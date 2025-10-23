⏫ Az olaj 2%-ot erősödik

Legfontosabb tudnivalók Az USA átfogó szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil , Oroszország két legnagyobb olajipari vállalatával szemben . Ez Trump politikai fordulatát jelzi, amelynek célja az ukrajnai tűzszünet kikényszerítése .

, Oroszország két legnagyobb olajipari vállalatával . Ez Trump politikai fordulatát jelzi, amelynek célja az ukrajnai . Ezek a szankciók, amelyek vagyonbefagyasztást és tranzakciós tilalmat tartalmaznak (2025. november 21-ig tartó átmeneti időszakkal), elsősorban az Indiába és Kínába irányuló olajexport korlátozását célozzák , amelyek az orosz kínálat nagy részét teszik ki.

tartalmaznak (2025. november 21-ig tartó átmeneti időszakkal), elsősorban az irányuló olajexport korlátozását célozzák , amelyek az orosz kínálat nagy részét teszik ki. A piaci reakció a WTI nyersolaj árának 2%-os emelkedése volt, de a mögöttes piac még mindig jelentős túlkínálattal küzd (kb. 4 millió bpd). Elemzők szerint a szankciók jövőre csökkenthetik a kínálati többletet.

Október 22-én az Egyesült Államok, konkrétan Donald Trump úgy döntött, hogy átfogó szankciókat vezet be a Rosznyeft és a Lukoil- Oroszország két legnagyobb olajipari konglomerátuma - ellen. Ez a Trump-kormányzat első jelentős intézkedése az orosz energiaszektor ellen, mióta az elnök visszatért a Fehér Házba. Ez a lépés 180 fokos elmozdulásnak tekinthető az amerikai elnök legutóbbi kommunikációjához képest, amelyben elégedettségét fejezte ki a Putyinnal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban, és felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel az egyes területekért folytatott harccal. Most az USA célja, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra a tűzszünet irányába, Zelenszkij ukrán elnök pedig nagy valószínűséggel tűzszünetet jelzett, de anélkül, hogy a területek átadásáról nyilatkozna. Orosz vállalatokra kivetett amerikai szankciók: Executive Order 14024 - az oroszországi káros tevékenységekre vonatkozó végrehajtási rendelet alapján bevezetett szankciók.

- az oroszországi káros tevékenységekre vonatkozó végrehajtási rendelet alapján bevezetett szankciók. Vagyonbefagyasztás - mindkét vállalat összes vagyonát zárolták az USA-ban vagy amerikai személyek ellenőrzése alatt.

- mindkét vállalat összes vagyonát zárolták az USA-ban vagy amerikai személyek ellenőrzése alatt. Tranzakciós tilalom - az amerikai állampolgároknak és vállalatoknak tilos bármilyen pénzügyi tranzakciót végrehajtaniuk a szankcionált konglomerátumokkal.

- az amerikai állampolgároknak és vállalatoknak tilos bármilyen pénzügyi tranzakciót végrehajtaniuk a szankcionált konglomerátumokkal. $50\%-os szabály - a Rosneft vagy a Lukoil által legalább $50\%-ban ellenőrzött valamennyi szervezet automatikusan szankciók hatálya alá kerül.

- a Rosneft vagy a Lukoil által legalább $50\%-ban ellenőrzött valamennyi szervezet automatikusan szankciók hatálya alá kerül. 34 leányvállalat - az OFAC által jegyzékbe vett vállalatok, köztük a Sibneftegaz, a Bashneft-Dobicha, a Lukoil-Perm, a Lukoil-Kaliningradmorneft, az RN-Yuganskneftegaz és a RITEK. Másodlagos szankciókkal való fenyegetés: A Rosnefttel vagy a Lukoillal jelentős tranzakciókat lebonyolító külföldi bankok maguk is másodlagos szankciók hatálya alá kerülhetnek.

Az orosz vállalatokkal tranzakciókat lebonyolító nem amerikai pénzintézetek elveszítik az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférést, ha szankcióval sújtott szervezeteket szolgálnak ki.

A cél az, hogy korlátozzák a harmadik országok - elsősorban Kína és India - Oroszországból származó kőolajimportját, amelyek 2025 első felében együttesen mintegy 2,2 millió hordó/nap (bpd) kőolajat importáltak a két vállalatból.

és - Oroszországból származó kőolajimportját, amelyek 2025 első felében együttesen mintegy hordó/nap (bpd) kőolajat importáltak a két vállalatból. Scott Bessent pénzügyminiszter további intézkedésekre figyelmeztetett, és szövetséges együttműködésre szólított fel. Az EU újabb szankciócsomagot vezet be, jelezve, hogy 2027-től lemond az orosz LNG-gázról.

Trump bejelentette, hogy megbeszélést folytat Hszi Csin-ping elnökkel az orosz olajvásárlásokról.

A Lukoillal és a Rosznyeftel folytatott ügyletek 2025. november 21-ig engedélyezettek lesznek .

engedélyezettek lesznek . Ez a türelmi idő arra szolgál, hogy a vállalatok alkalmazkodhassanak az új követelményekhez. Gazdasági következmények: Az olajárak az elmúlt napokban erőteljes fellendülést produkáltak. Az e heti nyereség több mint 5% .

