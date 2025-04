Az US100 2%-ot veszít 📉

A Nasdaq hat√°ridŇĎs √ľgyletek cs√∂kkennek, mivel az Nvidia 6%-ot esik a chipexport miatt, az ASML gyenge eredm√©nyekrŇĎl sz√°mol be, mik√∂zben a kereskedelmi h√°bor√ļ eszkal√°l√≥dikūüóĹ

Az ASML gyenge rendel√©si adatai √©s az Nvidia-t c√©lz√≥ exportkorl√°toz√°sok a Wall Street hat√°ridŇĎs √ľgyleteit terhelik. A Nasdaq tŇĎzsd√©n jegyzett, technol√≥giai s√ļly√ļ v√°llalatokat reprezent√°l√≥ US100 hat√°ridŇĎs √ľgyletek erŇĎs lefel√© ir√°nyul√≥ nyom√°s al√° ker√ľltek, √©s most t√∂bb mint 2%-ot vesz√≠tettek. Ez a negat√≠v hangulat t√∂bb olyan kulcsfontoss√°g√ļ t√©nyezŇĎ eredm√©nye, amelyek elbizonytalan√≠tj√°k a befektetŇĎket, √©s √°rny√©kot vetnek a technol√≥giai szektor kil√°t√°saira. A fŇĎ aggodalmak k√∂z√© tartozik a K√≠n√°val szembeni kereskedelmi fesz√ľlts√©gek fokoz√≥d√°sa - legink√°bb a kiv√°lasztott term√©kekre kivetett √ļj, 245%-os v√°mok lehets√©ges bevezet√©se -, a holland f√©lvezetŇĎ√≥ri√°s, az ASML ki√°br√°nd√≠t√≥ p√©nz√ľgyi eredm√©nyei, valamint az Nvidia √°ltal gy√°rtott fejlett chipekre vonatkoz√≥ szigor√ļbb exportkorl√°toz√°sok. Mi t√∂bb, Hongkong felf√ľggesztette az USA-ba ir√°nyul√≥ √°ruk postai sz√°ll√≠t√°s√°t.

A kereskedelmi h√°bor√ļ eszkal√°l√≥d√°sa

Az Egyes√ľlt √Āllamok √©s K√≠na k√∂z√∂tti kereskedelmi h√°bor√ļ elm√©ly√ľl√©s√©tŇĎl val√≥ f√©lelem ism√©t a k√∂z√©ppontba ker√ľlt.

Ahogy a Bloomberg r√°mutat, Donald Trump v√°mpolitik√°ja r√°vil√°g√≠t a kisz√°m√≠thatatlans√°g√°ra - miut√°n visszavonta az Nvidia sz√°m√°ra tett kor√°bbi engedm√©nyeit. Emellett azt is sugallja, hogy az USA √©s K√≠na k√∂z√∂tti fesz√ľlts√©gek tov√°bbra is komolyak, m√©g akkor is, ha l√°tsz√≥lag felsz√≠nes nyugalom uralkodik.

Az Nvidia mentess√©gek visszavon√°s√°n √©s a kritikus √°sv√°nyi anyagokra kivetett lehets√©ges v√°mokon t√ļlmenŇĎen a Feh√©r H√°z most √°ll√≠t√≥lag 245%-os v√°mok kivet√©s√©t tervezi bizonyos term√©kekre. A m√©diajelent√©sek szerint ezek kezdetben olyan term√©kekre vonatkozhatnak, mint a fecskendŇĎk √©s tŇĪk - olyan term√©kekre, amelyeknek korl√°tozott hat√°sa van mindk√©t gazdas√°gra.

Gyenge eredm√©nyek az ASML-tŇĎl

A befektetŇĎi hangulatot terhelŇĎ m√°sik t√©nyezŇĎ az ASML Holding NV (ASML.NL) √°ltal k√∂zz√©tett, a v√°rtn√°l gyeng√©bb megrendel√©si adatok. R√°ad√°sul a v√°llalat figyelmeztetett, hogy az importv√°mok megterhelhetik p√©nz√ľgyi eredm√©nyeit 2025-ben √©s 2026-ban.

A glob√°lis chipgy√°rt√≥k fejlett litogr√°fiai rendszereinek kulcsfontoss√°g√ļ besz√°ll√≠t√≥jak√©nt az ASML r√°mutatott a f√©lvezetŇĎ szektor √©rezhetŇĎ gyenges√©g√©re. A megrendel√©sek cs√∂kken√©se az √ļj chipek ir√°nti kereslet lassul√°s√°ra utalhat, ami k√∂zvetlen√ľl befoly√°solja sz√°mos technol√≥giai v√°llalat n√∂veked√©si kil√°t√°sait, √©s az US100-ban megfigyelhetŇĎ visszaes√©s is t√ľkr√∂zŇĎdik.

Az Nvidia √ļj exportkorl√°toz√°sokkal n√©z szembe

A technol√≥giai √°gazatot √©s az USA-K√≠na kapcsolatokat √©rŇĎ √ļjabb csap√°s az Nvidia √°ltal a fejlett chipekre vonatkoz√≥ exportszab√°lyok szigor√≠t√°sa. Az amerikai korm√°ny mostant√≥l k√ľl√∂nleges enged√©lyt k√©r a v√°llalat H20 chipjeinek K√≠n√°ba t√∂rt√©nŇĎ export√°l√°s√°hoz. Az Nvidia kor√°bban ellenezte az ilyen int√©zked√©seket. Eredetileg a v√°llalatra egy ‚Äěv√©dŇĎernyŇĎ‚ÄĚ vonatkozott volna, de √ļgy tŇĪnik, Trump v√©g√ľl visszavonta ezt a v√©dint√©zked√©st, √©s √ļj felt√©teleket szabott a c√©gnek. Az Nvidia becsl√©sei szerint az elsŇĎ p√©nz√ľgyi negyed√©vben mintegy 5,5 milli√°rd doll√°rnyi k√∂lts√©get fog viselni a k√©szletekkel, beszerz√©si k√∂telezetts√©gekkel √©s a kapcsol√≥d√≥ term√©kkel kapcsolatos tartal√©kokkal kapcsolatban.

Piaci reakció

Erre reag√°lva az US100 hat√°ridŇĎs √ľgyletek t√∂bb mint 2%-ot estek vissza. A legmeredekebb cs√∂kken√©s azonban reggel 7:00 √≥rakor kezdŇĎd√∂tt, az ASML eredm√©nyeinek k√∂zz√©t√©tel√©t k√∂vetŇĎen. Ezzel egyidejŇĪleg az amerikai doll√°rt√≥l val√≥ elfordul√°s √©s az arany √°r√°nak emelked√©se is megfigyelhetŇĎ volt. Az US100 m√©g mindig j√≥val az EMA200 alatt van, √©s nem siker√ľl a 2023-as felfel√© ir√°nyul√≥ hull√°m 38,2 Fibonacci retracementje f√∂l√© visszapattanni. A legfontosabb t√°maszszintek most a 61,8 √©s 71,6 Fibo az 17300 √©s 16500 pts szinteken, amit a kor√°bbi √°rmozg√°s is t√°mogat.

 

Forr√°s: xStation5