Gazdasági naptár: A Kevin Warsh vezetése alatt hozott Fed-döntés kerül a figyelem középpontjába

A szerdai kereskedési napot a pénzügyi piacokon elsősorban az esti Federal Open Market Committee (FOMC) monetáris politikai közlemény előtti várakozás határozza meg. A befektetők kiemelt figyelmet fordítanak a Federal Reserve gazdasági előrejelzéseire és az új elnök, Kevin Warsh sajtótájékoztatójára, amelyek várhatóan meghatározzák az amerikai dollár és a globális részvénypiacok rövid távú irányát. A geopolitikai helyzet továbbra is stabil a folyamatban lévő G7-csúcstalálkozó közepette. A Fed döntése mellett a piacok az európai (Egyesült Királyság, euróövezet) inflációs adatokra, valamint az Egyesült Államok kulcsfontosságú kiskereskedelmi értékesítési adataira is figyelnek, ami fokozott volatilitást okoz a font- és európárok, valamint az amerikai államkötvényhozamok piacán.
A távol-keleti kereskedési szakasz legfontosabb eseményei
Az éjszaka folyamán a chilei jegybank változatlanul, 4,50%-on hagyta az alapkamatot.
Új-Zélandról érkező adatok szerint az első negyedéves folyó fizetési mérleg hiánya a vártnál kisebb lett, és -1,01 milliárd új-zélandi dollárt tett ki.
Japánból vegyes jelzések érkeztek: a májusi külkereskedelmi mérleg a várakozások alatt alakult, -378,7 milliárd jenes hiánnyal, ugyanakkor az export növekedési üteme 17%-ra gyorsult éves összevetésben, míg az áprilisi gépipari megrendelések erőteljesen, 8,7%-kal emelkedtek havi alapon.
Makrogazdasági naptár
08:00 – Egyesült Királyság – CPI infláció m/m
Konszenzus: 0,4% | Előző: 0,7%
08:00 – Egyesült Királyság – Maginfláció (Core CPI) m/m
Konszenzus: 0,4% | Előző: 0,7%
08:00 – Egyesült Királyság – CPI infláció y/y
Konszenzus: 3,0% | Előző: 2,8%
08:00 – Egyesült Királyság – Maginfláció (Core CPI) y/y
Konszenzus: 2,7% | Előző: 2,5%
08:00 – Egyesült Királyság – Termelői árindex (PPI) m/m
Konszenzus: 0,5% | Előző: 1,5%
08:30 – Magyarország – Bérek y/y
Konszenzus: nincs adat | Előző: 9,2%
09:00 – Svájc – SECO gazdasági előrejelzések
Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat
09:00 – Szlovákia – HICP infláció y/y
Konszenzus: 4,1% | Előző: 4,0%
09:30 – Svédország – Kamatdöntés
Konszenzus: 1,75% | Előző: 1,75%
11:00 – Euróövezet – Végleges HICP infláció m/m
Konszenzus: 1,0% | Előző: 0,1%
11:00 – Euróövezet – Végleges HICP infláció y/y
Konszenzus: 3,0% | Előző: 3,2%
13:00 – Egyesült Államok – Jelzáloghitel-kérelmek
Konszenzus: nincs adat | Előző: 10,8%
14:30 – Egyesült Államok – Kiskereskedelmi értékesítés m/m
Konszenzus: 0,5% | Előző: 0,5%
14:30 – Egyesült Államok – Kiskereskedelmi értékesítés (autók nélkül) m/m
Konszenzus: 0,7% | Előző: 0,5%
14:30 – Kanada – Újlakásár-index m/m
Konszenzus: -0,4% | Előző: -0,1%
16:00 – Egyesült Államok – Függőben lévő lakáseladások m/m
Konszenzus: 1,4% | Előző: 0,9%
16:00 – Egyesült Államok – Üzleti készletek m/m
Konszenzus: 0,9% | Előző: 0,5%
16:30 – Egyesült Államok – Heti nyersolajkészlet-változás
Konszenzus: -7,23 millió hordó | Előző: -4,5 millió hordó
20:00 – Egyesült Államok – FOMC kamatdöntés
Konszenzus: 3,50–3,75% | Előző: 3,50–3,75%
20:00 – Egyesült Államok – FOMC gazdasági előrejelzések
Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat
20:30 – Egyesült Államok – FOMC sajtótájékoztató
Konszenzus: nincs adat | Előző: nincs adat
Gyorsjelentési naptár
Jabil Inc. – piacnyitás előtt
Három piac, amelyre érdemes figyelni
EUR/USD – A fő devizapár fokozott volatilitással reagálhat az euróövezet végleges inflációs adataira, valamint az esti Fed-közleményre és Kevin Warsh nyilatkozatainak hangvételére.
GBP/USD – A reggeli brit fogyasztói és termelői inflációs adatok határozhatják meg a font rövid távú trendjét az esti amerikai döntések előtt.
Arany (XAU/USD) – A nemesfém továbbra is rendkívül érzékenyen reagál az FOMC új gazdasági előrejelzéseinek (dot plot) esetleges szigorúbb vagy lazább üzeneteire, illetve az amerikai állampapírhozamok változására.
Az AUDUSD az RBA döntése után esett, annak ellenére, hogy a bank továbbra is szigorú monetáris politikát folytat ⚔️
Gazdasági naptár: az amerikai lakáspiaci adatok a figyelem középpontjában 🔎
Reggeli összefoglaló (16.06.2026)
Gazdasági naptár: Várjuk az amerikai inflációs adatokat (2026.06.09.)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.