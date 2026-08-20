Reggeli összefoglaló: Az ázsiai részvények emelkednek, a Bitcoin 8%-kal erősödött – visszatért a kockázatvállalási hajlandóság? (2026. augusztus 20.)

Ma az ázsiai indexek többsége zöldben forog. A kínai Hang Seng 1,1%-kal, míg a japán Nikkei 225 1,3%-kal emelkedik. Eközben a koreai KOSPI jelentősen magasabban, 5,9%-os pluszban forog.
📈 Részvények
Az emelkedés elsődleges katalizátora Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnapi bejelentéseihez köthető. Megjegyzései a hosszú lejáratú kötvényhozamok jelentős csökkenéséhez vezettek (-1,8%, a 30 éves lejáratú kötvény esetében 9 bázispont), valamint az amerikai dollár számottevő (-0,9%-os) gyengüléséhez. Ennek a tőkének egy része a részvénypiacok felé áramlott át, ami ezt követően kedvezően hatott az ázsiai tőzsdékre.
A KOSPI emelkedését tovább erősíti az SK Hynix részvényeinek több mint 12%-os növekedése, miután a vállalat tegnap bejelentette 40 ezer milliárd vonos (körülbelül 29 milliárd dolláros) részvény-visszavásárlási programját. A vállalat november 19-ig legfeljebb 24 millió részvény megvásárlását és bevonását tervezi.
A Pénzügyminisztérium intézkedéseit illetően a program célja:
- Az egyedi visszavásárlási műveletek maximális értékének legalább megduplázása (2 milliárd dollárról 4 milliárd dollárra);
- A hozamgörbe hosszú végére való összpontosítás, konkrétan a hosszú lejáratú amerikai állampapírok vásárlása (ami a likviditás növekedését eredményezi);
- A program szeptember 9-én indul, és legalább november 4-ig marad érvényben, amikor a Pénzügyminisztérium közzéteszi új negyedéves terveit.
🧈 Nemesfémek
A kötvényhozamok csökkenése természetesen támogatta az arany árfolyamát, amely tegnap 4,4%-kal emelkedett. Ma ezen a területen enyhe korrekciót figyelhetünk meg (-0,7%). Hasonló mozgás történt tegnap az ezüst esetében is, amely 5,8%-kal erősödött.
- Egy uncia arany jelenlegi ára körülbelül 4 490 dollár, míg az ezüst 67 dollár körül forog.
₿ Kriptovaluták
A főbb kriptovaluták szintén felértékelődtek. A Bitcoin dinamikus emelkedését 69 000 dollár fölé Donald Trump politikai nyomásgyakorlása támogatta, aki arra ösztönzi a Kongresszust, hogy fogadja el a CLARITY Actet. Ezek a törekvések egy, az iparág képviselőivel a Fehér Házban tartott találkozóval is egybeestek, ami jelentősen újraélesztette a piac reményeit a kedvező szabályozással kapcsolatban.
💱 Devizák
A hagyományos devizapiacon másképp alakult a helyzet.
A kereskedelmi súlyozású dollárindex tegnap 0,9%-kal esett, ezzel május óta nem látott mélypontra került. Hasonló mozgás volt megfigyelhető az EURUSD devizapárnál is (+0,9%), amely megközelítette az 1,17-es szintet.
Ilyen mértékű gyengülést legutóbb a júliusi Fed-ülést követően láthattunk, amely arra késztette a befektetőket, hogy jelentősen csökkentsék a kamatemelésekre vonatkozó pozícióikat.
Bár technikailag a Pénzügyminisztérium tegnapi intézkedései nem jelentenek monetáris lazítást (ez a Federal Reserve hatáskörébe tartozik), a piaci hatás hasonló volt. A döntés nagyobb dollárkínálatot jelent a piacon, ami természetesen a valuta leértékelődéséhez vezetett.
1. ábra: Kiválasztott devizák teljesítménye (2026.08.19.)
