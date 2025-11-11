A TSMC az elmúlt több mint egy év legkisebb bevétel-növekedését jelentette 📊

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — az AI chipek fő gyártója és az Nvidia legnagyobb gyártási partnere — több mint egy éve a leglassabb havi bevétel-növekedést jelentette. Az októberi értékesítés 16,9%-kal nőtt az előző évhez képest, ami megfelel az elemzők várakozásainak.
- A helyi valuta erőssége valószínűleg negatívan hatott a tajvani dollárban jelentett adatokra, bár amerikai dollárban kifejezve az értékesítés 22,6%-kal, 12 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 9,8 milliárd dollárról. Az eredmény nem jelzi az AI chipek iránti kereslet csökkenését, inkább a korábbi megrendelések és a gyengébb dollár torzította az adatokat. A TSMC részvényei kedden az ázsiai kereskedési napon többnyire változatlanul mozogtak, míg az iparági szereplők továbbra is pozitívan tekintenek az AI-vezérelt növekedésre.
- A TSMC továbbra is rekordmagas kereslettel szembesül legújabb N3 chipjei iránt, mivel az AI-óriások, az Nvidia, az Apple, az Amazon, a Meta és a Microsoft versengenek a korlátozott termelési kapacitásért. A JPMorgan legutóbbi jelentése szerint az Nvidia azt kérte, hogy a termelést havi 160 000 waferre emeljék, de a TSMC 2026 végéig valószínűleg nem fogja meghaladni a 140 000–145 000 wafert.
- Ez azt jelenti, hogy a chiphiány még legalább két évig fennmaradhat. Az AI-vel kapcsolatos erős kereslet a TSMC gyárakat teljes kapacitásukig kihasználja, növelve bruttó árréseiket, amelyek a piaci becslések szerint 2026 első felében elérhetik a 60–65%-ot.
A TSMC legnagyobb ügyfelei jóval előre lefoglalták a gyártási kapacitást, ami azt jelenti, hogy a kisebb cégek – például a kriptovaluta-bányászok – csak korlátozottan juthatnak hozzá a chipekhez. A TSMC új N3 gyár építése helyett a meglévő létesítményeket fejleszti:
- A Tainanban található Fab 18 havi 25 000 wafers termeléssel bővíti kapacitását,
- a Fab 20 (Hsinchu) és a Fab 22 (Kaohsiung) gyárak pedig az N2 és A16 technológiákra készülnek fel. A vállalat azt is tervezi, hogy hasznosítja a régebbi N6 és N7 gyártósorokat, ami 2026 végére havi 5000–10 000 waferrel növelheti a termelést. Az Egyesült Államokban az arizonai Fab 21 2026 közepén lép a második fázisba, de a teljes termelés (10 000 wafer/hónap) csak 2027-ben várható – ez túl késő ahhoz, hogy enyhítse a jelenlegi ellátási hiányt.
Piaci források szerint egyes ügyfelek a standard ár kétszeresét (az úgynevezett hot-run prémiumot) fizetnek azért, hogy elsőbbségi hozzáférést biztosítsanak maguknak. Jelenleg a teljes termelés körülbelül 10%-a működik ebben a rendszerben, ami tovább növeli a TSMC nyereségét. Az elemzők becslései szerint a 2026-ra tervezett 6–10%-os áremelések lehetővé teszik a vállalat számára, hogy 60% feletti bruttó árrést tartson fenn, és az eredmények valószínűleg meghaladják a piaci várakozásokat. A vállalat havi szinten jelenteti bevételeit.
TSMC részvények (D1 intervallum)
A részvények nemrég 50 napos EMA alá estek, de gyorsan helyreálltak. A bullok számára a részvényenkénti 300 dolláros szint visszaszerzése megerősítené a rekordmagasságok felé történő elmozdulás esélyét. Bár az októberi bevételek kissé elmaradtak a legutóbbi növekedési trendtől, ez valószínűleg szezonális és egyszeri tényezőknek köszönhető, nem pedig a működés gyengeségének. A vállalat gyárai teljes kapacitással működnek, és a magas árrésű félvezetők továbbra is növekvő részesedést képviselnek a teljes értékesítésből.
Forrás: xStation5
Talpra Tréder - 2025.11.12.
