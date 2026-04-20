Az olajárak emelkednek, miközben a politikai retorika ütközik a valósággal 📌

Legfontosabb tudnivalók Erőteljes árnövekedés a Hormuzi-szorosban történt újabb kereskedelmi hajók elleni támadások után.

Irán bejelentette a szoros ismételt lezárását, és figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsenek.

Az amerikai erők lefoglaltak egy iráni zászló alatt közlekedő hajót, növelve az eszkaláció kockázatát.

Teherán lehet, hogy nem vesz részt a következő tárgyalási fordulón az Egyesült Államokkal Pakisztánban.

A jelenlegi amerikai–iráni tűzszünet szerdán lejár, kérdéses a meghosszabbítása.

A Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom továbbra is jelentősen korlátozott, fenntartva a nyomást a globális energiaellátáson.

Az Egyesült Arab Emírségek az amerikai pénzügyi támogatás lehetőségét fontolgatja az olajexportot és a dolláráramlást fenyegető kockázatok miatt.

Az olajárak a hétvége után ismét emelkednek: az (OIL) 3,50%-kal 90 USD-re nőtt, míg a WTI 4,50%-os emelkedéssel 87 USD-n áll. A piaci aggodalmak visszatértek, és nőtt a Közel-Keleten kialakuló újabb, súlyosabb zavarok kockázata. Az árak kezdetben sokkal erősebben ugrottak meg a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni támadásokat, az Irán részéről érkező újabb fenyegetéseket, valamint az amerikai erők által lefoglalt iráni hajót követően. Később az árak részben visszahúzódtak a napközbeni csúcsokról. A közel-keleti helyzet egy rövid optimista időszak után ismét romlott. Irán visszavonta a szoros újranyitására utaló korábbi jelzéseit, ezt a folyamatos amerikai tengeri blokáddal indokolva, miközben a tűzszüneti tárgyalások egyre törékenyebbé válnak. Teherán jelezte, hogy შესაძლოა nem vesz részt a következő pakisztáni tárgyalási fordulón, az Egyesült Államokat irreális követelésekkel vádolva, miközben a jelenlegi kéthetes tűzszünet szerdán lejár. Az egyértelmű diplomáciai előrelépés hiánya és a növekvő katonai nyomás miatt a befektetők egyre inkább tartós geopolitikai kockázati forrásként tekintenek a régióra, nem pedig átmeneti, híralapú sokkként. A piacok számára már nem csupán a retorikáról van szó, hanem az energiaáramlásra, a tengeri szállításba vetett bizalomra és az Öböl-régió pénzügyi stabilitására gyakorolt valós hatásokról. A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom továbbra is jóval a normál szint alatt marad, az üzemanyagárak világszerte emelkednek, és egyes kormányok már tartalékokhoz nyúlnak vagy takarékossági intézkedéseket vezetnek be. Arra is utaló jelek vannak, hogy az Öböl menti államok elhúzódó zavarokra készülnek — az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi támogatási intézkedéseket fontolgat, sőt stresszforgatókönyvek esetén alternatív devizák használatát is az olajkereskedelemben. Egyelőre a 90 USD körüli OIL és a 87 USD körüli WTI azt jelzi, hogy az olajpiac továbbra is feszes, bár a konfliktus rendezéséhez fűzött remények még mindig jelentősek.

