BoJ jegyzőkönyv 🚩A USDJPY megpróbál talpra állni

A Bank of Japan legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a reálkamatok Japánban továbbra is nagyon alacsonyak, és a kamatemelés lehetséges, ha az adatok ezt alátámasztják. Az alábbiakban az ülés legfontosabb részletei olvashatók: A tagok egyetértettek abban, hogy a kereskedelempolitikai fejleményekkel és azok gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatban továbbra is nagyfokú a bizonytalanság .

. Több tag úgy vélte, hogy a jelenlegi monetáris politikai irányvonalat fenn kell tartani annak érdekében, hogy jobban fel lehessen mérni a kereskedelempolitikai változások belföldi gazdaságra, tengerentúli piacokra és árakra gyakorolt hatásait.

annak érdekében, hogy jobban fel lehessen mérni a kereskedelempolitikai változások belföldi gazdaságra, tengerentúli piacokra és árakra gyakorolt hatásait. Egy tag úgy nyilatkozott, hogy a Japán Banknak monetáris politikával kellene támogatnia a gazdaságot , mivel a növekedés átmenetileg lelassulhat az amerikai vámok hatása miatt.

, mivel a növekedés átmenetileg lelassulhat az amerikai vámok hatása miatt. Egy másik tag megjegyezte, hogy még nem lenne késő közelebbről megvizsgálni a kemény adatokat , mielőtt folytatná a szakpolitikai normalizálás folyamatát.

, mielőtt folytatná a szakpolitikai normalizálás folyamatát. Egy résztvevő hangsúlyozta, hogy a kamatemelés feltételei fokozatosan a helyükre kerülnek , bár a banknak el kell kerülnie, hogy meglepje a piacokat egy korai lépéssel.

, bár a banknak el kell kerülnie, hogy meglepje a piacokat egy korai lépéssel. Egy másik résztvevő szerint a kamatemelések folytatásának ideje lehet , mivel az utolsó óta több mint fél év telt el, bár az amerikai lassulás mértékével kapcsolatos bizonytalanság miatt talán óvatosabb lenne várni.

, mivel az utolsó óta több mint fél év telt el, bár az amerikai lassulás mértékével kapcsolatos bizonytalanság miatt talán óvatosabb lenne várni. Egy tag rámutatott annak fontosságára, hogy a vállalati nyereségek és az előzetes bértárgyalási adatok alapján kellő bizonyossággal megjósolható legyen, hogy a béremelések közelmúltbeli trendje nem fog megszakadni.

Egy másik résztvevő azt javasolta, hogy a BoJ a kamatlábakat egyenletes ütemben módosítsa , a közeljövőben várható információk széles körére támaszkodva, beleértve a vállalatok első félévi eredményeit és egész éves kilátásaikat.

, a közeljövőben várható információk széles körére támaszkodva, beleértve a vállalatok első félévi eredményeit és egész éves kilátásaikat. Egy tag szerint a kamatemelés elhalasztása nagyobb tisztánlátást nyújthatna az amerikai gazdasági kilátásokról , bár a várakozás költségei fokozatosan emelkednének.

, bár a várakozás költségei fokozatosan emelkednének. Néhány tag megvitatta a további várakozás költség-haszon arányát , Japán hosszú deflációs tapasztalataira hivatkozva.

, Japán hosszú deflációs tapasztalataira hivatkozva. Az egyik tag hangsúlyozta, hogy helyénvaló fenntartani az alkalmazkodó monetáris feltételeket mindaddig, amíg az inflációs várakozások nem eléggé lehorgonyzottak.

Néhány tag megjegyezte, hogy az exportőrök nyeresége jelenleg pufferrel rendelkezik az amerikai vámok hatásával szemben , amelyet az elmúlt néhány év gyenge jenje alatt építettek fel.

, amelyet az elmúlt néhány év gyenge jenje alatt építettek fel. Egy másik résztvevő hozzátette, hogy az amerikai vámok hatása kisebb volt a vártnál, és nem valószínű, hogy kisiklatja a japán gazdaságot. Forrás: xStation5