Forrás: XTB Research, 20.08.2026
Ma a helyzet stabilizálódik. Különösen azok a devizák gyengülnek, amelyeket általában a carry trade ügyletekben adnak el. Az ausztrál dollár is gyengén teljesít, amit az elmúlt órákban közzétett makrogazdasági adatok is súlyosbítanak.
2. ábra: Kiválasztott devizák teljesítménye (2026.08.20.)
Forrás: XTB Research, 20.08.2026
📈 Makrogazdasági adatok és monetáris politika
Ma elsősorban a tegnap közzétett jegyzőkönyvre, vagyis a legutóbbi FOMC-ülés vitájának átiratára fogunk összpontosítani. Mit tudtunk meg?
- A döntéshozók „nagy része” arra a következtetésre jutott, hogy további monetáris szigorításra lehet szükség, ha az infláció nem mérséklődik.
- A Bizottság továbbra is mélyen megosztott az inflációs kilátások megítélésében. Míg a résztvevők „többsége” az infláció fokozatos csökkenésére számít az év későbbi részében, „sokan” továbbra is attól tartanak, hogy az makacsul magas maradhat. Megjegyezték, hogy a maginflációs mutatók továbbra is aggasztóan magasak, az inflációs várakozások pedig meghaladták az iráni konfliktus előtti szinteket.
- Azok a döntéshozók, akik júliusban a kamatlábak jelenlegi szinten tartása mellett érveltek, úgy vélték, hogy a szünet lehetővé tenné a helyzet pontosabb felmérését. Azóta a gyengébb munkaerőpiaci adatok és az enyhén mérséklődő inflációs adatok jelentősen megerősítették az álláspontjukat.
- A kamatemelés mellett szavazó tagok úgy becsülték, hogy egy ilyen lépés valószínűleg mérsékelné annak szükségességét, hogy egy későbbi időpontban agresszívebb és potenciálisan költségesebb gazdasági szigorításra kerüljön sor.
🌍 Geopolitika
Végezetül röviden megemlítjük az Axios legutóbbi jelentéseit. Amerikai tisztviselőkre hivatkozva a portál arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg több hete diszkréten egy biztonságos hajózási folyosót működtet a Hormuzi-szoros déli csatornáján keresztül, közvetlenül Omán partjainál.
A jelentések szerint éjszakánként 15–20 tartályhajót kísérnek át a szoroson, ami naponta mintegy 10 millió hordó olaj exportját teszi lehetővé – ez csaknem a konfliktus előtti mennyiség fele. Egyes éjszakákon ez a mennyiség állítólag eléri a 15–20 millió hordót is. Az amerikai erők állítólag közvetlenül segítik mind az öbölből induló, rakományt szállító hajók, mind pedig az üres, nyersolaj felvételére érkező hajók exportját.
🛢️ Energiahordozók
Ezek a jelentések egyelőre nem gyakoroltak érdemi hatást a globális olaj- vagy gázárakra.
- A Brent nyersolaj jelenleg valamivel 92 dollár/hordó felett van, ami körülbelül 4%-os emelkedést jelent az egy héttel ezelőtti szintekhez képest.
- A WTI nyersolaj ára hasonló mértékben emelkedett, egy hordó jelenleg valamivel 85 dollár alatt van.
- Ugyanezen időszak alatt az európai gázárak körülbelül 6%-kal emelkedtek. Jelenleg a cseppfolyósított földgáz egy MWh-jának ára a holland TTF tőzsdén nagyjából 63,50 dollár.
A nap chartja: Az USDJPY árfolyama csökken a jen számára fontos próbatétel előtt (2026.8.20.)
Gazdasági naptár: Megjelent a FOMC jegyzőkönyve, hamarosan közzéteszik a PMI-adatokat és a japán inflációs adatokat (2026. augusztus 20.)
Reggeli összefoglaló: A Brent-olaj ára meghaladta a 91 USD-t (2026. augusztus 18.)
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