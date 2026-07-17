EURUSD: A Fed ellenállása továbbra is támaszt nyújt a dollárnak a gyengébb inflációs adatok ellenére is

A pénteki EUR/USD kereskedést elsősorban azok a várakozások mozgatják, amelyek a monetáris politika jövőbeli alakulására vonatkozó új jelzéseket keresik mind az Atlanti-óceán európai, mind amerikai oldalán. A piacok kiemelt figyelemmel követik az euróövezet mai végleges inflációs adatait, valamint a Federal Reserve tisztviselőinek legutóbbi nyilatkozatait, amelyek célja, hogy mérsékeljék a kamatcsökkentési ciklus korai megkezdésével kapcsolatos várakozásokat.

A vezető devizapár jelenlegi helyzete különösen érdekes, mivel az alacsonyabb infláció már nem eredményez automatikusan gyengébb amerikai dollárt. A legutóbbi amerikai adatok a vártnál nagyobb mértékű inflációs lassulást mutattak, ugyanakkor a Fed egyre határozottabban jelzi, hogy nem kíván túl korán győzelmet hirdetni az infláció felett.

A másik oldalon az eurót továbbra is támogatják azok a várakozások, hogy az Európai Központi Bank (EKB) továbbra is óvatos marad. Az euróövezeti infláció még mindig a jegybanki cél fölött tartózkodik, miközben a geopolitikai feszültségek miatt ismét emelkedő energiaárak kockázata tovább nehezíti a monetáris politika kilátásait.

Ennek eredményeként az EUR/USD jelenleg két egymással ellentétes piaci narratíva között mozog. A befektetők azt próbálják felmérni, hogy a Fed gyorsabban változtat-e monetáris politikai irányvonalán, vagy éppen az EKB lesz kénytelen a vártnál hosszabb ideig fenntartani szigorú monetáris politikáját.

Forrás: xStation5

Az EUR/USD árfolyamát jelenleg befolyásoló tényezők 1. Euróövezeti infláció: a piacok az EKB következő lépésére várnak Az európai oldalon a mai nap legfontosabb eseménye az euróövezet végleges HICP inflációs adatának közzététele. A piacok figyelme már nem kizárólag az inflációs mutatóra irányul, hanem arra is, hogy az adat milyen következtetéseket enged levonni az Európai Központi Bank (EKB) jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatban. Bár az euróövezeti infláció jelentősen csökkent a korábbi csúcsokhoz képest, ez még nem jelenti azt, hogy az EKB problémája megoldódott. Az árnyomás továbbra is a jegybanki cél felett marad, miközben a befektetők kiemelten figyelik a maginfláció és a szolgáltatási infláció alakulását. A legfontosabb kérdés már nem csupán az, hogy csökken-e az infláció, hanem az, hogy a dezinfláció üteme elegendő lesz-e ahhoz, hogy az EKB megkezdhesse a monetáris politika lazítását. Ha a mai adat azt mutatja, hogy az árnyomás a vártnál tartósabb, a piacok visszafoghatják a kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozásokat, ami támogatást nyújthat az eurónak. Ezzel szemben, ha az infláció további egyértelmű lassulására utaló jelek érkeznek, az növelheti a nyomást a közös európai devizán, mivel a befektetők nagyobb mozgásteret árazhatnak be az EKB jövőbeli monetáris lazítására. Továbbra is fontos tényező marad az energiapiac alakulása. Amennyiben a közel-keleti geopolitikai feszültségek újabb olajár-emelkedést idéznek elő, az ismét felerősítheti az inflációs nyomást Európában, ami korlátozhatja az EKB mozgásterét a kamatpolitika enyhítésében. 2. A Fed igyekszik visszaszerezni az irányítást a kamatcsökkentési várakozások felett Az amerikai dollár szempontjából továbbra is a Federal Reserve kommunikációja a legfontosabb tényező. A legutóbbi amerikai inflációs adatok a vártnál jóval kedvezőbbek lettek, ami kezdetben erősítette azokat a várakozásokat, hogy a Fed a korábban gondoltnál hamarabb kezdheti meg a kamatcsökkentési ciklust. Az alacsonyabb infláció elméletileg nagyobb mozgásteret biztosítana a jegybank számára a monetáris politika lazítására. A Fed ugyanakkor láthatóan igyekszik megakadályozni, hogy a piacok túl gyorsan egy lazább monetáris politikát árazzanak. Kevin Warsh hangsúlyozta, hogy a Federal Reserve nem fogadhat el tartósan cél feletti inflációt. Nyilatkozata arra utal, hogy több döntéshozó továbbra is attól tart, hogy a túl korai kamatcsökkentés ismét felerősítheti az inflációt. Ennél is határozottabb üzenetet fogalmazott meg a dallasi Fed elnöke, Lorie Logan, aki szerint a jelenlegi kamatszint nem feltétlenül elég szigorú, és akár további kamatemelések is indokoltak lehetnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Fed valóban újabb kamatemelést hajt végre. A piacok számára sokkal fontosabb üzenet az, hogy a jegybank egyáltalán nem siet a kamatcsökkentésekkel. Jelenleg ez az egyik legfontosabb tényező, amely támogatja az amerikai dollárt. Néhány hónappal ezelőtt a gyengébb infláció szinte automatikusan a dollár gyengülését eredményezte. Ma azonban a befektetők sokkal inkább arra figyelnek, hogyan reagál minderre a Fed. Ha a piac arra a következtetésre jut, hogy az infláció ugyan csökken, de a Fed továbbra is hosszabb ideig magasan tartja a kamatokat, az továbbra is kedvezhet az amerikai dollárnak. 3. A háttérben meghúzódó kulcstényező: a reálkamatok és az amerikai állampapírpiac Az EUR/USD alakulásáról szóló elemzésekben gyakran háttérbe szorul egy rendkívül fontos tényező: a reálkamatok és az amerikai állampapírpiac helyzete. A dollár szempontjából ugyanis nem pusztán az infláció szintje számít, hanem sokkal inkább az inflációs folyamatok és a Fed jövőbeli kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások közötti kapcsolat. Amennyiben az Egyesült Államokban az infláció tovább mérséklődik, miközben a Federal Reserve továbbra is óvatos marad és elhalasztja a kamatcsökkentéseket, a reálkamatok továbbra is vonzó szinten maradhatnak a befektetők számára. Ez pedig továbbra is támogatást nyújthat az amerikai dollárnak.