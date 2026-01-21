Bitcoin: Davos fordulópontot jelenthet a kriptovaluta-szabályozásban? 💰

A Coinbase támogatásának visszavonása késleltette a jogalkotást, de a tárgyalások folytatódnak, és továbbra is várható egy felülvizsgált törvénytervezet.

A figyelem Davosra helyeződött át, ahol az amerikai kriptoreguláció - különösen a CLARITY Act - intenzív vita tárgyát képezi.

A Bitcoin továbbra is konszolidációban van a >30%-os negyedik negyedéves korrekciót követően, a kockázatcsökkentő hangulat és a részvények korrelációja korlátozza az emelkedést.

A Bitcoin az utóbbi időben nehéz időszakon ment keresztül. A 2025 negyedik negyedévében bekövetkezett több mint 30%-os korrekció után a világ legnagyobb kriptopénze továbbra is konszolidációban van. Az elmúlt hetekben a Bitcoin még megpróbált magasabbra is kitörni ebből a tartományból, de a növekvő nemzetközi feszültségek miatt csökkent a befektetők kockázati étvágya, ami a Bitcoint 90 000 dollár alá szorította vissza.

A Bitcoin továbbra is szorosabban korrelál az US500 indexszel, mint az arannyal. A kockázatvállalási étvágy csökkenése így a kriptodevizák iránti keresletet is szélesebb körben visszafogja.

A piaci figyelem most Davosra irányul, ahol a kriptodevizák szabályozása – különösen az amerikai CLARITY Act – a döntéshozók, bankok és a kriptoipar vezetőinek egyik kulcstémájává vált.

A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong a fórumot arra használta, hogy nyíltan bírálja a CLARITY Act (Crypto Market Structure Act) jelenlegi változatát. Véleménye szerint a javaslat túlságosan a hagyományos pénzügyi szektort részesíti előnyben, és az innováció visszafogásának kockázatát hordozza. A Coinbase visszavonta támogatását a törvényjavaslattól, mivel az bővíti az SEC hatáskörét, korlátozza a DeFi-t, lassítja a tokenizációt, és gyakorlatilag megtiltja a stabilcoinokra fizetett kamatokat.

Armstrong álláspontja – miszerint „jobb, ha nincs törvény, mint ha rossz törvény van” – meglepte a törvényhozókat és az iparág egyes szereplőit, késedelmet okozva a Szenátus Bankbizottságának munkájában, valamint ellenreakciókat váltva ki egyes döntéshozók részéről. Ugyanakkor Armstrong hangsúlyozta, hogy a tárgyalások továbbra is konstruktívak, a Fehér Ház aktívan részt vesz a folyamatban, és továbbra is valószínű egy módosított törvényjavaslat, amely világosabban elhatárolja az SEC és a CFTC hatásköreit.

Fontos fejlemény, hogy Davosban a kriptodevizák intézményi elfogadottságának erősödése is egyértelműen megmutatkozott: nagybankok és tőzsdék nyíltan tárgyaltak az eszköztokenizációról és a 24/7-ben működő, blokklánc-alapú piacokról, ami jól érzékelteti, miért vált sürgetővé az egyértelmű szabályozás.

A Bitcoin ma 1,20%-kal erősödik, 89 300 USD-re, miután tegnap közel 5,00%-os korrekciót szenvedett el, és az árfolyam nagyjából 88 000 USD-ig esett vissza.

Forrás: xStation 5