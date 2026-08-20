Reggeli összefoglaló: Az ázsiai részvények emelkednek, a Bitcoin 8%-kal erősödött – visszatért a kockázatvállalási hajlandóság? (2026. augusztus 20.)

Ma az ázsiai indexek többsége zöldben forog. A kínai Hang Seng 1,1%-kal, míg a japán Nikkei 225 1,3%-kal emelkedik. Eközben a koreai KOSPI jelentősen magasabban, 5,9%-os pluszban forog.

📈 Részvények

Az emelkedés elsődleges katalizátora Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnapi bejelentéseihez köthető. Megjegyzései a hosszú lejáratú kötvényhozamok jelentős csökkenéséhez vezettek (-1,8%, a 30 éves lejáratú kötvény esetében 9 bázispont), valamint az amerikai dollár számottevő (-0,9%-os) gyengüléséhez. Ennek a tőkének egy része a részvénypiacok felé áramlott át, ami ezt követően kedvezően hatott az ázsiai tőzsdékre.

A KOSPI emelkedését tovább erősíti az SK Hynix részvényeinek több mint 12%-os növekedése, miután a vállalat tegnap bejelentette 40 ezer milliárd vonos (körülbelül 29 milliárd dolláros) részvény-visszavásárlási programját. A vállalat november 19-ig legfeljebb 24 millió részvény megvásárlását és bevonását tervezi.

A Pénzügyminisztérium intézkedéseit illetően a program célja:

Az egyedi visszavásárlási műveletek maximális értékének legalább megduplázása (2 milliárd dollárról 4 milliárd dollárra);

A hozamgörbe hosszú végére való összpontosítás, konkrétan a hosszú lejáratú amerikai állampapírok vásárlása (ami a likviditás növekedését eredményezi);

A program szeptember 9-én indul, és legalább november 4-ig marad érvényben, amikor a Pénzügyminisztérium közzéteszi új negyedéves terveit.

🧈 Nemesfémek

A kötvényhozamok csökkenése természetesen támogatta az arany árfolyamát, amely tegnap 4,4%-kal emelkedett. Ma ezen a területen enyhe korrekciót figyelhetünk meg (-0,7%). Hasonló mozgás történt tegnap az ezüst esetében is, amely 5,8%-kal erősödött.

Egy uncia arany jelenlegi ára körülbelül 4 490 dollár, míg az ezüst 67 dollár körül forog.

₿ Kriptovaluták

A főbb kriptovaluták szintén felértékelődtek. A Bitcoin dinamikus emelkedését 69 000 dollár fölé Donald Trump politikai nyomásgyakorlása támogatta, aki arra ösztönzi a Kongresszust, hogy fogadja el a CLARITY Actet. Ezek a törekvések egy, az iparág képviselőivel a Fehér Házban tartott találkozóval is egybeestek, ami jelentősen újraélesztette a piac reményeit a kedvező szabályozással kapcsolatban.

💱 Devizák

A hagyományos devizapiacon másképp alakult a helyzet.

A kereskedelmi súlyozású dollárindex tegnap 0,9%-kal esett, ezzel május óta nem látott mélypontra került. Hasonló mozgás volt megfigyelhető az EURUSD devizapárnál is (+0,9%), amely megközelítette az 1,17-es szintet.

Ilyen mértékű gyengülést legutóbb a júliusi Fed-ülést követően láthattunk, amely arra késztette a befektetőket, hogy jelentősen csökkentsék a kamatemelésekre vonatkozó pozícióikat.

Bár technikailag a Pénzügyminisztérium tegnapi intézkedései nem jelentenek monetáris lazítást (ez a Federal Reserve hatáskörébe tartozik), a piaci hatás hasonló volt. A döntés nagyobb dollárkínálatot jelent a piacon, ami természetesen a valuta leértékelődéséhez vezetett.

1. ábra: Kiválasztott devizák teljesítménye (2026.08.19.)