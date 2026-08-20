A Nasdaq esik a Wall Street nyitása előtt 🚩 A dollár megpróbálja visszanyerni veszteségeit

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A Wall Street-i határidős indexek a nyitás előtt enyhén csökkennek: a Nasdaq 100 határidős indexe körülbelül 0,3%-kal esett vissza, miközben az amerikai kincstárjegyek hozama ismét emelkedik, és a dollár 98,65 felé erősödik.
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A Fed jegyzőkönyve szigorúbb hangvételű volt, mivel egyes döntéshozók készek voltak további kamatemeléseket fontolóra venni, amennyiben az infláció tovább távolodna a 2%-os céltól.
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A magas kötvényhozamok és az emelkedő olajárak további nyomást gyakorolnak a növekedési és a mesterséges intelligencia (AI) szektor részvényeire, miközben a piacok a Walmart eredményeit várják, amely fontos tesztként szolgál az amerikai fogyasztói piac állapotának felmérésére.
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A Wall Street-i határidős indexek a nyitás előtt enyhén csökkennek: a Nasdaq 100 határidős indexe körülbelül 0,3%-kal esett vissza, miközben az amerikai kincstárjegyek hozama ismét emelkedik, és a dollár 98,65 felé erősödik.
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A Fed jegyzőkönyve szigorúbb hangvételű volt, mivel egyes döntéshozók készek voltak további kamatemeléseket fontolóra venni, amennyiben az infláció tovább távolodna a 2%-os céltól.
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A magas kötvényhozamok és az emelkedő olajárak további nyomást gyakorolnak a növekedési és a mesterséges intelligencia (AI) szektor részvényeire, miközben a piacok a Walmart eredményeit várják, amely fontos tesztként szolgál az amerikai fogyasztói piac állapotának felmérésére.
Az amerikai részvényindexek határidős kontraktusai mintegy két órával a Wall Street nyitása előtt visszahúzódnak. Az amerikai államkötvény-hozamok ismét emelkednek, az olaj továbbra is drága, a befektetők pedig valamivel hawkishabb jelzést kaptak a Fed jegyzőkönyvéből. Az amerikai dollárindex határidős kontraktusa (USDIDX) megpróbál visszapattanni 98,65 felé.
- A Dow Jones futures körülbelül 0,2%-kal esik, míg az S&P 500 futures 0,1%-kal csökken. A Nasdaq 100 futures közel 0,3%-kal alacsonyabban áll.
- A Fed jegyzőkönyve azt mutatta, hogy egyes döntéshozók készek lennének további kamatemeléseket fontolóra venni, ha az infláció tovább távolodna a 2%-os céltól. Ez korlátozza a monetáris lazítás narratívájához való gyors visszatérés lehetőségét.
- Az amerikai 30 éves államkötvény hozama körülbelül 5,22%-ra emelkedik, míg a 10 éves hozam 4,67%-on áll, miután a tegnapi nap megkönnyebbülést hozott az amerikai pénzügyminisztérium kötvénypiacon bejelentett intézkedései nyomán.
- A piac a Walmart gyorsjelentésére vár, amely a tegnapi Target-jelentést követően az amerikai fogyasztó állapotának és a kiskereskedelmi kiadások ellenálló képességének egyik fontosabb tesztje lesz a magas kamatlábak és a drágább energia környezetében.
- Az olaj immár az ötödik egymást követő kereskedési ülésen emelkedik, miközben az Iránnal kapcsolatos konfliktus és az ellátási zavarok ismét erősítik az inflációs aggodalmakat. Ez különösen problémás a növekedési és AI-hoz kapcsolódó részvények számára, amelyek érzékenyebbek a kötvényhozamok változására.
A részvénypiac egy nehezebb szakaszba lép
A hosszú lejáratú kötvényhozamok továbbra is olyan szinteken vannak, amelyek ismét kezdenek hatással lenni a részvények értékeltségére, különösen a technológiai és növekedési szegmensben. Amennyiben a 30 éves amerikai államkötvény hozama 5% felett marad, a befektetők magasabb kockázati prémiumot is elvárhatnak a részvényektől. Ha ezek a szintek tartósan fennmaradnak, különösen a tegnapi amerikai pénzügyminisztériumi beavatkozás fényében, az mechanikusan megnehezítené az értékeltségi szorzók további emelkedését, különösen akkor, ha a profitnövekedés a jelenlegi rekordmagas szintekről lassulna.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a piac fundamentális szempontból gyenge állapotban lenne. A legutóbbi gyorsjelentési szezon azt mutatta, hogy az amerikai vállalatok számos szektorban továbbra is képesek bevétel- és marzsnövekedést elérni, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok közül néhány továbbra is nagyon erős beruházási ütemet tart fenn. A probléma ennél árnyaltabb. A Wall Street már nem élvezi egyszerre az erős vállalati eredmények és a csökkenő hozamok kombinációját, amely korábban mindkét oldalról támogatta az értékeltségeket.
Rövid távon különösen fontos lesz a Walmart. A legnagyobb amerikai kiskereskedő jelentése tesztet jelent majd a fogyasztás erejére egy magas finanszírozási költségekkel és drágább üzemanyaggal jellemezhető környezetben. Ha a vállalat ellenálló keresletet mutat, a piac ezt a fogyasztói szektor eredményeinek további stabilitása melletti érvként értékelheti, ami potenciálisan ösztönözheti a tőke átcsoportosítását az AI-szektorból a részvénypiac más részei felé. Ha azonban a marzsok vagy az értékesítés növekedése csalódást okoz, a befektetők agresszívebben kezdhetnek egy fogyasztási lassulást beárazni.
Szektorszinten a kép már egyértelműen eltérő. Az energiaipari vállalatok profitálnak a magasabb olajárakból, miközben egyes megacap vállalatok továbbra is nyomás alatt vannak az emelkedő hozamok miatt. Eközben a kriptovalutákhoz kapcsolódó részvények erősen emelkednek a digitális eszközök szabályozásával kapcsolatos újabb politikai jelzéseket követően. A Wall Street tehát ma nem egy klasszikus risk-off üzemmódba lép. Inkább úgy tűnik, hogy a piac egyre szelektívebbé válik azzal kapcsolatban, hogy mennyit hajlandó még fizetni a növekedésért.
US100 chart (D1 intervallum), USDIDX chart (M15 intervallum)
Forrás: xStation5
Forrás: xStation5
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