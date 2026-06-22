Az olaj ára ismét esett, a Hormuz-szoros körüli zavargások ellenére

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Olajár-esés a tárgyalások nyomán: Irán hétvégi fenyegetései a Hormuzi-szoros lezárására gyorsan háttérbe szorultak az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések után. Ennek hatására a Brent típusú nyersolaj ára hordónként 80 dollár alá esett.
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Masszív nem hivatalos szállítás: Miközben a hivatalos hajóforgalom csökkent, a becslések szerint napi 2–3 millió hordó olaj továbbra is áthalad a Hormuzi-szoroson olyan tankerekkel, amelyek kikapcsolták helymeghatározó transzpondereiket (AIS). Ez az úgynevezett „dark shipping” megnehezíti a valós szállítási volumen nyomon követését, és csökkenti a hivatalos forgalmi adatok megbízhatóságát.
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Olajár-esés a tárgyalások nyomán: Irán hétvégi fenyegetései a Hormuzi-szoros lezárására gyorsan háttérbe szorultak az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések után. Ennek hatására a Brent típusú nyersolaj ára hordónként 80 dollár alá esett.
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Masszív nem hivatalos szállítás: Miközben a hivatalos hajóforgalom csökkent, a becslések szerint napi 2–3 millió hordó olaj továbbra is áthalad a Hormuzi-szoroson olyan tankerekkel, amelyek kikapcsolták helymeghatározó transzpondereiket (AIS). Ez az úgynevezett „dark shipping” megnehezíti a valós szállítási volumen nyomon követését, és csökkenti a hivatalos forgalmi adatok megbízhatóságát.
Hétvégi patthelyzet és diplomáciai fordulat
Az elmúlt hétvégén hirtelen megnőtt a feszültség a Közel-Keleten, ami kezdetben azzal fenyegetett, hogy lezárul egy kulcsfontosságú globális olajszállítási csomópont, amely a háború előtt a „fekete arany” globális ellátásának 20%-át és az LNG-kereskedelem 20%-át tette ki. Válaszul a szombati izraeli támadásokra Libanonban, amelyek több mint 30 ember életét követelték, Teherán bejelentette a stratégiai fontosságú Hormuz-szoros újbóli lezárását, azzal vádolva az Egyesült Államokat, hogy szemet huny a korábbi megállapodások megsértése felett. Úgy tűnt, hogy a megállapodás Trump elnök közösségi médiában tett kemény kijelentései miatt teljesen felbomlik, de ma reggel, az európai kereskedési szakasz kezdete előtt, a helyzet ismét stabilizálódni látszik.
Forrás: Truth
Katar és Pakisztán azonnali közvetítése újabb feszültségcsökkentéshez vezetett. A svájci Bürgenstockban folytatódtak a tárgyalások, amelyek hétfőn kora reggel egy hivatalos „útiterv” kidolgozásával zárultak, amelynek célja egy teljes körű békemegállapodás elérése 60 napon belül. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az iráni fél szerint a kezdeti tárgyalások elsősorban Irán befagyasztott vagyonára és a szankciókra összpontosítottak, nem pedig a Libanont érintő kérdésekre. Mindazonáltal az Egyesült Államok és Irán közvetlen kommunikációs csatornát hoztak létre az incidensek megelőzése és a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának garantálása érdekében a Hormuzi-szoroson keresztül, valamint létrehoztak egy munkacsoportot, amelynek feladata a tartós béke elérése Libanonban.
A pénteki rövidített kereskedési napot követően a mai kereskedés ideges hangulatban indult. A Brent-olaj ára szinte 82 USD/hordó szinten nyitott, de az árak nagyon gyorsan ismét csökkenni kezdtek. Jelenleg a Brent és a WTI nyersolaj ára körülbelül 1,5%-ot veszít értékéből, de még mindig messze vannak a múlt csütörtöki helyi mélypontoktól, amikor a memorandum aláírását követő első napon jártunk.
Két szállítási folyosó: a forgalom továbbra is jelentősen korlátozott
Annak ellenére, hogy Teherán biztosította az útvonal lezárását, a hétvégén több millió hordó olaj áramlott folyamatosan a szoroson keresztül, ami alátámasztotta a Pentagon állítását a kereskedelmi útvonalak védelmének képességéről. Jelenleg két különálló folyosó rajzolódik ki a hajózási térképen:
- Északi folyosó (iráni): Teherán által ellenőrzött útvonal a Qeshm-sziget közelében, amelyet a hétvégén többek között iraki és kuvaiti olajat szállító szupertankerek is használtak Indiába tartva.
- Déli folyosó (Omán): A Közös Tengeri Információs Központ (JMIC) által kijelölt, Omán partjai mentén haladó útvonal. Bár a hajózás ezen a területen nem igényel egyeztetést az amerikai erőkkel, a JMIC azt tanácsolta a hajóknak, hogy nappal és éjjel egyaránt bekapcsolt transzponderekkel (AIS-rendszer) és teljes világítással közlekedjenek.
Source: Bloomberg Finance LP
Bár a közlekedést fizikailag nem zárták le teljesen, a forgalom tényleges volumene ezen a kulcsfontosságú útvonalon drasztikusan visszaesett, és vasárnap este szinte teljes közlekedési leállás alakult ki a szorosban. Míg az előző napokban, közvetlenül az előzetes megállapodás megkötése után a forgalom a konfliktus kezdete óta a legmagasabb szintet érte el, a hétvégét követően Iránból érkező jelentések szerint csupán néhány kisebb hajó döntött úgy, hogy nyílt útvonalon, bekapcsolt helymeghatározóval hajózik. A régió néhány termelője úgy döntött, hogy „sötétben” (kikapcsolt transzponderekkel) küldi ki a tartályhajókat, hogy a nyílt tengeren hajtsák végre az átrakodást anélkül, hogy felkeltenék a piac figyelmét. Ez az eljárás már több hete folyik, és a forgalom napi szinten elérte a 2–3 millió hordót. Hivatalosan továbbra is csak kis számú hajó halad át a Hormuzi-szoroson. Nem hivatalosan ez a szám akár 2–3-szor is nagyobb lehet. Forrás: Bloomberg Finance LP
Mi a helyzet az LNG-szállítással?
A hajókövető rendszerek adatai a cseppfolyósított földgáz piacáról is információkat nyújtanak. Megfigyelték, hogy LNG-szállító hajók megkísérelték a bejutást a Perzsa-öbölbe, azonban az összegyűjtött adatok arra utalnak, hogy ezeknek a hajóknak sikerült átjutniuk és elhagyniuk az útvonal kulcsfontosságú pontjait péntek végén, még azelőtt, hogy Irán hivatalosan bejelentette volna a szoros blokádjának visszaállítását. Érdemes hangsúlyozni, hogy egy olajat, azaz üzemanyagot szállító hajó elleni támadás nem annyira veszélyes, mint egy gázszállító hajó elleni támadás.
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Csökkennek az olajárak: Új remény a Hormuzi-szoros megnyitására
Oroszország vesztésre áll az olajpiaci háborúban
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