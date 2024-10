💥Az OIL.WTI 2%-kal emelkedik

‚ö°According to senior White House Official, Iran prepares missile attack to Israel

A Feh√©r H√°z komment√°rja, de a Bloomberg √©s az Axios √ľgyn√∂ks√©g jelent√©se szerint Ir√°n k√∂zvetlen rak√©tat√°mad√°sra k√©sz√ľl Izrael ellen. Ez a helyzet, ha igaz, negat√≠v h√≠r a p√©nz√ľgyi piacok (k√ľl√∂n√∂sen a tŇĎzsde) sz√°m√°ra, de ‚Äěj√≥ h√≠r‚ÄĚ az olaj√°rak sz√°m√°ra, amelyeket a geopolitikai aggodalmak √©s a k√≠n√°lat megzavar√°s√°nak lehetŇĎs√©ge t√°mogatnak egy sz√©lesebb k√∂rŇĪ Izrael-Ir√°n orsz√°g eset√©n, mivel val√≥sz√≠nŇĪleg mindk√©t orsz√°g rendelkezik nukle√°ris fegyverekkel.

Tegnap az izraeli fegyveres erŇĎk katonai, helyi sz√°razf√∂ldi mŇĪveletet kezdtek D√©l-Libanonban. √Črdemes megjegyezni, hogy Ir√°n napi 3,3 milli√≥ brk olajtermel√©s√©rt √©s mintegy 1,5 milli√≥ brk napi export√©rt felelŇĎs. Ennek az olajnak a nagy r√©sz√©t K√≠na v√°s√°rolja fel.

 

