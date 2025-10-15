Az ASML 3,5%-ot ugrott a piac előtti kereskedésben 📈 A megrendelések megerősítik az erős AI-keresletet

Legfontosabb tudnivalók Az ASML körülbelül 3,5%-kal emelkedett a piaci kereskedés előtti időszakban.

A vállalat felülmúlta a várakozásokat az üzemi eredmény, az árrés és a megrendelések tekintetében.

Az év hátralévő részére vonatkozó bevételi előrejelzések fokozzák a befektetői optimizmust.

Az ASML több mint 3,5%-ot erősödött a piac előtti kereskedésben miután a vállalat harmadik negyedéves eredményei felülmúlták a befektetői várakozásokat. A félvezető szektorban tapasztalható izgalom elsősorban az 5,4 milliárd eurós megrendeléseknekköszönhető , amelyek meghaladták a 4,9 milliárd eurós előrejelzést, ami megerősíti a mesterséges intelligencia infrastruktúrája iránti erős beruházási keresletet. A holland vállalat a legfejlettebb mesterséges intelligenciachipekhez szükséges EUV litográfiai gépek egyetlen gyártójaként az ágazat beruházási boomjának egyik legnagyobb haszonélvezője. Forrás: xStation5 Christophe Fouquet vezérigazgató kiemelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások folyamatos pozitív lendületét, amely egyre több ügyfélre terjed ki. A vállalat azt tervezi, hogy 2030-ra akár 60 milliárd euróra növeli éves bevételét a 2024-es 28,3 milliárd euróról, és megduplázza a Veldhovenben található központja közelében foglalkoztatottak számát. A kockázati oldalon az ASML elsősorban geopolitikai kihívásokkal néz szembe , beleértve a Kínába irányuló eladások korlátozását, amely a kínai félvezető-ágazatot célzó amerikai intézkedésekből ered. A vállalat felkészül továbbá a Kína közelmúltbeli ritkaföldfém-exportkorlátozásai miatti lehetséges ellátási zavarokra is. Figyelembe véve az ASML növekvő kitettségét Kínának, a kereskedelmi/technológiai feszültségek miatt a mesterséges intelligencia fejlesztésének lehetséges korlátai hatással lehetnek a vállalat tervezett bevétel növekedésére. A Q3 2025 legfontosabb eredményei Új megrendelések: 5,40 milliárd euró (↓2,6% q/q), az előrejelzés (4,89 milliárd euró) felett.

Nettó árbevétel: 7,52B € (↓2,3% q/q), az előrejelzés alatt (7,71B €).

7,52B € (↓2,3% q/q), az előrejelzés alatt (7,71B €). Rendszerértékesítés: 5,55 milliárd euró (↓6,3% q/q), kissé a várakozások alatt (5,66 milliárd euró). Összes eladott rendszer: 72 (az előrejelzés 98,5 alatt); a legtöbb egység: ArFi (38) . Kína részesedése a rendszereladásokból: 42%, szemben a második negyedévi 27%-kal.

5,55 milliárd euró (↓6,3% q/q), kissé a várakozások alatt (5,66 milliárd euró). Szerviz- és helyszíni értékesítés: 1,96 milliárd euró, az előrejelzésnek megfelelően (2,0 milliárd euró).

1,96 milliárd euró, az előrejelzésnek megfelelően (2,0 milliárd euró). Bruttó árrés: 51,6%, kissé az előrejelzés felett (51,4%).

K+F kiadások: 1,11 milliárd euró, a várakozások alatt (1,2 milliárd euró).

1,11 milliárd euró, a várakozások alatt (1,2 milliárd euró). Működési eredmény: 2,47 milliárd euró, az előrejelzés felett (2,43 milliárd euró).

2,47 milliárd euró, az előrejelzés felett (2,43 milliárd euró). Működési árrés: 32,8%, az előrejelzés felett (31,3%).

Nettó nyereség: 2,13 milliárd euró (↓7,2% q/q), kissé az előrejelzés felett (2,07 milliárd euró).

2,13 milliárd euró (↓7,2% q/q), kissé az előrejelzés felett (2,07 milliárd euró). Pénzeszközök és egyenértékesek: 5,13B € (↓29% q/q), az előrejelzés alatt (5,91B €).

5,13B € (↓29% q/q), az előrejelzés alatt (5,91B €). Évközi osztalék: 1,60 euró részvényenként. Q4 2025 kilátások Nettó árbevétel: 9,2-9,8 milliárd euró (előrejelzés: 9,23 milliárd euró).

9,2-9,8 milliárd euró (előrejelzés: 9,23 milliárd euró). Bruttó árrés: 51%-53% (előrejelzés: 50,7%).

51%-53% (előrejelzés: 50,7%). K+F kiadások: ~1,2 milliárd euró (előrejelzés: 1,25 milliárd euró).

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.