapi közel 3%-os esése is mutat, amit a SoftBank Nvidia-részesedésének teljes eladása és a CoreWeave AI felhőszolgáltató kiábrándító eredményei is elmélyítettek.

A DJIA új rekordmagasságát elsősorban a biotechnológiai részvények hozták, amelyek a tegnapi kereskedés során az emelkedés élére álltak (Merck & Co.: +4,8%, Amgen: +4,6%, Johnson & Johnson: +2,9%). Az index egyetlen csökkenő részvénye az Nvidia, a JPMorgan, a Caterpillar és a Cisco volt. Érdekes módon a technológiai eladási hullám megkímélte az Apple-t (+1,7%), amely hardver- és termékalapú vállalatként a növekedési és az értékjellemzők között egyaránt megtalálható.

