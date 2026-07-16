BREAKING: A GBPUSD 0,1%-kal emelkedett a vártnál jobb brit GDP-adatok hatására 📈

08:00, Egyesült Királyság – havi GDP-jelentés Egyesült Királyság – GDP (éves alapon)

Tényleges: 1,3% (Várakozás: 1,2%, Előző: 1,2%) Egyesült Királyság – GDP (havi alapon)

Tényleges: 0,1% (Várakozás: 0,0%, Előző: -0,1%) Egyesült Királyság – Feldolgozóipari termelés (havi alapon)

Tényleges: 0,1% (Várakozás: -0,2%, Előző: 0,4%) Az Egyesült Királyság gazdasága továbbra is stabilan bővül a recessziót követően, és immár a hatodik egymást követő hónapban mutat növekedést a gördülő háromhavi GDP-adatok alapján. Bár az általános trend továbbra is kifejezetten kedvező, a növekedés üteme a nyár közeledtével némileg lassult, amit részben az iráni geopolitikai konfliktusból eredő globális ellátási láncok zavarai okoztak. 1. ábra: A háromhavi GDP-növekedéshez való hozzájárulások az Egyesült Királyságban (2025. május – 2026. május) Forrás: A Nemzeti Statisztikai Hivatal havi becslése a bruttó hazai termékre (GDP) vonatkozóan Főbb mutatók és ágazati bontás Összesített GDP: A GDP 0,7%-kal nőtt a 2026 májusával záruló három hónapban (enyhe lassulás az áprilisi 0,8%-hoz képest), miközben májusban havi alapon 0,1%-os bővülést mutatott. Szolgáltatások (a növekedés motorja): A szolgáltatási szektor 0,7%-kal bővült a három hónapos időszakban. A növekedést elsősorban az információ és kommunikáció ágazat (+2,5%), valamint a szakmai szolgáltatások támogatták. Kiemelkedően teljesített a tudományos kutatás-fejlesztés, amely májusban 5,1%-kal nőtt, főként az orvostudományi kutatásoknak köszönhetően. Ipar és feldolgozóipar: A termelés összességében 0,1%-kal emelkedett a három hónapos időszakban. A feldolgozóipar volt a legerősebb alágazat, 1,6%-os növekedéssel, amelyet elsősorban a gyógyszeripar hajtott. Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozta az energia- és víziközmű-szektor jelentős visszaesése. Építőipar: Az építőipar 1,6%-kal bővült a három hónap során, amit elsősorban a magánszektorbeli kereskedelmi beruházások támogattak. Májusban azonban a szektor 0,8%-kal zsugorodott, főként a lakóingatlanok javítási és karbantartási munkáinak 5%-os visszaesése miatt. A font pozitívan reagált az adatokra, azonban nem tudott kitörni az 1,3520–1,3550 közötti jelenlegi kereskedési sávból. A GBPUSD árfolyama továbbra is a 10 órás exponenciális mozgóátlag (EMA10, H1-es grafikon, sárga vonal) közelében mozog, miközben a tegnapi erőteljes emelkedést követően a lendület fokozatosan mérséklődik. Forrás: xStation5

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