A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt

A világszerte egymást követő, illetve fokozódó fegyveres konfliktusok, valamint a jövőben várható újabb geopolitikai feszültségek miatt aligha meglepő, hogy a védelmi kiadások évtizedek óta nem látott ütemben növekednek.
A folyamatosan bővülő védelmi költségvetésekből több száz milliárd dollár és euró áramlik a hadiipari vállalatokhoz. A következő hetekben számos meghatározó szereplő teszi közzé negyedéves eredményeit.
Ennek ellenére az ágazat legtöbb vállalatának részvényárfolyama az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett. Még a legjobban teljesítő iparági vezetők grafikonjai is gyengének tűnnek, annak ellenére, hogy rekordbevételt és rekordnyereséget érnek el.
Ennek oka, hogy a befektetési történet mára jóval összetettebbé vált, és a piac sokkal magasabb elvárásokat támaszt a vállalatokkal szemben, ami egyértelműen tükröződik az értékeltségükben.
Gyorsjelentési menetrend
|Dátum
|Vállalat
|07.17.
|Saab AB (SAABB.SE)
|07.21.
|Northrop Grumman (NOC.US)
|07.22.
|Dassault Aviation (AM.FP)
|07.23.
|Thales (HO.FP)
|07.23.
|Indra Group (IDR.SM)
|07.23.
|RTX Corp (RTX.US)
|07.23.
|Lockheed Martin (LMT.US)
|07.23.
|Exail Technologies (EXA.FP)
|07.28.
|Safran (SAF.FP)
|07.30.
|BAE Systems (BAE.UK)
|07.30.
|Huntington Ingalls Industries (HII.US)
|07.31.
|Hensoldt AG (HAG.DE)
|08.06.
|Rheinmetall (RHM.DE)
Összegzés
A szektor gyorsjelentéseinek központi témája már nem a kereslet, sőt még csak nem is annak stabilitása.
A piac számára ma már az a legfontosabb kérdés, hogy a vállalatok mennyire hatékonyan képesek a rekordméretű megrendelésállományt nyereséggé alakítani, miközben megőrzik profitmarzsukat a növekvő energia- és nyersanyagköltségek, valamint a továbbra is fennálló beszállítói és szállítási kockázatok mellett.
Erre jó példát szolgáltatott már két vállalat:
- Saab nemcsak rendkívül erőteljes árbevétel-növekedést mutatott fel, hanem a profitmarzsait is javítani tudta.
- Northrop Grumman ugyan rekordbevételt ért el, mégis jelentős árfolyamesést szenvedett el. A vállalat marzsa 2 százalékponttal csökkent, ami miatt részvénye a nap folyamán egy ponton 8%-ot is esett.
Valószínűleg hasonló mintázat ismétlődik majd a következő hetek gyorsjelentéseinél is. Bár az egyes vállalatok esetében lesznek egyedi, illetve régiós sajátosságok, ezek várhatóan nem változtatják meg az ágazat egészének irányát.
Ugyanakkor azoknak a befektetőknek, akik versenyelőnyt szeretnének szerezni, érdemes kiemelt figyelmet fordítani ezekre a részletekre, mivel hosszabb távon gyakran ezek válnak a legfontosabb értékteremtő tényezőkké.
Vállalatok
Lockheed Martin
Lockheed Martin
A piaci elvárások jelenleg viszonylag alacsonyak – ahogyan a vállalat értékeltsége is. Az elemzői konszenzus 6–7%-os árbevétel-növekedést vár, miközben az egy részvényre jutó nyereség (EPS) lényegében változatlan maradhat a 2025 második negyedévéhez képest.
A piac jelenleg nem tökéletes eredményeket vár, hanem azt, hogy ne érkezzen újabb negatív meglepetés.
A gyorsjelentés szempontjából kiemelt figyelem irányul majd:
- az F-35 programra,
- a PAC-3 rakétavédelmi rendszerre,
- valamint az F-16 és C-130 modernizációs programokra.
Emellett a befektetők azt is figyelni fogják, hogy felmerülnek-e újabb egyszeri leírások a vállalat úgynevezett „black” (titkos, minősített) projektjeihez kapcsolódóan.
Thales
A 2026 első félévére vonatkozó elemzői konszenzus:
- 10,48 milliárd euró megrendelésállomány,
- 1,32 milliárd euró korrigált EBIT,
- 12,1%-os EBIT-marzs.
Az elvárások magasak, de továbbra is reálisnak tekinthetők.
A piac számára két tényező lesz különösen fontos:
- hogy a book-to-bill mutató továbbra is 1 felett marad-e, ami azt jelzi, hogy az új megrendelések meghaladják a teljesített szállítások értékét,
- illetve hogy fennmarad-e a Cyber üzletág erőteljes növekedési lendülete.
Dassault Aviation
A Dassault Aviation jelenleg a francia hadiipar egyik legnehezebben megítélhető szereplője, egyfajta „jokernek” számít a szektorban.
A vállalat bevételére vonatkozó előrejelzések jelentősen eltérnek: az elemzői becslések 3,15 és 3,5 milliárd euró között szóródnak.
A főbb pénzügyi mutatóknál is nagyobb figyelem irányul majd:
- a Rafale vadászgépekkel kapcsolatos szerződések alakulására,
- a Falcon üzleti repülőgépek rendelésállományára,
- valamint a Falcon 10X fejlesztése miatt emelkedő kutatás-fejlesztési (R&D) kiadásokra.
RTX
Az RTX továbbra is az egyik legjobb minőségű vállalatnak számít a védelmi iparban, ugyanakkor a gyorsjelentés utáni árfolyamreakció szempontjából jelenleg itt látszik a legkisebb felértékelődési potenciál.
A kétszámjegyű növekedés fenntartása önmagában már nem lesz elegendő a piac meggyőzéséhez.
A befektetők elsősorban a következőkre koncentrálnak majd:
- a vállalat friss előrejelzésére (guidance),
- valamint a hajtóműüzletág költségkontrolljára és készpénztermelő képességére.
Rheinmetall
Rheinmetall
A Rheinmetall az a védelmi ipari vállalat, amely az elmúlt negyedévekben a legnagyobb mértékű értékeltségcsökkenést szenvedte el, annak ellenére, hogy továbbra is az ágazat egyik vezető szereplője a bevételnövekedés és a megrendelésállomány bővülése terén.
A német vállalat helyzete ugyanakkor kedvezőbbnek tűnik, mivel úgy látszik, hogy a negatív kockázatok jelentős részét a piac már beárazta.
A gyorsjelentés során a befektetők figyelme elsősorban a profitmarzsokra irányul majd, mivel ezek határozhatják meg a részvény árfolyamának következő irányát.
Másodlagos, de szintén fontos tényező lesz a német hadsereg számára készülő különböző katonai járművekre vonatkozó szerződések alakulása, amelyek további növekedési potenciált jelenthetnek a vállalat számára.
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