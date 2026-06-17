Gazdasági naptár: A Kevin Warsh vezetése alatt hozott Fed-döntés kerül a figyelem középpontjába

A szerdai kereskedési napot a pénzügyi piacokon elsősorban az esti Federal Open Market Committee (FOMC) monetáris politikai közlemény előtti várakozás határozza meg. A befektetők kiemelt figyelmet fordítanak a Federal Reserve gazdasági előrejelzéseire és az új elnök, Kevin Warsh sajtótájékoztatójára, amelyek várhatóan meghatározzák az amerikai dollár és a globális részvénypiacok rövid távú irányát. A geopolitikai helyzet továbbra is stabil a folyamatban lévő G7-csúcstalálkozó közepette. A Fed döntése mellett a piacok az európai (Egyesült Királyság, euróövezet) inflációs adatokra, valamint az Egyesült Államok kulcsfontosságú kiskereskedelmi értékesítési adataira is figyelnek, ami fokozott volatilitást okoz a font- és európárok, valamint az amerikai államkötvényhozamok piacán.

A távol-keleti kereskedési szakasz legfontosabb eseményei

Az éjszaka folyamán a chilei jegybank változatlanul, 4,50%-on hagyta az alapkamatot.

Új-Zélandról érkező adatok szerint az első negyedéves folyó fizetési mérleg hiánya a vártnál kisebb lett, és -1,01 milliárd új-zélandi dollárt tett ki.

Japánból vegyes jelzések érkeztek: a májusi külkereskedelmi mérleg a várakozások alatt alakult, -378,7 milliárd jenes hiánnyal, ugyanakkor az export növekedési üteme 17%-ra gyorsult éves összevetésben, míg az áprilisi gépipari megrendelések erőteljesen, 8,7%-kal emelkedtek havi alapon.

Makrogazdasági naptár

08:00 – Egyesült Királyság – CPI infláció m/m

Konszenzus: 0,4% | Előző: 0,7%

08:00 – Egyesült Királyság – Maginfláció (Core CPI) m/m

Konszenzus: 0,4% | Előző: 0,7%

08:00 – Egyesült Királyság – CPI infláció y/y

Konszenzus: 3,0% | Előző: 2,8%

08:00 – Egyesült Királyság – Maginfláció (Core CPI) y/y

Konszenzus: 2,7% | Előző: 2,5%

08:00 – Egyesült Királyság – Termelői árindex (PPI) m/m

Konszenzus: 0,5% | Előző: 1,5%

08:30 – Magyarország – Bérek y/y

Konszenzus: nincs adat | Előző: 9,2%

09:00 – Svájc – SECO gazdasági előrejelzések

Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat

09:00 – Szlovákia – HICP infláció y/y

Konszenzus: 4,1% | Előző: 4,0%

09:30 – Svédország – Kamatdöntés

Konszenzus: 1,75% | Előző: 1,75%

11:00 – Euróövezet – Végleges HICP infláció m/m

Konszenzus: 1,0% | Előző: 0,1%

11:00 – Euróövezet – Végleges HICP infláció y/y

Konszenzus: 3,0% | Előző: 3,2%

13:00 – Egyesült Államok – Jelzáloghitel-kérelmek

Konszenzus: nincs adat | Előző: 10,8%

14:30 – Egyesült Államok – Kiskereskedelmi értékesítés m/m

Konszenzus: 0,5% | Előző: 0,5%

14:30 – Egyesült Államok – Kiskereskedelmi értékesítés (autók nélkül) m/m

Konszenzus: 0,7% | Előző: 0,5%

14:30 – Kanada – Újlakásár-index m/m

Konszenzus: -0,4% | Előző: -0,1%

16:00 – Egyesült Államok – Függőben lévő lakáseladások m/m

Konszenzus: 1,4% | Előző: 0,9%

16:00 – Egyesült Államok – Üzleti készletek m/m

Konszenzus: 0,9% | Előző: 0,5%

16:30 – Egyesült Államok – Heti nyersolajkészlet-változás

Konszenzus: -7,23 millió hordó | Előző: -4,5 millió hordó

20:00 – Egyesült Államok – FOMC kamatdöntés

Konszenzus: 3,50–3,75% | Előző: 3,50–3,75%

20:00 – Egyesült Államok – FOMC gazdasági előrejelzések

Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat

20:30 – Egyesült Államok – FOMC sajtótájékoztató

Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat

Gyorsjelentési naptár

Jabil Inc. – piacnyitás előtt

Három piac, amelyre érdemes figyelni

EUR/USD – A fő devizapár fokozott volatilitással reagálhat az euróövezet végleges inflációs adataira, valamint az esti Fed-közleményre és Kevin Warsh nyilatkozatainak hangvételére.

GBP/USD – A reggeli brit fogyasztói és termelői inflációs adatok határozhatják meg a font rövid távú trendjét az esti amerikai döntések előtt.

Arany (XAU/USD) – A nemesfém továbbra is rendkívül érzékenyen reagál az FOMC új gazdasági előrejelzéseinek (dot plot) esetleges szigorúbb vagy lazább üzeneteire, illetve az amerikai állampapírhozamok változására.