. Exportméret - A Rosznyeft és a Lukoil az orosz olajexport közel felét, mintegy 3,1 millió bpd-t képvisel .

- A Rosznyeft és a Lukoil az orosz olajexport közel felét, mintegy képvisel . Költségvetési bevételek - az orosz olaj- és gázszektor az orosz szövetségi költségvetés bevételeinek mintegy 25%-át teszi ki.

- az orosz olaj- és gázszektor az orosz szövetségi költségvetés bevételeinek mintegy teszi ki. India - az orosz tengeri olaj legnagyobb vásárlója szerződésfelülvizsgálatot kezdeményezett; az állami tulajdonú finomítók kénytelenek lehetnek kivonulni az orosz szállításokból.

- az orosz tengeri olaj legnagyobb vásárlója szerződésfelülvizsgálatot kezdeményezett; az állami tulajdonú finomítók kénytelenek lehetnek kivonulni az orosz szállításokból. Kína - olajának mintegy 20%-át importálja Oroszországból (kb. 2 millió bpd), különösen a Shandong tartományban működő finomítók és a CNPC vannak veszélyben. India közel 2 millió bpd importál Oroszországból tengeri úton. Az indiai finomítók képviselői szerint mostantól gyakorlatilag lehetetlen lesz orosz olajat vásárolni. Forrás: XTB Az utóbbi időben a tengeren lévő olaj mennyiségének jelentős növekedését figyelhettük meg, ami még a nagy piaci túlkínálathoz képest is aránytalan. Ez annak lehet az eredménye, hogy India visszalépett az orosz olaj vásárlásától. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB Geopolitikai kontextus: A szankciókat egy nappal a magyarországi Trump-Putyin találkozó lemondása után jelentették be.

Trump kijelentette, hogy „már régóta várt”, és nem akart egy „elpazarolt találkozót” a béketárgyalások előrehaladása nélkül.

Az EU ezzel egyidejűleg elfogadta 19. szankciócsomagját, amely többek között az orosz LNG-behozatal 2027-től történő betiltását és az árnyékflotta 117 hajójára vonatkozó korlátozásokat tartalmaz. Olajpiaci fundamentumok: A jelenlegi piaci túlkínálat közel 4 millió bpd . A többlet az év eleje óta növekszik. A jelenlegi helyzet hasonlít az 1990$-es évek végére vagy a 2014-2016$-os időszakra, amikor szintén hatalmas piaci többlet volt. Az árcsökkenés ezekben az időszakokban lényegesen meredekebb volt, mint most, bár a jelenlegi túlkínálat - kevés megszakítással - 2022$ óta van jelen.

. A többlet az év eleje óta növekszik. A jelenlegi helyzet hasonlít az 1990$-es évek végére vagy a 2014-2016$-os időszakra, amikor szintén hatalmas piaci többlet volt. Az árcsökkenés ezekben az időszakokban lényegesen meredekebb volt, mint most, bár a jelenlegi túlkínálat - kevés megszakítással - 2022$ óta van jelen. Az IEA várakozásai szerint a túlkínálat jövőre is fennmarad 4 millió bpd körül, de a jelenlegi helyzet megváltoztathatja ezt a képet. Indiát és potenciálisan Kínát nem könnyű pótolni, mint olajexport célországot. Korábban ez a két nagy ország helyettesítette a teljes Európai Uniót, mint fő címzettet. Ez potenciálisan azzal fenyeget, hogy a piacon rendelkezésre álló kínálat 2-4 millió bpd-vel csökken, bár minden bizonnyal találnak majd kisebb országokat, amelyek kisebb mennyiségben, régebbi, nem biztosított flottákat használva vásárolhatnak orosz olajat. A csökkenő tendencia az olajpiacon folytatódhat, de a túlkínálat jövőre minden bizonnyal kisebb lehet, mint amire az IEA számít. A jelenlegi túlkínálati helyzet az 1990-es évek végére vagy a 2014-2016-os időszakra emlékeztet. Bár a többlet az Oroszországgal szembeni szankciók miatt csökkenhet, valószínűleg továbbra is jelen lesz, ami nyomást gyakorolhat az árakra. Forrás: Bloomberg Finance LP Technikai helyzet: Az árfolyam ma több mint 2%-ot emelkedett, tesztelve a 25-periódusú mozgóátlagot. Az emelkedő lendület a hordónkénti 62 dollár felé vezethet, ahol az 50 periódusú mozgóátlag található. Azonban nem lépheti túl a hordónkénti 63-65 $ körüli zónát, amely tartalmazza a csökkenő trendvonalat és a korábbi, augusztusi és szeptemberi konszolidáció tartományát. Ha azonban a jelenlegi szankciók „papírtigrisnek” bizonyulnak (esetleges további biztosítékok Putyin részéről és a szankciók eltörlése, vagy továbbra is széleskörű orosz export), akkor az ár ismét 57 dollár környékére eshet, és jövőre tartósan 55 dollár/hordó alatt állapodhat meg.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.