Az US100 1%-ot veszít 📉

Legfontosabb tudnivalók Kína szankciókat jelentett be az Egyesült Államok vállalatai ellen, amelyek kapcsolatban állnak Dél-Korea egyik legnagyobb hajógyártójával

ellen, amelyek kapcsolatban állnak Dél-Korea egyik legnagyobb hajógyártójával A befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus tovább fog folytatódni

A Goldman Sachs és a BlackRock részvényei a szilárd harmadik negyedéves eredmények ellenére is csökkennek a tőzsde nyitása előtt

Az amerikai részvények zuhantak, miután Kína fokozta kereskedelmi vitáját az Egyesült Államokkal, ami újra felkeltette a félelmeket egy újabb konfrontációtól Peking és Washington között. Az eszkaláció akkor következett be, amikor a részvények már túlértékeltnek tűntek a hónapokig tartó emelkedés után. Kína szankciókat jelentett be az Egyesült Államok vállalatai ellen, amelyek kapcsolatban állnak Dél-Korea egyik legnagyobb hajógyártójával, és jelezte, hogy további intézkedések is következhetnek. Fontos megjegyezni, hogy legutóbb az Egyesült Államok haditengerészeti hajóépítés terén jelentette be katonai partnerségét Dél-Koreával. A befektetők figyelmét most a nem hivatalos eredményközlési szezon kezdete köti le, a BlackRock részvényei a harmadik negyedévi szilárd eredményjelentés ellenére is közel 1%-kal estek a zárás utáni kereskedésben, a Goldman Sachs részvényei pedig 2%-kal estek a jelentés után. A kereskedők figyelmesen követik az AI-hez kapcsolódó befektetések fenntarthatóságára és a magasabb kereskedelmi vámok lehetséges következményeire vonatkozó információkat az elkövetkező hónapokban. Az US100 ma 1%-kal, 24 600 pontra esett vissza, és megpróbálja tartani magát az EMA50 felett. A 24 300 pont alá esés potenciálisan nagyobb eladási hullámot indíthat el. Forrás: xStation5

