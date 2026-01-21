Bitcoin: Davos fordulópontot jelenthet a kriptovaluta-szabályozásban? 💰

-
A Bitcoin továbbra is konszolidációban van a >30%-os negyedik negyedéves korrekciót követően, a kockázatcsökkentő hangulat és a részvények korrelációja korlátozza az emelkedést.
-
A figyelem Davosra helyeződött át, ahol az amerikai kriptoreguláció - különösen a CLARITY Act - intenzív vita tárgyát képezi.
-
A Coinbase támogatásának visszavonása késleltette a jogalkotást, de a tárgyalások folytatódnak, és továbbra is várható egy felülvizsgált törvénytervezet.
-
A Bitcoin továbbra is konszolidációban van a >30%-os negyedik negyedéves korrekciót követően, a kockázatcsökkentő hangulat és a részvények korrelációja korlátozza az emelkedést.
-
A figyelem Davosra helyeződött át, ahol az amerikai kriptoreguláció - különösen a CLARITY Act - intenzív vita tárgyát képezi.
-
A Coinbase támogatásának visszavonása késleltette a jogalkotást, de a tárgyalások folytatódnak, és továbbra is várható egy felülvizsgált törvénytervezet.
A Bitcoin az utóbbi időben nehéz időszakon ment keresztül. A 2025 negyedik negyedévében bekövetkezett több mint 30%-os korrekció után a világ legnagyobb kriptopénze továbbra is konszolidációban van. Az elmúlt hetekben a Bitcoin még megpróbált magasabbra is kitörni ebből a tartományból, de a növekvő nemzetközi feszültségek miatt csökkent a befektetők kockázati étvágya, ami a Bitcoint 90 000 dollár alá szorította vissza.
Az alábbiakban a szöveg Bitcoin nagy kezdőbetűvel szerepel:
A Bitcoin továbbra is szorosabban korrelál az US500 indexszel, mint az arannyal. A kockázatvállalási étvágy csökkenése így a kriptodevizák iránti keresletet is szélesebb körben visszafogja.
A piaci figyelem most Davosra irányul, ahol a kriptodevizák szabályozása – különösen az amerikai CLARITY Act – a döntéshozók, bankok és a kriptoipar vezetőinek egyik kulcstémájává vált.
A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong a fórumot arra használta, hogy nyíltan bírálja a CLARITY Act (Crypto Market Structure Act) jelenlegi változatát. Véleménye szerint a javaslat túlságosan a hagyományos pénzügyi szektort részesíti előnyben, és az innováció visszafogásának kockázatát hordozza. A Coinbase visszavonta támogatását a törvényjavaslattól, mivel az bővíti az SEC hatáskörét, korlátozza a DeFi-t, lassítja a tokenizációt, és gyakorlatilag megtiltja a stabilcoinokra fizetett kamatokat.
Armstrong álláspontja – miszerint „jobb, ha nincs törvény, mint ha rossz törvény van” – meglepte a törvényhozókat és az iparág egyes szereplőit, késedelmet okozva a Szenátus Bankbizottságának munkájában, valamint ellenreakciókat váltva ki egyes döntéshozók részéről. Ugyanakkor Armstrong hangsúlyozta, hogy a tárgyalások továbbra is konstruktívak, a Fehér Ház aktívan részt vesz a folyamatban, és továbbra is valószínű egy módosított törvényjavaslat, amely világosabban elhatárolja az SEC és a CFTC hatásköreit.
Fontos fejlemény, hogy Davosban a kriptodevizák intézményi elfogadottságának erősödése is egyértelműen megmutatkozott: nagybankok és tőzsdék nyíltan tárgyaltak az eszköztokenizációról és a 24/7-ben működő, blokklánc-alapú piacokról, ami jól érzékelteti, miért vált sürgetővé az egyértelmű szabályozás.
A Bitcoin ma 1,20%-kal erősödik, 89 300 USD-re, miután tegnap közel 5,00%-os korrekciót szenvedett el, és az árfolyam nagyjából 88 000 USD-ig esett vissza.
Ha szeretnéd, egységesíthetem az egész anyagot stílusban (pl. intézményi / piaci kommentár hangvétel).
Forrás: xStation 5
Reggeli összefoglaló (23.01.2026)
Graf dňa: AUDUSD smeruje k viacročným maximám 📈 Zvýšenie úrokových sadzieb vo februári❓
Gazdasági naptár: A legfontosabb amerikai adatok elterelik a figyelmet a geopolitikai helyzetről (2026.01.22.)
Kulcsfontosságú támasz az Ethereumon 💡
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.