📉 Az US100 1,5%-ot veszít

Az amerikai részvényindexek gyengébben kezdték július második felét. A fordulat különösen a Nasdaq esetében látványos, ahol a legnagyobb súlyú technológiai vállalatok egyben a legnagyobb vesztesek közé tartoznak. Az elmúlt hetekben a befektetői hangulat fokozatosan elfordult azoktól a vállalatoktól, amelyek közvetlenül profitáltak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházásokból, különösen a hardverbeszállítóktól, például a félvezető- és memóriachip-gyártóktól, mint a Micron, a SanDisk, a Samsung és az SK Hynix. A piac egyre inkább megkérdőjelezi, hogy a hiperskálázó technológiai vállalatok nem építettek-e ki túlzott AI-infrastruktúrát, ami éles korrekciót indított el az AI-sztori leginkább spekulatív szegmensében.

A hiperskálázó vállalatok részvényei egyelőre jobban teljesítettek, mint a hardvergyártóké, ugyanakkor a szektoron belüli tőkeátrendeződés nem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a félvezetőipari részvények eladási hullámát. Ennek következtében egyre inkább megjelenik a koncentrációs kockázat, miközben az emelkedő olajárak és az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalálódása további makrogazdasági nyomást helyez a piacokra.

Tegnap az Egyesült Államok ismét megerősítette, hogy a Hormuzi-szoros blokádja teljes mértékben érvényben van, miközben Teherán és Washington között tovább folytatódnak a katonai összecsapások. Az olaj ára a közelmúltbeli mélypontokhoz képest mintegy 20%-kal emelkedett. Bár a júniusi amerikai CPI- és PPI-adatok kedvezőbben alakultak a Wall Street várakozásainál, ez csak csekély enyhülést jelent azokkal az aggodalmakkal szemben, hogy az inflációs nyomás a következő hónapokban ismét erősödhet.

Az amerikai gyorsjelentési szezon összességében továbbra is kedvező képet mutat, annak ellenére, hogy néhány vállalat – például a Netflix – csalódást okozott. Ezzel párhuzamosan azonban egyre többen tartanak attól, hogy a félvezetőipar ismét ciklikus lassulási szakaszba léphet. Minél inkább beárazzák ezt a lehetőséget a befektetők, annál intenzívebbé válhat a tőkekiáramlás a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényekből.

A Meta Platforms nemrég bejelentette, hogy új üzletágat indít a felesleges AI-számítási kapacitás értékesítésére. A bejelentést követően a befektetők újraértékelték, hogy az olyan hiperskálázó vállalatok, mint az Amazon, a Meta, a Microsoft, az Alphabet és az Oracle nem fektettek-e túl sokat AI-infrastruktúrába, illetve hogy ez a jövőben alacsonyabb tőkekiadásokhoz vezethet-e. A Goldman Sachs High Beta Momentum részvénykosara jelenleg mintegy 23%-os havi visszaesés felé tart, ami az elmúlt 17 év legrosszabb havi teljesítménye lenne. A kosárban olyan vállalatok szerepelnek, mint az Nvidia, a Super Micro Computer, a Palantir, a D-Wave Quantum és a Navitas Semiconductor, amelyek az AI-tematikára építő lakossági befektetők kedvencei közé is tartoznak. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a jelenlegi visszaesés akár egy átmeneti korrekciónak is bizonyulhat egy hosszabb távú emelkedő trendben, mivel a vezető technológiai vállalatok fundamentumai továbbra is erősek.

US100 (D1 idősík)

A napi grafikonon jól látható, hogy a 28 200–30 700 pontos sáv erős disztribúciós zónává alakult, amely egyelőre megakadályozza, hogy az index új történelmi csúcsra emelkedjen. Az US100 azóta határozottan a 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) (narancssárga vonal) alá esett, ami arra utal, hogy a rövid távú trend ismét lefelé fordult.