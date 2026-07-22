A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt

A világszerte egymást követő, illetve fokozódó fegyveres konfliktusok, valamint a jövőben várható újabb geopolitikai feszültségek miatt aligha meglepő, hogy a védelmi kiadások évtizedek óta nem látott ütemben növekednek.

A folyamatosan bővülő védelmi költségvetésekből több száz milliárd dollár és euró áramlik a hadiipari vállalatokhoz. A következő hetekben számos meghatározó szereplő teszi közzé negyedéves eredményeit.

Ennek ellenére az ágazat legtöbb vállalatának részvényárfolyama az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett. Még a legjobban teljesítő iparági vezetők grafikonjai is gyengének tűnnek, annak ellenére, hogy rekordbevételt és rekordnyereséget érnek el.

Ennek oka, hogy a befektetési történet mára jóval összetettebbé vált, és a piac sokkal magasabb elvárásokat támaszt a vállalatokkal szemben, ami egyértelműen tükröződik az értékeltségükben.

Gyorsjelentési menetrend

Dátum Vállalat 07.17. Saab AB (SAABB.SE) 07.21. Northrop Grumman (NOC.US) 07.22. Dassault Aviation (AM.FP) 07.23. Thales (HO.FP) 07.23. Indra Group (IDR.SM) 07.23. RTX Corp (RTX.US) 07.23. Lockheed Martin (LMT.US) 07.23. Exail Technologies (EXA.FP) 07.28. Safran (SAF.FP) 07.30. BAE Systems (BAE.UK) 07.30. Huntington Ingalls Industries (HII.US) 07.31. Hensoldt AG (HAG.DE) 08.06. Rheinmetall (RHM.DE)

Összegzés

A szektor gyorsjelentéseinek központi témája már nem a kereslet, sőt még csak nem is annak stabilitása.

A piac számára ma már az a legfontosabb kérdés, hogy a vállalatok mennyire hatékonyan képesek a rekordméretű megrendelésállományt nyereséggé alakítani, miközben megőrzik profitmarzsukat a növekvő energia- és nyersanyagköltségek, valamint a továbbra is fennálló beszállítói és szállítási kockázatok mellett.

Erre jó példát szolgáltatott már két vállalat:

Saab nemcsak rendkívül erőteljes árbevétel-növekedést mutatott fel, hanem a profitmarzsait is javítani tudta.

nemcsak rendkívül erőteljes árbevétel-növekedést mutatott fel, hanem a profitmarzsait is javítani tudta. Northrop Grumman ugyan rekordbevételt ért el, mégis jelentős árfolyamesést szenvedett el. A vállalat marzsa 2 százalékponttal csökkent, ami miatt részvénye a nap folyamán egy ponton 8%-ot is esett.

Valószínűleg hasonló mintázat ismétlődik majd a következő hetek gyorsjelentéseinél is. Bár az egyes vállalatok esetében lesznek egyedi, illetve régiós sajátosságok, ezek várhatóan nem változtatják meg az ágazat egészének irányát.

Ugyanakkor azoknak a befektetőknek, akik versenyelőnyt szeretnének szerezni, érdemes kiemelt figyelmet fordítani ezekre a részletekre, mivel hosszabb távon gyakran ezek válnak a legfontosabb értékteremtő tényezőkké.

Vállalatok

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